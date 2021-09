D’Auba canalisant son Henry intérieur à Mbappe proposant Neymar … le meilleur des réseaux sociaux de ce week-end

in

Ce fut un week-end de type clin d’œil et vous le manquerez, plein de pénalités manquées, de vainqueurs en retard et du dernier chapitre de la disparition de Tottenham.

Et avec des piles d’action sur le terrain, les réactions ont été tout aussi dramatiques. Voici notre sélection du meilleur des réseaux sociaux.

Auba copie la célébration emblématique d’Henry contre Tottenham

AUBA CANALING HENRY

Il y avait une sérieuse nostalgie aux Emirats alors qu’Arsenal battait son rival du nord de Londres, Tottenham.

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué le deuxième but des Gunners et a célébré sa frappe en glissant à genoux devant les fans de Tottenham. Semble familier?

La légende d’Arsenal Thierry Henry a fait la même chose après s’être frayé un chemin à travers le milieu de terrain des Spurs, puis sa défense en novembre 2002.

Et quelle meilleure façon pour le capitaine de reconstituer la célébration que d’avoir la légende d’Arsenal lui-même rayonnant de joie dans les gradins !

Henry a été vu à côté du fondateur de Spotify, Daniel Ek, un artilleur pur et dur qui a déjà été lié à l’achat du club.

BRUNO EST (TRÈS) APOLOGETIQUE

Jusqu’à samedi, Bruno Fernandes était le roi du Spot Kick. Mr Penalties 2021. Inarrêtable à partir de 12 yards.

Mais cela s’est arrêté brutalement lorsqu’il a écrasé son effort au-dessus de la barre transversale.

Se sentant frustré par le résultat, Fernandes s’est adressé aux médias sociaux pour s’excuser auprès de ses fans. À 254 mots, cela ressemblait plus à une déclaration officielle qu’à de simples excuses.

“Personne n’est plus frustré et déçu que moi d’avoir raté le penalty et la défaite qui en a résulté.

« J’ai toujours assumé mes responsabilités et je les ai toujours embrassées sous pression dans des moments comme celui-ci.

Aujourd’hui, j’ai échoué. Mais j’ai fait un pas en avant et j’ai relevé le défi avec la même ambition et la même responsabilité que lorsque, à de nombreuses autres occasions, le ballon s’est retrouvé dans le filet.

Bruno a ajouté : « Merci pour tout votre soutien après le coup de sifflet final !

Cristiano Ronaldo a également montré son soutien en publiant simplement un emoji « coup de poing » en tant que commentaire sur le message de Fernandes.

LE ROI D’ÉGYPTE ARRIVE AU SIÈCLE !

Mohamed Salah a établi un nouveau record à Liverpool avec son 100e but en Premier League dans le thriller de six buts avec Brentford.

Le maître égyptien a atteint un siècle de buts de haut niveau pour Liverpool en seulement 152 apparitions. Le plus rapide de TOUS les joueurs rouges de l’histoire de Prem.

La frappe a également marqué le 131e but de Salah pour les Reds en 210 matches toutes compétitions confondues, le plaçant bien au 10e rang des meilleurs buteurs de tous les temps du club.

JIMENEZ EST DE RETOUR !

Après l’horrible blessure à la tête en novembre de l’année dernière, Raul Jimenez a marqué son premier but en Premier League depuis 11 mois.

L’international mexicain a valu aux Wolves leur deuxième succès de haut niveau de la campagne avec un excellent effort lors de la victoire 1-0 à Southampton.

Les fans étaient ravis de voir leur précieux attaquant revenir en pleine action :

KYLIAN MBAPPE… FUMÉES ABSOLUES

En Ligue 1, l’attaquant du PSG Kylian Mbappe a été filmé en train de se plaindre de son coéquipier Neymar Jr quelques instants après avoir été remplacé dans les derniers stades.

Malgré la victoire du PSG sur Montpellier 2-0, le joueur de 22 ans n’a pas caché son agacement lorsqu’on l’a vu dire à Idrissa Gueye : « Il ne me passe pas ».

Les affirmations de Neymar ne donnant pas à Mbappe le type de passe qui a conduit au but de Draxler à deux minutes de la fin seront un problème croissant dans les vestiaires. Trouble au paradis?