Dates des rencontres, groupes confirmés, changements de ville hôte, couverture de talkSPORT et dernières nouvelles sur les fans pour le tournoi reprogrammé le mois prochain

Le tournoi Euro 2020 réorganisé est maintenant dans moins d’un mois alors que l’UEFA s’apprête à célébrer enfin le 60e anniversaire de la compétition.

Les pays d’Europe se préparaient pour le tournoi l’année dernière, qui devait initialement commencer le 12 juin 2020.

L’Euro 2020 a été réorganisé à cet été suite aux impacts du verrouillage du COVID-19

Mais le verrouillage du coronavirus a eu des impacts sans précédent sur le monde du football et a obligé les organisateurs à repenser le moment où le tournoi pourrait se dérouler.

En mars dernier, il a été annoncé qu’il avait été suspendu jusqu’à l’été 2021 mais qu’il sera toujours connu sous le nom d ‘«Euro 2020».

Le tournoi a lieu 60 ans plus tard depuis le premier du genre et devrait toujours se tenir dans plusieurs villes du continent, culminant avec la finale à Wembley à Londres.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a battu la France en finale de la dernière compétition tandis que l’Angleterre s’est écrasée en huitièmes de finale face à l’Islande.

Maintenant, tous les regards vont commencer à se tourner vers le tournoi de cet été avec les Euros enfin prêts à démarrer dans quelques semaines…

Euro 2020: Dates

Le tournoi reprogrammé est actuellement prévu pour le coup d’envoi le Vendredi 11 juin 2021 avec le Stadio Olimpico de Rome organisant le match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie.

L’Angleterre lance sa campagne contre la Croatie à Wembley le dimanche 13 juin.

L’Ecosse débute un jour plus tard contre la République tchèque à Hampden Park, tout comme le Pays de Galles, qui affronte la Suisse en Azerbaïdjan.

La confrontation alléchante du Groupe D – Angleterre contre Écosse – a ensuite lieu à Wembley le vendredi 18 juin.

Une fois la phase de groupes terminée, les huitièmes de finale débuteront le 27 juin, avec les quarts de finale une semaine plus tard le 2 juillet.

Et après les demi-finales des 6 et 7 juillet, les vainqueurs seront couronnés le Dimanche 11 juillet à Wembley.

Euro 2020: comment fonctionne le tournoi

La compétition sera composée de 24 équipes réparties en six groupes.

Les deux premiers de chaque groupe passeront en huitièmes de finale, l’équipe classée quatrième étant éliminée.

Les quatre équipes les mieux classées au troisième rang entreront également dans la phase à élimination directe avec les deux équipes restantes rentrant chez elles.

Le tournoi progressera ensuite par la phase à élimination directe avant qu’un champion ne soit couronné.

Contrairement à la Coupe du monde, il n’y aura pas de barrage pour la troisième place aux Euros.

Phase de groupes Euro 2020

groupe A

Turquie Italie Pays de Galles Suisse

Groupe B

Danemark Finlande Belgique Russie

Groupe C

Pays-Bas Ukraine Autriche Macédoine du Nord

Groupe D

Angleterre Croatie Écosse République tchèque

Groupe E

Espagne Suède Pologne Slovaquie

Groupe F

Hongrie Portugal France Allemagne Euro 2020: couverture de talkSPORT

talkSPORT vous apportera 50 matchs pendant le tournoi, y compris la phase à élimination directe.

Nous vous présenterons tous les matchs de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles en direct et, bien sûr, la finale le 11 juillet.

Euro 2020: Stades et villes

Les phases de groupes se dérouleront dans les grands stades de différentes villes européennes. L’Aviva Stadium de Dublin et le San Mames de Bilbao doivent se retirer.

