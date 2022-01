Dates des élections à l’Assemblée 2022, calendrier des mises à jour en direct: la commission électorale devrait annoncer les dates et les directives aujourd’hui

Élection de l’Assemblée 2022 Dates, UP, Punjab, Goa, Manipur, Uttarakhand Élection Programme complet en direct : la Commission électorale de l’Inde tiendra sa conférence de presse vers 15 h 30 aujourd’hui. L’organisme électoral devrait annoncer les dates et les lignes directrices des élections législatives qui se tiendront au cours des deux ou trois prochains mois. Cinq États – l’Uttar Pradesh, le Pendjab, Goa, le Manipur et l’Uttarakhand se rendront aux urnes. La conférence de presse de la CE intervient après que l’organe de sondage a examiné la préparation électorale de ces cinq États et a eu une réunion avec de hauts responsables du ministère de la Santé et Niti aayog.

