Dates des élections au Pendjab 2022, calendrier complet : vote en une seule phase le 14 février, résultat le 10 mars

Élection de l’Assemblée du Pendjab 2022 Date, heure et résultats : Plusieurs sondages préalables au scrutin ont prédit un combat au coude à coude entre le Congrès et le parti Aam Aadmi.

Les élections législatives au Pendjab se tiendront en une seule phase le 14 février et le dépouillement des votes se fera le 10 mars, a annoncé samedi la commission électorale. Le vote dans l’État du 14 février se tiendra parallèlement au scrutin dans l’Uttar Pradesh (deuxième phase) et au vote en une seule phase à Goa et en Uttarakhand.

S’adressant aux médias, le commissaire en chef des élections, Sushil Arora, a déclaré que l’heure du scrutin a été augmentée d’une heure dans le cadre des protocoles de sécurité COVID. Tous les fonctionnaires et employés électoraux seront considérés comme des travailleurs de première ligne et tous les agents éligibles seront vaccinés avec une « dose de précaution », a-t-il ajouté.

S’adressant aux médias, Arora a annoncé qu’aucun rassemblement électoral, sous quelque forme que ce soit, ne serait autorisé jusqu’au 15 janvier, tout en suggérant aux partis d’opter pour des rassemblements virtuels. Il a déclaré que l’autorité électorale examinerait la situation du COVID-19 le 15 janvier et lancerait un nouvel appel pour autoriser les rassemblements publics. La Commission a également interdit les célébrations de la victoire et seules deux personnes seront autorisées à accompagner le candidat pour récupérer le certificat gagnant.

Rendez-vous importants

Émission de l’avis : 21 janvier

Dernière date de nomination : 28 janvier

Examen des candidatures : 29 janvier

Date limite de retrait de candidature : 31 janvier

Date des scrutins : 14 février

Plusieurs sondages préalables au scrutin ont prédit une lutte au coude à coude entre le Congrès et le parti Aam Aadmi – les deux partis n’ayant pas encore annoncé leur principal candidat ministériel. En cas d’assemblée sans majorité, les partis régionaux peuvent jouer le rôle de faiseur de rois en formant le gouvernement au Pendjab.

Le capitaine Amarinder Singh, après avoir vu une sortie sans cérémonie du Congrès, a lancé son propre parti et s’est associé au BJP, ajoutant ainsi une quatrième dimension aux sondages qui étaient initialement considérés comme un concours entre le Congrès, le SAD et l’AAP.

Alors que Singh s’est joint au BJP, le SAD a remplacé son allié de longue date BJP par le parti Bahujan Samaj de Mayawati. Le SAD avait rompu son alliance de 24 ans avec le BJP sur la question des lois agricoles, qui ont maintenant été abrogées par le Centre.

