Dates, offres et tout ce que vous devez savoir – .

Amazon a annoncé mercredi qu’il accueillera son énorme Vente Prime Day 2021 le lundi 21 juin et le mardi 22 juin de cette année, mettant fin aux rumeurs et spéculations. C’est vrai, chineurs… Le Prime Day 2021 est enfin officiel !

Vous n’avez pas besoin d’être membre d’Amazon Prime pour savoir que Prime Day est la méga-vente annuelle d’Amazon où toutes les meilleures offres de la saison et les remises les plus importantes sont disponibles en même temps. Le hic, comme le suggère le nom de l’événement de vente, est que toutes les bonnes affaires proposées dans le cadre de l’événement Prime Day ne sont disponibles que pour les personnes qui s’abonnent à Amazon Prime. Des choses comme la livraison gratuite rapide et le streaming Prime Video illimité sont évidemment quelques-uns des avantages Prime les plus courants que les gens associent au service Prime à succès d’Amazon. Mais comme le savent tous les vrais chasseurs de bonnes affaires, Prime est bien plus qu’une expédition de 2 jours et des films en streaming.

Pour faire court, si vous n’êtes pas déjà inscrit à Prime, vous devez résoudre ce problème immédiatement. Heureusement pour vous, Amazon propose un essai gratuit d’Amazon Prime de 30 jours! Cela signifie que vous pouvez vous inscrire maintenant et que votre abonnement Prime gratuit durera jusqu’à la fin du mois, vous pourrez donc participer à toute l’action pendant la grande éruption du Prime Day 2021 d’Amazon. Selon Amazon, il y aura plus de 2 millions d’offres exclusives disponibles dans le monde lors du grand événement de vente Prime Day d’Amazon.

Juste pour être clair afin qu’il n’y ait pas de confusion, Prime Day 2021 commence officiellement à 00h00 PT (3h00 HE) le lundi 21 juin, et il durera deux jours complets avant de se terminer à 23h59 PT (2 h 59 HE) le mardi 22 juin. Cela signifie que nous sommes en magasin pour 48 heures d’offres non-stop sur tous les produits les plus en vogue de la saison. Mais croyez-le ou non, vous n’avez même pas besoin d’attendre le lancement du Prime Day 2021 pour profiter des prix Prime Day sur certains des produits les plus vendus.

Voici quelques exemples d’offres qui sont toutes disponibles dès maintenant à des prix qui correspondent ou même surpassent les prix que nous avons vus sur les mêmes produits lors de la vente annuelle Prime Day d’Amazon :

En plus de tout cela, il y a une page spéciale sur le site d’Amazon dont vous devez absolument vous souvenir. C’est appelé “Juste pour le premier” et il regorge de dizaines ou parfois de centaines d’offres exclusivement réservées aux membres Amazon Prime. C’est vrai, c’est le Prime Day tous les jours de l’année sur cette page spéciale d’Amazon !

Revenons au sujet qui nous occupe, Prime Day 2021 fonctionnera comme les autres événements de vente Prime Day l’ont fait au cours des années précédentes. Les toutes premières offres Prime Day seront disponibles à minuit, heure du Pacifique, le premier jour de Prime Day (21 juin) et de nouvelles offres seront déployées en permanence au cours des 48 heures qui suivent. Vous pouvez vous attendre à voir les prix les plus bas de l’année sur tout, des pots instantanés et des friteuses à air aux ordinateurs portables, en passant par les écouteurs antibruit Sony, les aspirateurs robots Roomba, les articles ménagers et à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser.

Oh, et n’oublions pas que tous les appareils les plus populaires d’Amazon parmi ses différentes gammes d’appareils seront en vente à des prix ridiculement bas. Cela signifie Fire TV Sticks, Haut-parleurs d’écho, Kindle Paperwhite, Tablettes de feu, Echo Show écrans intelligents, et tout ce que fait Amazon.

Avec tout cela à l’écart, voici les liens dont vous devez vous souvenir :

Vous pouvez également obtenir de l’argent gratuit à dépenser pour le Prime Day ! Il existe deux façons différentes d’encaisser.

Tout d’abord, vous pouvez obtenir un 15 $ de crédit Amazon gratuit lorsque vous achetez une carte-cadeau Amazon de 50 $ et entrez le code du coupon CARTE CADEAU 2021 à la caisse ! La clé est que vous n’avez même pas besoin d’envoyer la carte-cadeau à quelqu’un d’autre – entrez simplement vos propres informations en tant que destinataire et ajoutez l’argent à votre compte. Avec la fête des pères et le Prime Day 2021 qui approchent à grands pas, vous allez de toute façon dépenser 50 $ sur Amazon. De cette façon, vous finissez par ajouter les 50 $ à votre propre compte et obtenez 15 $ gratuitement ! La seule mise en garde, comme vous pouvez le voir dans les conditions générales d’Amazon, est que cette offre est réservée aux personnes qui n’ont jamais acheté de cartes-cadeaux Amazon auparavant sur le site Web d’Amazon (les achats dans d’autres magasins sont acceptables). Heureusement, il est facile de déterminer si vous êtes éligible. Ajoutez simplement un Carte-cadeau Amazon de 50 $ dans votre panier, entrez le code du coupon à la caisse, et le message suivant devrait apparaître en haut de la page lorsque vous appliquez le code : « Félicitations, votre achat vous donne droit à un crédit Amazon.com. Un crédit promotionnel unique de 15 $ sera automatiquement appliqué à votre compte et vous sera envoyé par courriel dans les trois (3) jours suivant l’expédition. Si vous voyez ce message, vous venez de gagner de l’argent gratuit !

Deuxièmement, à partir du 7 juin et jusqu’au début du Prime Day 2021 le 21 juin, vous pouvez obtenir un crédit Amazon de 10 $ lorsque vous dépensez au moins 10 $ avec l’une des 300 000 petites entreprises différentes. En savoir plus sur Petite page d’assistance d’Amazon.

Donc, pour résumer ces deux derniers points afin que vous puissiez gagner de l’argent gratuit (!!) à dépenser le Prime Day :

15 $ de crédit Amazon GRATUIT lorsque vous achetez une carte-cadeau Amazon de 50 $ et entrez le code du coupon CARTE CADEAU 2021

10 $ de crédit Amazon GRATUIT lorsque vous achetez sur Amazon’s Support Small du 7 au 20 juin et que vous dépensez 10 $ ou plus auprès de l’une des 300 000 petites entreprises participantes

Assurez-vous de mettre ce message dans vos favoris pour une référence rapide plus tard ce mois-ci. Avec ces trois liens à votre disposition, vous pouvez être sûr que vous ne manquerez aucune des meilleures offres disponibles pour Prime Day cette année. L’équipe . Deals sera bien sûr là tout le temps pour présenter toutes les offres Prime Day les plus chaudes au cours de la grande éruption de 48 heures d’Amazon. Assurez-vous de revenir constamment avec nous afin de ne manquer aucune des offres les plus chaudes de cette année !

