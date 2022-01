Dates d’échéance pour le dépôt des RTI et divers rapports d’audit pour l’AY 2021-22 prolongées par CBDT – Vérifiez les nouvelles dates

CBDT a décidé de prolonger davantage les dates d’échéance pour le dépôt des déclarations de revenus et divers rapports de vérification pour l’année d’évaluation 2021-2022.

La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a encore prolongé mardi les dates d’échéance pour le dépôt des déclarations de revenus et divers rapports d’audit pour l’année d’imposition 2021-2022. La prolongation de la date d’échéance a été envisagée par la CBDT en raison des difficultés signalées par les contribuables et d’autres parties prenantes en raison de COVID et dans le dépôt électronique de divers rapports de vérification en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961.

« L’annonce de CBDT plus tôt dans la journée sur l’extension des délais de dépôt des déclarations de revenus et de certains rapports d’audit au 15 mars et au 15 février est un soulagement majeur compte tenu des défis auxquels sont confrontés les contribuables et leurs conseillers en raison de la nouvelle variante du virus et des problèmes de le portail en ligne. Le moment de l’annonce en particulier évite l’anxiété pour toutes les personnes concernées », déclare Vishweshwar Mudigonda, partenaire, Deloitte Inde

Nouvelles dates d’échéance de dépôt de RTI

La date d’échéance de remise du rapport d’audit en vertu de toute disposition de la loi pour l’année précédente 2020-2021, qui était le 30 septembre 2021, dans le cas des évaluateurs visés à la clause (a) de l’explication 2 à la sous-section (1 ) de l’article 139 de la loi, tel que prorogé jusqu’au 31 octobre 2021 et au 15 janvier 2022 par la circulaire n° 9/2021 du 20.05.2021 et la circulaire n° 17/2021 du 09.09.2021 respectivement, est à nouveau prorogé jusqu’au 15 février , 2022 ;

La date d’échéance de remise du rapport d’audit en vertu de toute disposition de la loi pour l’année précédente 2020-2021, qui était le 31 octobre 2021, dans le cas des évaluateurs visés à la clause (aa) de l’explication 2 à la sous-section (1 ) de l’article 139 de la loi, est prorogé jusqu’au 15 février 2022;

La date d’échéance de remise du rapport d’un comptable par les personnes concluant une transaction internationale ou une transaction nationale spécifiée en vertu de l’article 92E de la loi pour l’année précédente 2020-2021, qui était le 31 octobre 2021, telle que prolongée jusqu’au 30 novembre 2021 et au 31 janvier , 2022 par la circulaire n° 9/2021 du 20.05.2021 et la circulaire n° 17/2021 du 09.09.2021 respectivement, est prolongée jusqu’au 15 février 2022

La date d’échéance de la déclaration des revenus pour l’année d’évaluation 2021-2022, qui était le 31 octobre 2021 en vertu du paragraphe (1) de l’article 139 de la loi, telle que prolongée jusqu’au 30 novembre 2021 et au 15 février 2022 par La circulaire n° 9/2021 du 20.05.2021 et la circulaire n° 17/2021 du 09.09.2021 respectivement, est prorogée jusqu’au 15 mars 2022 ;

La date d’échéance de la déclaration des revenus pour l’année d’évaluation 2021-2022, qui était le 30 novembre 2021 en vertu du paragraphe (1) de l’article 139 de la loi, telle que prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 et 28 février 2022 par La circulaire n° 9/2021 du 20.05.2021 et la circulaire n° 17/2021 du 09.09.2021 respectivement, est prorogée jusqu’au 15 mars 2022.

Il est également précisé que la prorogation des dates visées aux clauses (12) et (13) de la circulaire n°9/2021 du 20.05.2021, clauses (4) et (5) de la circulaire n°17/2021 du 09.09.2021 et dans les clauses (4) et (5) ci-dessus ne s’appliquent pas à l’explication 1 de l’article 234A de la Loi, dans les cas où le montant de l’impôt sur le revenu total réduit du montant spécifié dans les clauses (i) à (vi) de la sous-section (1) de cette section dépasse les roupies un lakh.

En outre, dans le cas d’une personne physique résidant en Inde visée au paragraphe (2) de l’article 207 de la loi, l’impôt qu’il a payé en vertu de l’article 140A de la loi dans le délai imparti (sans prorogation en vertu de la circulaire n°9/ 2021 du 20.05.202, circulaire n° 17/2021 du 09.09.2021 et ci-dessus) prévue par cette loi, est considérée comme l’acompte.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.