Dates d’expédition de dernière minute pour les fêtes de Best Buy : Chromebooks, téléphones Galaxy et Pixel, tablettes Android, et plus

Avec moins de 10 jours pour faire livrer vos cadeaux de Noël à temps, vous pourriez vous sentir frénétique à l’idée de trouver un magasin qui respectera la date limite. Parmi les principaux détaillants, Best Buy peut offrir votre meilleure chance de profiter d’offres de vacances sur la technologie que vous pouvez obtenir rapidement.

Avec des livraisons limitées le jour même, des livraisons gratuites le lendemain sur certains de ses appareils les plus populaires et l’option de ramassage en bordure de rue/en magasin si un magasin local a votre appareil en stock, Best Buy vous offre la plus grande polyvalence pour accrocher en dernier -minute cadeaux de Noël.

Quel est le dernier jour pour les livraisons de Noël de Best Buy ?

Best Buy n’a pas annoncé de date limite pour les livraisons de Noël, et la vitesse de votre colis dépendra de votre code postal et si votre article est généralement disponible près de chez vous. Néanmoins, nous avons des estimations solides pour les limites de commande de Noël de Best Buy.

À l’heure actuelle, la plupart des stocks de Best Buy bénéficient d’une livraison gratuite en un ou deux jours. Ainsi, en fonction de votre commande, vous pouvez acheter quelque chose aussi tard que Mercredi 22 décembre ou Jeudi 23 décembre et faites arriver votre colis à temps.

Bien sûr, les retards de livraison sont extrêmement courants en ce moment ; même si Best Buy garantit une livraison à temps, ses transporteurs partenaires – UPS, FedEx et USPS – pourraient facilement retarder votre cadeau en raison d’une surcharge de livraisons. Alors donnez-vous un tampon d’un jour ou deux, juste au cas où.

Dans certaines régions, Best Buy propose une livraison le jour même des articles moyennant des frais supplémentaires, si vous commandez avant 17 h. Vérifiez votre code postal sur ce lien pour voir si vous êtes éligible. Si c’est le cas, vous pouvez commander au plus tard Vendredi 24 décembre à 17h pour ton cadeau.

Enfin, si vous habitez près d’un Best Buy, vous pouvez toujours récupérer votre colis vous-même, évitant ainsi le stress lié aux colis retardés. Choisissez le ramassage en magasin ou en bordure de rue, et votre commande sera généralement disponible dans l’heure qui suit. Cela signifie que vous pouvez commander le 24 décembre, à condition que vous récupériez avant la fermeture de votre magasin local.

Quelles sont les meilleures offres et cadeaux de Noël Best Buy disponibles?

Si vous cherchez un cadeau sympa pour un jeune de votre entourage, demandez à sa famille s’il pourrait utiliser un nouveau Chromebook. Vous trouverez plusieurs modèles populaires jusqu’à 120 $ de rabais, dont certains des meilleurs Chromebooks disponibles cette année : le Lenovo Flex 5 et le Lenovo Chromebook Duet.

Lenovo Chromebook Duet – 10,1″ | 50 $ de rabais



La Duet nous offre enfin le genre de tablette Google que nous recherchions depuis une décennie. Il est livré avec un clavier pour quand vous en avez besoin, mais il fonctionne bien tout seul.

249 $ chez Best Buy

Chromebook Lenovo Flex 5 | 120 $ de rabais



Avec un design compact, des haut-parleurs puissants orientés vers l’avant, un excellent clavier rétroéclairé et une prise en charge jusqu’en juin 2028, le Flex 5 est une option solide et complète pour un prix bas.

299 $ chez Best Buy

Si un Chromebook est un cadeau un peu trop sérieux, une tablette pour le streaming fera le bonheur de la plupart des gens, jeunes ou vieux. Certaines des meilleures tablettes Android sont actuellement en vente, notamment le Samsung Galaxy S7/S7+/S7 FE et l’Amazon Fire HD 10. De nombreuses offres sont disponibles pour un cadeau de dernière minute.

Amazon Fire HD 10 2021 | 50 $ de rabais



Avec un écran vibrant de 10,1 pouces 1080p, un matériel interne décent, des fonctionnalités logicielles robustes, une batterie qui dure deux jours et un son stéréo, la Fire HD 10 est la tablette Android économique par excellence. A ce prix, c’est une véritable aubaine.

100 $ chez Best Buy

Tablette Amazon Fire HD 8 | 35 $ ​​de rabais



Pour un peu plus de 50 $, vous obtenez un écran de résolution solide de 1280 x 800, 32 Go de stockage plus un emplacement microSD pour 512 Go supplémentaires, un processeur quad-core 2,0 GHz, deux haut-parleurs stéréo et 12 heures d’autonomie. C’est un vol par n’importe quelle définition.

55 $ chez Best Buy

Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Jusqu’à 70 $ de rabais



Avec un écran de 8,7 pouces, quatre haut-parleurs Dolby Atmos, 3 Go de RAM, 1 To de stockage extensible, une batterie durable de 5 100 mAh et un design relativement léger de 13 onces, la Galaxy Tab A7 Lite est un appareil de véritable qualité qui est particulièrement attrayant à ce bas prix de vacances .

