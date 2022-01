Dates des élections de Manipur 2022, calendrier complet : EC annoncera les dates du scrutin aujourd’hui

Élection de l’Assemblée de Manipur 2022 Date, heure et résultats : En 2017, le CE avait organisé les scrutins de l’Assemblée de Manipur en deux phases, le vote ayant eu lieu les 4 et 8 mars. Les résultats ont été annoncés le 11 mars.

Élection de l’Assemblée de Manipur 2022 Date de vote, sondages de sortie et résultats : La Commission électorale de l’Inde annoncera les dates du scrutin pour 60 sièges de l’Assemblée de Manipur à 15 h 30 aujourd’hui. L’organisme électoral devrait suivre sa décision de 2017 d’organiser les élections législatives en deux phases. Cependant, compte tenu de la menace COVID-19, le nombre d’électeurs par isoloir sera donc moindre, entraînant cette fois une augmentation du nombre de bureaux de vote.

Le mandat de l’Assemblée législative de Manipur prendra fin le 19 mars de cette année. La NDA au pouvoir à Manipur se compose du BJP (29), du NPF (5), du NPP (3) et de l’IND (1). Le Congrès est dans l’opposition.

