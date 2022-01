Dates des élections de 2022 dans l’Uttar Pradesh, programme complet : scrutin en sept phases à partir du 10 février, résultats le 10 mars

Élection de l’Assemblée de l’UP 2022 Date, heure et résultats : Le dépouillement des votes pour l’UP, ainsi que quatre autres États – Pendjab, Uttarakhand, Goa et Manipur – aura lieu le même jour.

Élection de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh 2022 Date de vote, sondages de sortie et résultats : Les élections législatives dans l’Uttar Pradesh se dérouleront en sept phases à partir du 10 février et le décompte des voix aura lieu le 10 mars, a annoncé samedi la commission électorale.

La première phase du scrutin aura lieu le 10 février, la deuxième phase le 14 février, la troisième phase le 20 février, la quatrième phase le 23 février, la cinquième phase le 27 février, la sixième phase le 3 mars et la septième phase le 7 mars. Les résultats seront sera annoncée avec quatre autres États – Pendjab, Uttarakhand, Goa et Manipur – le 10 mars.

L’heure du scrutin a été prolongée d’une heure dans le cadre des protocoles de sécurité COVID, car moins d’électeurs sont autorisés par bureau de vote cette fois. Le modèle de code de conduite est entré en vigueur dans les cinq États avec l’annonce des élections.

Voici le calendrier complet des élections en sept phases dans l’Uttar Pradesh :

La phase 1:

Émission de la notification : 14 janvier

Dernière date de nomination : 21 janvier

Examen des candidatures : 24 janvier

Date limite de retrait de candidature : 27 janvier

Date des scrutins : 10 février

Phase 2:

Émission de la notification : 21 janvier

Dernière date de nomination : 28 janvier

Examen des candidatures : 29 janvier

Date limite de retrait de candidature : 31 janvier

Date des scrutins : 14 février

Étape 3 :

Émission de la notification : 25 janvier

Dernière date de nomination : 1er février

Examen des candidatures : 2 février

Date limite de retrait de candidature : 4 février

Date des scrutins : 20 février

Étape 4 :

Émission de la notification : 27 janvier

Dernière date de nomination : 3 février

Examen des candidatures : 4 février

Date limite de retrait de candidature : 7 février

Date des scrutins : 23 février

Étape 5 :

Émission de la notification : 1er février

Dernière date de nomination : 8 février

Examen des candidatures : 9 février

Date limite de retrait de candidature : 11 février

Date des scrutins : 27 février

Étape 6 :

Émission de la notification : 4 février

Dernière date de nomination : 11 février

Examen des candidatures : 14 février

Date limite de retrait de candidature : 16 février

Date des scrutins : 3 mars

Étape 7 :

Émission de la notification : 10 février

Dernière date de nomination : 17 février

Examen des candidatures : 18 février

Date limite de retrait de candidature : 21 février

Date des scrutins : 7 mars

Plusieurs sondages préalables au sondage menés jusqu’à présent ont prédit une victoire confortable pour le BJP dans l’Uttar Pradesh. Cependant, ils ont également estimé une perte importante de parts de siège pour le parti au pouvoir, ce qui pourrait constituer un gain direct pour le parti Samajwadi. Le Congrès, en revanche, devrait atteindre la barre des deux chiffres.

Les sondages dans les cinq États, en particulier dans l’Uttar Pradesh, prépareront le terrain pour les élections de 2024 à Lok Sabha et donneront également la première indication quant à savoir si le « Modi Magic » continue de jouer le rôle clé derrière les victoires continues du BJP depuis 2014.

