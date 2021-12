Dates d’expédition de dernière minute pour les vacances d’Amazon : Fire TV Sticks, tablettes, haut-parleurs Alexa, etc.

Avec les vacances de 2021 qui approchent à grands pas, les dates limites d’achat en ligne le sont aussi. Les détaillants en ligne proposent toujours d’excellentes offres sur certains des meilleurs appareils de l’année. Il reste moins de deux semaines avant le début de la remise des cadeaux et les délais de livraison s’accumulent. Tous les principaux services de messagerie aux États-Unis sont soutenus par des livraisons, et cela repousse les délais pour que vos colis soient livrés avant les vacances. C’est pourquoi nous sommes là pour vous proposer ces offres de dernière minute sur Amazon avant qu’il ne soit trop tard.

Chacun des services a créé une page d’informations utiles pour vous aider à mieux planifier le moment où vous devrez expédier votre colis par : USPS, FedEX et UPS.

L’utilisation de ces dates peut vous aider lorsque vous achetez auprès de vos détaillants en ligne préférés les meilleurs haut-parleurs Google Assistant, tablettes Fire, appareils de diffusion en continu, haut-parleurs Alexa, montres intelligentes Android, etc. Assurez-vous simplement de ne pas attendre trop longtemps, ou vous manquerez de temps. Il y a d’excellentes offres en cours en ce moment, et si vous vous dépêchez, vous pouvez toujours tout faire livrer à temps.

Amazon propose des appareils fantastiques, et même si nous pensons souvent aux haut-parleurs intelligents Alexa comme l’Echo Dot ou l’Echo Show 10 en termes de produits, l’appareil de streaming Fire Stick 4K et la tablette Fire HD 8 sont également des éléments à garder à l’esprit comme cadeaux pendant la période des fêtes. En dehors des produits Amazon, nous voyons toujours des offres incroyables sur les appareils Samsung comme le Galaxy Z Flip 3, la Galaxy Watch 4, etc. Alors, n’hésitez pas, lancez-vous avant qu’il ne soit trop tard pour les faire expédier à temps.

Appareil de streaming Amazon Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa | 20 $ de rabais



L’ajout de 4K Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Atmos et bien plus n’a jamais été aussi simple ni aussi abordable grâce à cette offre exceptionnelle sur l’appareil de streaming Amazon Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote.

30 $ chez Amazon 30 $ chez Best Buy

Amazon Fire TV Stick Lite | 10 $ de rabais



Bien qu’il soit limité à la résolution Full HD, le Fire TV Stick Lite est l’appareil de diffusion en continu parfait à jeter sur le téléviseur dans la cuisine, la chambre ou le garage.

20 $ chez Amazon 20 $ chez Best Buy

Clé Amazon Fire TV | 15 $ de rabais



Le Fire TV Stick « normal » peut manquer la lecture vidéo 4K, mais il compense le manque de résolution en offrant de bien meilleures performances que son prédécesseur.

25 $ chez Amazon 25 $ chez Best Buy

Amazon Fire TV Stick 4K Max | 20 $ de rabais



Si vous n’êtes pas encore entré dans le monde des caméras de sécurité intelligentes pour la maison et que vous n’en avez pas l’intention, le Fire TV Stick 4K reste un excellent choix. Il offre bon nombre des mêmes caractéristiques que le Max à un prix plus acceptable.

35 $ ​​chez Amazon 35 $ chez Best Buy

Amazon Fire TV Cube | Jusqu’à 45 $ de rabais



Il est temps de mettre à niveau votre ancien Fire TV Stick et d’obtenir un Fire TV Cube, le produit de streaming Fire TV le plus puissant. Avec le double du stockage et la prise en charge d’Ethernet et du Wi-Fi, le Fire TV Cube peut diffuser une quantité infinie de divertissement en 4K avec Dolby Vision et Dolby Atmos. Mieux encore, cela peut être fait complètement mains libres avec Alexa intégré.

Amazon Echo Show 8 (1re génération) | Jusqu’à 50 $ de rabais



C’est l’Echo Show parfait pour la plupart des occasions grâce à sa taille d’affichage « juste à droite » et à son excellent haut-parleur.

Amazon Echo Show 5 (2e génération) | Jusqu’à 40 $ de rabais



L’Echo Show 5 est un excellent écran de chevet qui offrira toutes les fonctionnalités que vous attendez, mais avec un écran qui ne vous empêchera pas de dormir la nuit.