Groupe A: Stadio Olimpico (Rome, Italie) et stade olympique (Bakou, Azerbaïdjan) Groupe B: Stade Krestovsky (Saint-Pétersbourg, Russie) et stade Parken (Copenhague, Danemark) Groupe C: Johan Cruyff Arena (Amsterdam, Pays-Bas) et Arena Nationala (Bucarest, Roumanie) Groupe D: Wembley Stadium (Londres, Angleterre) et Hampden Park (Glasgow, Écosse) Groupe E: Estadio La Cartuja (Séville, Espagne) et Krestovsky Stadium (Saint-Pétersbourg, Russie) Groupe F: Allianz Arena ( Munich, Allemagne) et Puskas Arena (Budapest, Hongrie)

Wembley mettra en scène la fin des affaires du tournoi. Le stade de 90 000 places est le plus grand site utilisé et accueillera la finale.

En raison des déplacements, les demi-finales se dérouleront également sous la célèbre arche de Londres.

De plus, Wembley accueillera trois matches de groupe et deux huitièmes de finale.

Les quarts de finale se déroulent à Saint-Pétersbourg, Rome, Munich et Bakou.

Principaux rendez-vous de l’Euro 2020

Angleterre (Groupe D)

Angleterre v Croatie: 13 juin à Wembley Angleterre v Ecosse: 18 juin à Wembley République tchèque v Angleterre: 22 juin à Wembley

Écosse (Groupe D)

Ecosse v République tchèque: 14 juin à Hampden Park Angleterre v Ecosse: 18 juin à Wembley Croatie v Ecosse: 22 juin à Hampden Park

Pays de Galles (Groupe A)

Pays de Galles / Suisse: 12 juin au stade olympique (Bakou) Turquie / Pays de Galles: 16 juin au stade olympique (Bakou) Italie / Pays de Galles: 20 juin au Stadio Olimpico (Rome) Euro 2020: les fans seront-ils présents?

L’UEFA a exigé que chaque hôte puisse organiser des matchs avec au moins 25% de capacité dans les tribunes.

Le gouvernement danois a été le premier à confirmer que les matches de Copenhague se joueraient devant au moins 11 000 supporters.

Les matchs à Londres se dérouleront avec au moins 17 000 fans et peut-être avec beaucoup plus. La finale de la FA Cup aura 21000 spectateurs le 15 mai.

Pendant ce temps, Dublin et Bilbao ont perdu leurs matchs après avoir confirmé qu’ils ne seraient pas en mesure de répondre aux demandes de l’UEFA. Les jeux de ces villes ont été déplacés à Saint-Pétersbourg et à Séville.

Munich était dans un doute majeur mais a confirmé qu’il conserverait ses droits d’accueil pour le tournoi.

Informations confirmées des villes hôtes:

Amsterdam – Au moins 25%, augmentation possible Bakou – 50%, sans spectateurs étrangers autorisés autres que les citoyens des équipes participantes Bucarest – Au moins 25%, augmentation possible Budapest – Pleine capacité Copenhague – 25% – 33%, augmentation possible Glasgow – 25% Londres – Au moins 25%, augmentation possible Munich – Au moins 20% Rome – Au moins 25%, augmentation possible Saint-Pétersbourg – Au moins 50%, augmentation possible Séville – 30% Euro 2020: Quand faut-il confirmer les effectifs?

L’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et les autres équipes participant au championnat doivent inscrire leurs équipes avant le mardi 1er juin – 10 jours avant le match d’ouverture.

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, annoncera probablement qui il affrontera la semaine du 23 mai, après la fin de la saison de Premier League.

Chaque équipe doit comprendre trois gardiens de but.

Seuls les joueurs de ces équipes pourront jouer mais les équipes auront jusqu’à leurs premiers matchs du tournoi pour remplacer un joueur blessé ou malade.

Les équipes ne sont généralement autorisées à nommer que des équipes de 23 joueurs, mais l’UEFA a confirmé que cela avait été repoussé à 26 au milieu des implications du COVID.

Les équipes de la journée ne seront toujours autorisées à contenir que 23 joueurs.

L’UEFA a également confirmé que le coronavirus était classé comme une “ maladie grave ”, ce qui signifie qu’un joueur peut être remplacé s’il est testé positif avant le premier match d’une équipe.

L’instance dirigeante a également déclaré que les gardiens de but pourront être appelés en cas de blessure ou de maladie avant chaque match.