Dates, horaires et où voir la Ryder Cup 2021

La Ryder cup il revient trois ans plus tard. Le grand tournoi de golf qui affronte les meilleurs États Unis et le meilleur du golf européen se tiendra à partir du jeudi 23 prochain dans les installations de Détroit de Whisling, situé dans le Wisconsin. Ainsi, la Ryder Cup reviendra après son report en 2020 en raison de la pandémie.

Les jours commenceront ça jeudi 23 et ils se dérouleront les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26. Quatre jours et plus de 28 heures de championnat qui, en Espagne, peuvent être suivis via la chaîne Movistar Golf appartenant au catalogue Movistar +. La journée d’ouverture commencera jeudi à 23h00, heure espagnole, et se poursuivra jusqu’à 00h00. Les deuxième et troisième jours commenceront à 14h00, heure espagnole, jusqu’à 1h00 du matin. La dernière et finale aura lieu le dimanche 26 de 18h00 heure espagnole jusqu’à 00h15. D’ici là, il y aura un vainqueur de la Ryder Cup 2021.

Le tournoi, rappelons-le, a lieu tous les deux ans. L’apparition du Covid-19 a forcé le report de tous les grands événements, y compris les événements sportifs, dont la Ryder Cup. Pour cette raison, le champion de la dernière édition, joué l’année dernière en 2018 et avec l’équipe européenne aussi grande, reste vainqueur. A cette occasion, Sergio García et Jon Rahm étaient également présents en tant que représentants espagnols et le titre a été arraché aux États-Unis, qui avaient remporté le trophée dans le édition 2016.

✅ 3 jours de compétition

Jour d’ouverture

28 heures de sport en direct

✅ Programmation spéciale tout au long de la semaine #LaRyderEnMovistar EST DEJA ICI pic.twitter.com/10i7Voc2q4 – Golf à Movistar + (@MovistarGolf) 20 septembre 2021

L’équipe européenne sera dirigée par le meilleur golfeur du monde actuel, qui n’est autre que Jon Rahm. L’Espagnol, qui a raté les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en raison d’un nouveau positif au Covid-19, sera le représentant maximum de l’équipe européenne. Tout un exploit pour lui et pour le golf espagnol, qui se verra au sommet de la discipline. Aussi, non seulement sera rahm, mais vous accompagnera parmi les personnes présentes Sergio Garcia.

L’équipe européenne

L’autre golfeur espagnol a récemment terminé sixième de la Championnat BMW. Un classement final qui lui a permis de remonter au classement mondial et de rentrer dans le top50. Une promotion qui confirme son grand 2021 et qui, en partie, lui a permis d’être présent à la même Ryder Cup où il partagera des moments avec Rahm. A 41 ans, García ajoutera sa dixième participation.

En plus de Rahm et García, le équipe européenne Il sera formé par le Norvégien Holvland, l’Irlandais McIlroy, l’Anglais Hatton, Casey, Fitzpatrick, Westwood, Fleetwood, Poulter l’Irlandais également Lowry et l’Autrichien Wiesberger.

L’édition 2021 correspond à l’édition 2020, donc la Ryder Cup aura lieu à nouveau en 2022. Cette fois, le lieu est prévu pour le Marco Simone Golf and Country Club italien. Reste à savoir si l’Europe viendra défendre le titre ou le récupérer après le rendez-vous de ce jeudi.