Amazon Echo Show 5 (2e génération) Enfants | Jusqu’à 45 $ de rabais



Toutes les capacités de l’Echo Show 5 standard, mais avec un design amusant et l’excellent contenu Amazon Kids+, ainsi que le contrôle parental.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Best Buy

Amazon Echo Dot Kids Edition (4e génération) | Jusqu’à 25 $ de rabais



L’édition Echo Dot Kids est mignonne et conviviale, avec des fonctionnalités telles que Ask Alexa, Audible et bien plus encore à bord. Les parents apprécieront également les contrôles parentaux approfondis pour la sécurité de leurs enfants.

35 $ ​​chez Amazon 35 $ chez Best Buy

Écho d’Amazon | Jusqu’à 40 $ de rabais



Un son fantastique et l’assistant numérique Alexa d’Amazon font tous partie de cet excellent haut-parleur intelligent à 40% de réduction.

60 $ chez Amazon 60 $ chez Best Buy

Amazon Echo Dot avec horloge | Jusqu’à 25 $ de rabais



Améliorez votre bureau ou votre table de chevet avec un haut-parleur intelligent qui sert également d’horloge, grâce à son écran LED intégré.

35 $ ​​chez Amazon 35 $ chez Best Buy

Point d’écho d’Amazon | 20 $ de rabais



L’Echo Dot 4th Gen « normal » fait tout ce que fait la version avec une horloge, juste sans l’affichage à LED. Il est disponible dans ce magnifique bleu crépuscule et constitue un bon deuxième haut-parleur à associer à un Echo Dot avec horloge.

30 $ chez Amazon 30 $ chez Best Buy

Amazon Echo Dot avec horloge et support Mandalorian Baby Grogu | 28 $ de rabais



Ajoutez un peu d’amour Star Wars à votre Echo Dot avec horloge avec cet ensemble qui comprend le support ultra-adorable Mandalorian Baby Grogu.

57 $ sur Amazon

Amazon Fire HD 10 2021 | 50 $ de rabais



Avec un écran vibrant de 10,1 pouces 1080p, un matériel interne décent, des fonctionnalités logicielles robustes, une batterie qui dure deux jours et un son stéréo, la Fire HD 10 est la tablette Android économique par excellence. A ce prix, c’est une véritable aubaine.

100 $ chez Amazon 100 $ chez Best Buy

Amazon Fire HD 10 Plus 2021 | 50 $ de rabais



Avec le Fire HD 10 Plus, vous bénéficiez de tous les avantages du modèle standard de 10 pouces, mais vous bénéficiez de 4 Go de RAM pour des performances plus rapides, ainsi que d’une charge sans fil et d’une « finition douce au toucher ».

130 $ chez Amazon 130 $ chez Best Buy

Pack de productivité Amazon Fire HD 10 | 90 $ de rabais



Vous voulez un appareil Fire HD que vous pouvez utiliser pour travailler et jouer ? Le 2021 Fire HD 10 dispose d’un écran de 10 pouces et de 3 Go de RAM pour l’aider à gérer les applications de productivité. L’offre groupée de productivité comprend un clavier amovible, un étui amovible et un abonnement de 12 mois à Microsoft 365 Personal.

180 $ sur Amazon

Tablette Amazon Fire HD 8 | 35 $ ​​de rabais



Pour moins de 50 $, vous obtenez un écran de résolution solide de 1280 x 800, 32 Go de stockage plus un emplacement microSD pour 512 Go supplémentaires, un processeur quad-core 2,0 GHz, deux haut-parleurs stéréo et 12 heures d’autonomie. C’est un vol par n’importe quelle définition.

55 $ chez Amazon 45 $ chez Best Buy

Amazon Fire HD 8 Plus | 45 $ de rabais



Vous devrez agir rapidement pour conclure cette offre sur les tablettes Amazon : obtenez 36% de réduction sur le modèle de base de la tablette Fire HD 8 Plus ou sur les Echo Buds groupés. Cet accord couvre à la fois les versions 32 et 64 Go de la tablette, et vous paierez moins si vous choisissez la version avec des publicités sur l’écran de verrouillage.

65 $ chez Amazon 65 $ chez Best Buy

Amazon Fire Kids 7 | 40 $ de rabais



C’est l’édition pour enfants la moins chère, idéale pour commencer. Sa petite taille le rend adapté aux petites mains, et le support inclus est un joli bonus.

