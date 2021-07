Dates du calendrier de la session de la mousson du Parlement en 2021 Inde, Session de la mousson du Parlement

Les partis d’opposition comme le Congrès de Trinamool, Shiromani Akali Dal et Shiv Sena pourraient rendre le chemin du gouvernement un peu plus difficile au cours de cette session.

La session parlementaire de la mousson 2021 commence demain : le gouvernement organisant une réunion de tous les partis pour assurer une session parlementaire de la mousson fluide et productive, la balle est dans le camp de l’opposition pour faire de la sixième session de la 17e Lok Sabha un succès. La session devrait comporter une vingtaine de séances si tout se passe comme prévu. Le Parlement se réunira de 11 heures à 18 heures. La session comptera un total de 19 séances.

L’opposition a conçu sa stratégie pour coincer le gouvernement sur une série de problèmes, notamment l’inflation, la crise économique, la gestion de la pandémie de covid-19, la hausse des prix de l’essence / du diesel / du GPL et les manifestations des agriculteurs pour n’en nommer que quelques-uns. Outre ces questions, l’opposition devrait également soulever la mort de l’activiste tribal Stan Swamy, la législation sur le contrôle de la population par l’UP et le commentaire du juge en chef de l’Inde sur la loi sur la sédition. Selon les rapports, des questions telles que la formation du ministère de la Coopération, les projets de règles controversés proposés par l’administration Lakshadweep et la récente remarque de la Cour suprême sur la loi sur la sédition pourraient également être soulevées par l’opposition. La session de la mousson s’annonce orageuse, les partis d’opposition étant prêts à se concerter avec le gouvernement sur diverses questions.

Cependant, le gouvernement a tendu la main à l’opposition non seulement par le biais de réunions de tous les partis, mais également de réunions individuelles. Le ministre de la Défense Rajnath Singh a déjà rencontré les anciens ministres de la Défense Sharad Pawar et AK Antony et les aurait informés de la question de la frontière indo-chinoise et de la situation actuelle.

Le nouveau chef du Rajya Sabha, Piyush Goyal, a rencontré Sharad Pawar et l’ancien Premier ministre Manmohan Singh.

D’autre part, le gouvernement Narendra Modi a proposé d’adopter 23 projets de loi au cours de la session. Il s’agit notamment du projet de loi sur la réglementation de la technologie de l’ADN (utilisation et application), 2019, du projet de loi sur la maintenance et le bien-être des parents et des personnes âgées (amendement), 2019, sur la technologie de procréation assistée (réglementation), le projet de loi sur la réforme des tribunaux (rationalisation et conditions de service), 2021, Projet de loi (modification) sur le code de l’insolvabilité et de la faillite, 2021, Projet de loi sur la Commission de gestion de la qualité de l’air dans la région de la capitale nationale et les régions adjacentes, 2021, Projet de loi (modification) sur l’électricité, 2021, Projet de loi sur la traite des personnes (prévention, protection et réadaptation), 2021 , Projet de loi sur le règlement (amendement) sur l’affacturage, 2020, Projet de loi sur les services de défense essentiels, 2021, Projet de loi modifiant le projet de loi sur les zones houillères (acquisition et développement), 2021, Comptables agréés, les comptables des coûts et des travaux et le projet de loi sur les secrétaires d’entreprise (amendement), 2021, Limited Liability Partnership (Amendment) Bill, 2021, Cantonment Bill, 2021, Indian Antarctica Bill, 2021, Central Universities (Amendment) Bill, 2021, Indian Institute of Forest Management t Projet de loi, 2021, Projet de loi sur l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (amendement), 2021, Projet de loi sur la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (amendement), 2021, Projet de loi sur les pêches maritimes indiennes, 2021, Projet de loi sur les pipelines pétroliers et miniers (amendement), 2021, et Projet de loi sur les bateaux de navigation intérieure, 2021.

Sur ces 23 projets de loi, six projets de loi ont déjà été déposés tandis que 17 projets de loi sont nouveaux. En outre, les députés de la NDA sont susceptibles de proposer un projet de loi privé sur le contrôle de la population.

Les partis d’opposition comme le Congrès de Trinamool, Shiromani Akali Dal et Shiv Sena pourraient rendre le chemin du gouvernement un peu plus difficile au cours de cette session.