130 $ chez Best Buy (modèle 64 Go) 120 $ chez Best Buy (modèle 32 Go)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 130 $ de rabais



Cette tablette se situe à mi-chemin entre les tablettes abordables et haut de gamme. C’est plus cher que la série Tab A, mais cela vous donne beaucoup plus d’espace sur l’écran et de meilleures performances, ce qui le rend plus susceptible de vous donner beaucoup de longévité. Et à 130 $ de rabais, ce n’est pas beaucoup plus cher.

300 $ chez Best Buy

Samsung Galaxy Tab S7 | 150 $ de rabais



Grâce à son processeur Snapdragon 865+ avec 6 Go de RAM, un écran LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 8 000 mAh, quatre haut-parleurs et une charge rapide de 45 W, la Galaxy Tab S7 possède toutes les fonctionnalités haut de gamme que vous pourriez souhaiter à un milieu de gamme le prix.

499 $ chez Best Buy

Une autre excellente idée de cadeau de dernière minute est l’un des meilleurs écouteurs ou écouteurs sans fil, car presque tout le monde pourrait utiliser une nouvelle paire. Parmi nos écouteurs et écouteurs préférés, presque tous nos meilleurs choix de Samsung, Bose, Apple et Sony bénéficient de remises importantes allant jusqu’à 100 $.

Samsung Galaxy Buds 2 | 30 $ de rabais



Les derniers vrais écouteurs sans fil d’entrée de gamme de Samsung offrent une combinaison très agréable de performances et de confort. Avec une autonomie de 7,5 heures, un ANC et un excellent son, les Buds 2 valent la peine d’être achetés à ce prix.

120 $ chez Best Buy

Samsung Galaxy Buds Pro | 40 $ de rabais



Ces écouteurs sont à la hauteur du nom Pro avec une qualité sonore, un ANC, un son spatial, des performances de microphone et une résistance à l’eau améliorés sur la plupart des écouteurs.

160 $ ​​chez Best Buy

Sony WH-1000XM4 | 102 $ de rabais



Outre ses performances ANC exceptionnelles, les XM4 constituent un ensemble complet d’excellentes qualité sonore, confort et batterie.

248 $ chez Best Buy

Écouteurs Bose QuietComfort à réduction de bruit | 100 $ de rabais



Les écouteurs QuietComfort offrent de superbes performances ANC qui sous-tendent l’excellente qualité sonore et la bonne autonomie de la batterie. Bien que volumineux, ceux-ci peuvent avoir la meilleure qualité audio des écouteurs en vente.

199 $ chez Best Buy

Apple AirPods Pro | 60 $ de rabais



Apple prend soin de ses utilisateurs avec les AirPods Pro en obtenant les bases du confort, de la lecture et de la facilité d’utilisation.

190 $ chez Best Buy

Enfin, si vous souhaitez offrir un cadeau épique à quelqu’un de spécial dans votre vie, vous trouverez des smartphones à des prix incroyablement bas. Beaucoup de ces offres, dont 300 $ de réduction sur le S21 et 800 $ de réduction sur le Z Fold 3 sans échange, écrasent les offres que nous avons vues lors du Black Friday. C’est vraiment le moment d’en acheter un, comme cadeau pour quelqu’un d’autre ou pour vous-même !

Samsung Galaxy S21 | 300 $ de rabais



Cette offre épique sur l’un des meilleurs téléphones Android de l’année bat en fait tout ce que nous avons vu pendant le Black Friday et le Cyber ​​Monday. C’est probablement la meilleure offre que vous trouverez bientôt sur cet excellent téléphone.

500 $ chez Best Buy

Samsung Galaxy Z Fold 3 | 800 $ de rabais



Le pliable premium de Samsung est une expérience incroyable à utiliser, avec des vitesses fulgurantes, un superbe écran à rafraîchissement rapide de la taille d’une petite tablette (lorsqu’il est déplié), la prise en charge du stylet S Pen et un excellent logiciel pour le multitâche. C’est comme aucun téléphone que vous n’ayez jamais utilisé auparavant.

999 $ chez Best Buy

Google Pixel 6 Pro | Jusqu’à 800 $ de rabais



Le Pixel 6 Pro vous offre des performances Tensor, 12 Go de RAM, un écran LTPO QHD 120 Hz et d’excellents appareils photo. Si vous avez un bon téléphone à échanger, vous pouvez économiser presque le coût total du téléphone.

Voir chez Best Buy (Verizon) Voir chez Best Buy (AT&T)

OnePlus 8T | 150 $ de rabais



Avec un écran 120 Hz, une charge de 65 W, un chipset Snapdragon 865 rapide, un design saisissant et une autonomie solide, le OnePlus 8T est un téléphone quasi-phare solide, qui coûte encore moins cher que pendant le Black Friday.

450 $ chez Best Buy

Si aucune de ces offres ne vous a séduit, consultez Best Buy pour sa liste complète des offres de vacances. Ou, si vous souhaitez élargir vos options, consultez nos guides de magasinage de dernière minute sur Amazon et de magasin de vacances de dernière minute Walmart pour savoir quand vous pouvez commander des cadeaux sur ces autres sites majeurs !