Amazon Kindle Paperwhite Enfants | 40 $ de rabais



C’est l’appareil parfait pour tout enfant qui aime lire. Avec une résistance à l’eau, une autonomie de 10 semaines et un écran net avec un éclairage réglable, l’Amazon Kindle Paperwhite Kids est toujours prêt à l’emploi.

120 $ chez Amazon 120 $ chez Best Buy

Amazon Kindle Enfants | Jusqu’à 45 $ de rabais



Si vous avez un budget limité mais que vous souhaitez tout de même satisfaire la soif de livres d’un jeune lecteur, l’Amazon Kindle Kids est un choix solide.

70 $ chez Amazon 65 $ chez Best Buy

Oasis Kindle | 30 $ de rabais



Cet ensemble Kindle est livré avec un Kindle Oasis en graphite financé par la publicité, une magnifique couverture en tissu Amazon dans l’une des trois couleurs et un adaptateur secteur. À 34% de réduction, vous économisez une belle somme d’argent grâce à cette offre.

310 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Z Flip 3 était de 999 $, maintenant 799 $



Économisez 200 $ : 200 $ de rabais sur un téléphone pliable aussi bon et ce nouveau est facilement une trop bonne affaire pour le laisser passer. Il est disponible sur les quatre couleurs pour le moment, mais nous ne voyons vraiment pas cela durer beaucoup plus longtemps sans échange.

800 $ chez Best Buy

Samsung Galaxy Z Flip 3 (Économisez jusqu’à 1 000 $)



Montez dans le train du téléphone pliable pour moins que n’importe quel produit phare traditionnel ce Cyber ​​Monday avec le Galaxy Z Flip 3. Avec une durabilité accrue, une résistance à l’eau et le logiciel One UI poli de Samsung, c’est la meilleure expérience pliable à avoir aujourd’hui.

Série Samsung Galaxy S21 (économisez jusqu’à 800 $)



Doté d’écrans 120 Hz aux couleurs vives, d’appareils photo phénoménaux et du logiciel One UI particulièrement raffiné de Samsung – qui obtient Android 12 en ce moment – le Galaxy S21 est un excellent téléphone avec trois années supplémentaires de mises à jour de sécurité devant lui. Les valeurs d’échange ont été considérablement améliorées à la fois chez les transporteurs et chez Samsung.

Montre Samsung Galaxy 4 | Jusqu’à 40 $ de rabais



Vous pouvez obtenir 50 $ de réduction sur la Samsung Galaxy Watch 4 dans toutes les couleurs, tailles et configurations chez presque tous les grands détaillants ce Cyber ​​Monday. La montre est déjà livrée avec un bracelet Sport en silicone, mais Samsung vous offrira un bracelet gratuit dans l’un des trois styles Sport ou Hybrid Leather.

Samsung Galaxy Watch 4 Classique | Jusqu’à 40 $ de rabais



Si vous préférez un design haut de gamme avec une esthétique traditionnelle, vous pourriez être attiré par les modèles Galaxy Watch 4 Classic en acier inoxydable. Le Classic est livré avec le groupe Ridge-Sport, mais je recommande fortement de profiter du groupe gratuit de Samsung pour saisir soit le cuir hybride, soit le sport normal, qui se replie pour un look plus net et n’a pas besoin de boucles pour enfermer l’excès.

Samsung Galaxy Tab S7 | Jusqu’à 150 $ de rabais



Grâce à son processeur Snapdragon 865+ avec 6 Go de RAM, un écran LCD de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 8 000 mAh, quatre haut-parleurs et une charge rapide de 45 W, la Galaxy Tab S7 possède toutes les fonctionnalités haut de gamme que vous pourriez souhaiter à un milieu de gamme le prix.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Jusqu’à 150 $ de rabais



Passez à un écran AMOLED de 12,4 pouces pour la meilleure qualité visuelle pour tous vos besoins de streaming, de jeu et de productivité. Il vous offre également une batterie plus grande de 10 090 mAh et un capteur d’empreintes digitales à l’écran, bien que le processeur et la RAM soient les mêmes. C’est un appareil haut de gamme à un prix inférieur à celui d’habitude.

Samsung Galaxy Tab S7 FE | Jusqu’à 130 $ de rabais



La tablette 2021 Fan Edition n’est pas aussi rapide que les autres tablettes S7, mais elle a un écran massif de 12,4 pouces pour beaucoup moins que la plus petite S7, ainsi qu’une autonomie incroyable. La meilleure remise est sur le modèle avec 6 Go de RAM, ce qui aidera la tablette de milieu de gamme à gérer des tâches plus gourmandes en processeur comme le mode DeX.

