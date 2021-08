Dating Sim ‘Boyfriend Dungeon’ descend et se salit sur le commutateur plus tard dans la journée

Au cours de la Nintendo Indie World Showcase d’aujourd’hui, Kitfox Games a annoncé que son donjon hybride Boyfriend Dungeon sera lancé sur Nintendo Switch aujourd’hui.

Le jeu arrive sur l’eShop au prix de 19,99 $ USD, vous permettant de repousser des monstres dangereux et de prendre vos armes lors de rendez-vous romantiques. Oui, vous avez bien lu, vos armes.

“Cela fait quelques années que nous avons lancé l’idée, nous sommes donc heureux que les gens aient été patients”, déclare la conceptrice principale de Kitfox, Tanya X. “Enfin, nous pouvons tous embrasser nos épées en paix, dans l’intimité de nos propres maisons. “

Parlez pour vous-même, Tanya. Voici une liste de fonctionnalités :

Principales caractéristiques

– Datez jusqu’à sept armes, des épées dansantes aux poignards perçants

– Génération de dunj et de défis d’action-combat ! Restez affûté !

– Différents styles de combat. Par exemple, frappez fort et esquivez rapidement avec le poignard, ou affrontez les foules avec Lasersaber

– Chaque type d’arme se sent et se joue différemment

– Approche inclusive et de bon goût du genre et de la sexualité, y compris la romance masculine, féminine et non binaire

– Allons au fait : emmenez vos filles-armes lors de sorties romantiques, comme au club ou à la plage