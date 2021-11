Dates, heures de début au Royaume-Uni, commentaires talkSPORT, diffusion en direct, format du tournoi et concurrents avant la pièce maîtresse d’Alexandra Palace

Alexandra Palace accueillera à nouveau le championnat du monde de fléchettes PDC alors que les meilleurs joueurs de fléchettes s’affronteront pour la gloire.

Gerwyn Price a remporté la gloire dans le tournoi phare l’année dernière en battant Gary Anderson 7-3 en finale.

Le prix s’est avéré trop fort pour que le double champion Anderson puisse mettre la main sur le trophée Sid Waddell l’année dernière

Le championnat du monde de fléchettes est un grand favori des fans et la quinzaine festive d’action est presque à nouveau à nos portes.

Au total, 96 joueurs se joindront à l’oche, dont les noms vedettes Peter Wright, Michael van Gerwen et James Wade ainsi que le champion en titre Price.

L’action sera en direct sur talkSPORT tout au long de Noël et du Nouvel An et voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Championnat du monde de fléchettes PDC 2022 : date et heure de début

Le tournoi débutera le mercredi 15 décembre.

Il se tient à l’Alexandra Palace de Londres et l’action se poursuivra tout au long de la quinzaine festive.

Il y aura un total de sept manches avant la finale le lundi 3 janvier.

Les horaires des matchs seront confirmés une fois le tirage complet du tournoi publié.

Championnat du monde de fléchettes PDC 2022 : comment suivre

Nous aurons des commentaires en direct sur le championnat du monde de fléchettes sur le réseau talkSPORT tout au long du tournoi.

Plus d’informations sur notre couverture suivront bientôt.

L’action sera également retransmise en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Arena.

Le championnat du monde de fléchettes est l’un des favoris des fans Championnat du monde de fléchettes PDC 2022 : format de tournoi

Le tournoi mettra en vedette un champ de 96 joueurs qui s’affronteront pour remporter le trophée Sid Waddell et 2,5 millions de livres sterling de prix.

Le premier tour sera composé des 32 joueurs les mieux classés de l’Ordre du mérite du PDC Pro Tour qui ne se sont pas encore qualifiés et de 32 qualifiés du monde entier.

Les 32 premiers de l’Ordre du mérite du PDC commenceront ensuite la compétition au deuxième tour.

Tous les matchs se joueront en simple, en double, ce qui obligera les joueurs à marquer 501 points pour gagner une étape, terminant sur un double ou sur le mille.

Les matchs s’allongeront au fur et à mesure que le tournoi progresse, les premier et deuxième tours étant au meilleur des cinq et jusqu’à la finale qui sera au meilleur des 13.

Michael van Gerwen fait partie des têtes de série cette année Championnat du monde de fléchettes PDC 2022 : concurrents

Ordre du Mérite – Deuxième tour (Seeded)

Gerwyn PricePeter WrightMichael van den GerwenJames WadeDimitri Van BerghGary AndersonJose de SousaJonny ClaytonMichael SmithNathan AspinallRob CrossKrzysztof RatajskiJoe CullenDave ChisnallRyan SearleStephen BuntingDirk van DuijvenbodeDanny NoppertLuke HumphriesSimon WhitlockMervyn KingDaryl GurneyBrendan DolanGlen DurrantGabriel ClemensMensur SuljovicIan WhiteDevon PetersenVincent van der VoortChris DobeyDamon HetaKim Huybrechts

Ordre du Mérite du Pro Tour – Premier tour

Callan Rydz, Ross Smith, Raymond van Barneveld, Ryan Joyce, Adrian Lewis, Scott Mitchell, Alan Soutar, Martijn Kleermaker, Darius Labanauskas, Ritchie Edhouse, Luke Woodhouse, Jamie Hughes, Maik Kuivenhoven, Rowby-John Rodriguez, Steve Beaton, William O ‘Connor, Ricky Evans, Keane Barry, Jason Heaver, William Borland, Ron Meulenkamp, ​​Steve Lennon, Rusty-Jake Rodriguez, Lewy Williams, Florian Hempel, Jermaine Wattimena, Joe Murnan, Ryan Meikle, Chas Barstow, Ted Evetts, Adam Hunt, Jason Lowe

Éliminatoires Internationaux – Premier tour

Lisa Ashton, Roman Benecky, Bradley Brooks, Matt Campbell, Lourence Ilagan, Nick Kenny, Boris Koltsov, Boris Krcmar, Royden Lam, Chris Landman, Daniel Larsson, Danny Lauby Jr, Paul Lim, Charles Losper, John Michael, John Norman Jnr, Diogo Portela, Madars Razma, Ben Robb, Juan Rodriguez, Martin Schindler, Fabian Schmutzler, Fallon Sherrock, Toyokazu Shibata, Jeff Smith, KY Smith, Raymond Smith, Lihao Wen, Jim Williams, James Wilson, Yuki Yamada