Dates d’expédition de dernière minute pour les fêtes de Walmart : Chromebooks, Nest Hubs, appareils Samsung Galaxy, etc.

Avant que vous ne le sachiez, les vacances seront à nos portes. Es-tu prêt? Nous sommes tous un peu gâtés par la magie de la commande en ligne et des délais de livraison rapides, mais n’attendez pas trop longtemps. La plupart des grands détaillants se font un devoir d’informer les clients de leurs délais d’expédition pour les fêtes, y compris Walmart.

La société dit que si vous choisissez l’expédition par voie terrestre avant le 20 décembre, vous recevrez votre colis avant le jour de Noël. Il y a encore de jolies offres Walmart disponibles. S’il vous reste encore des articles à rayer de votre liste de courses des Fêtes, c’est le moment.

Les détaillants en ligne peuvent faire de leur mieux pour s’assurer que vous recevez vos colis à une date précise, mais n’oublions pas que les principaux services de messagerie jouent également un rôle essentiel dans le processus d’expédition et de livraison. Des retards sont inévitables, vous devriez donc toujours envisager de laisser une petite marge de manœuvre plutôt que de la repousser aux derniers jours.

Heureusement, chaque service de messagerie majeur aux États-Unis a fourni des détails importants sur les délais de livraison de tous les colis que vous expédierez pendant la période des fêtes. Les dates d’expédition de vacances varient selon le service de messagerie et la méthode d’expédition que vous choisissez. Assurez-vous de consulter les pages de chaque site Web pour obtenir des informations détaillées : USPS, UPS et FedEx.

Une fois que vous avez une bonne idée des délais avec lesquels vous travaillez, vous pouvez commencer à magasiner pour toutes les offres de dernière minute qui vous intéressent. Walmart propose des tonnes d’offres, vous voudrez donc les sauter pendant ils sont toujours disponibles. Que vous soyez à la recherche du meilleur Chromebook, des meilleurs appareils compatibles avec Google Home ou des meilleurs haut-parleurs Bluetooth, vous pourrez toujours faire une excellente affaire. Il existe également de nombreuses offres sur certaines des meilleures montres intelligentes Android et des meilleurs téléphones Android, alors agissez vite !

Walmart propose bon nombre de ces appareils et plus encore à des prix réduits. Plus important encore, vous avez encore le temps d’obtenir un excellent appareil à bas prix et de le recevoir avant les vacances. Vous pouvez trouver des offres Walmart incroyables sur le Lenovo Chromebook Flex 5, Lenovo Smart Clock 2, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4, Fitbit Versa 3 et bien d’autres.

Lenovo Flex 5 | 60$+ de rabais



C’est facilement l’un des meilleurs Chromebooks du marché pour de nombreuses raisons. C’est un excellent choix polyvalent pour presque tout le monde grâce à l’écran tactile réactif, aux haut-parleurs orientés vers le haut et au clavier rétroéclairé.

362 $ chez Walmart 379 $ chez Amazon

Lenovo Smart Clock 2 + ampoule intelligente couleur | 45 $ de rabais



Faites passer votre expérience d’horloge intelligente au niveau supérieur avec cette offre. L’écran couleur vibrant de 4″ affiche l’heure, la météo et vos photos préférées. Vous pouvez également choisir des cadrans d’horloge personnalisables ou vérifier les flux de votre appareil photo intelligent.

25 $ chez Walmart

Écran intelligent Nest Hub Max avec assistant Google | 40 $ de rabais



Vous pouvez prendre le contrôle de votre maison intelligente avec le Nest Hub Max. Il offre un écran tactile de 10 pouces qui est net et très facile à utiliser. Plus important encore, vous pouvez utiliser votre voix pour naviguer de manière transparente dans l’interface ou accéder à vos divertissements avec Google Assistant.

189 $ chez Walmart 190 $ chez Best Buy

Google – Nest Audio – Enceinte intelligente | 25 $ de rabais



Le Nest Audio est l’un des derniers haut-parleurs intelligents de Google. C’est peut-être le meilleur à ce jour ! Vous pourrez également en profiter pour les vacances. Fait amusant : au moins 70 % de la housse en tissu a été fabriquée à partir de bouteilles d’eau recyclées après consommation.

75 $ chez Walmart 75 $ chez Best Buy

Chromecast avec Google TV – 4K | 10 $ de rabais



Regarder la télévision est un jeu d’enfant lorsque vous avez le Chromecast avec le dongle de streaming Google TV à vos côtés. Que vous vous installiez pour regarder Netflix, YouTube ou Hulu, le streaming n’a jamais été aussi simple. Il fonctionne même avec Google Assistant et l’application sur votre téléphone !

39 $ chez Walmart 39 $ chez Best Buy

Samsung Galaxy Z Flip 3 | Les économies varient



C’est maintenant votre chance d’obtenir une offre exceptionnelle sur un téléphone pliable. Le prix peut varier en fonction de votre opérateur, de la capacité de stockage et de la couleur. Si vous jouez bien vos cartes, vous pouvez obtenir le Galaxy Z Flip 3 à un prix imbattable.

Montre Samsung Galaxy 4 | Jusqu’à 40 $ de rabais



Vous pouvez obtenir la nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 jusqu’à 40 $ de réduction. Vos économies peuvent varier en fonction de l’option de couleur et de taille que vous choisissez. Cela dit, ces offres ne dureront pas éternellement, alors n’attendez pas trop longtemps.

Samsung Galaxy Watch 4 Classique | Jusqu’à 40 $ de rabais



Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus cette saison des vacances pour obtenir un appareil portable avec un design haut de gamme, consultez la Galaxy Watch 4 Classic. Ces appareils portables sont livrés dans des boîtiers en acier inoxydable, des options de plus grande taille et ils ont une lunette rotative physique.

Fitbit Versa 3 | Jusqu’à 50 $ de rabais



La Fitbit Versa 3 figure sur la meilleure liste de montres intelligentes Android pour une raison. Il dispose du GPS, du suivi de la fréquence cardiaque, de la surveillance du sommeil, des minutes de zone active, de Fitbit Pay et bien plus encore. Vous pouvez économiser jusqu’à 50 $ avec ces offres de vacances exceptionnelles.

Fitbit Sense | Jusqu’à 100 $ de rabais



Si vous avez envie d’un appareil portable avancé qui se concentre sur des aspects importants de votre santé, vous voudrez mettre la main sur le Fitbit Sense à prix très réduit. Vous pouvez enregistrer l’activité électrodermique (stress), la température, l’oxygène dans le sang et les lectures ECG.

Fitbit Charge 5 | 50 $ de rabais



L’un des meilleurs trackers de fitness de l’année est disponible à un nouveau prix bas pour les vacances. Le Fitbit Charge 5 dispose d’un écran AMOLED net, d’un GPS, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un ECG, d’un suivi de l’oxygène dans le sang, de Fitbit Pay, etc.

Si aucune de ces offres ne vous a séduit, consultez Walmart pour sa liste complète des offres de vacances. Ou, si vous souhaitez élargir vos options, consultez nos guides d’achats de dernière minute sur Amazon pour les fêtes et Best Buy de dernière minute pour savoir quand vous pouvez commander des cadeaux sur ces autres sites majeurs !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.