Daughtry s’associe à Lajon Witherspoon de Sevendust pour la couverture de la “grève de la faim” de Temple Of The Dog

FILLE célèbre la mémoire de Chris Cornell en faisant équipe avec SEVENDUSTde Cuillère à soupe de Lajon pour une réinvention du hit TEMPLE DU CHIEN chanson “Grève de la faim”.

FILLE chanteur Fille de Chis dit: “Chris Cornell est l’une des voix déterminantes qui m’a touché par les cordes sensibles et m’a donné envie d’être un chanteur de rock. ‘Grève de la faim’ est l’un des duos rock les plus emblématiques de notre génération. Ce sont les années 90 réunies en une seule chanson. Faire cette chanson avec Lajon, l’un de mes humains préférés que j’ai eu le plaisir d’appeler ami et frère, représente le monde pour moi.”

Lajon partage : « Quel honneur de faire partie de cette chanson incroyable et de travailler avec mon frère Chris Daughtry et les garçons. Pour moi, c’était un mouvement musical dans notre communauté et encore aujourd’hui dans le monde.”

“Grève de la faim” vient après la sortie récente d’un nouveau single “Lourd est la couronne”, le premier single de FILLE en 2021. Avec une nouvelle vidéo qui devrait bientôt se dévoiler pour le single, le groupe a récemment fait ses débuts en diffusion avec une performance sur “Le spectacle de Kelly Clarkson”.

FILLE est entré pour la première fois dans l’histoire avec la sortie du premier album éponyme quintuple disque de platine en 2006. Il s’agit notamment du premier album rock le plus vendu au SoundScan histoire en plus de produire le smash multi-format “Ce n’est pas fini”. Son successeur Platine en 2009, “Quitter cette ville”, est devenu leur deuxième début n ° 1 sur le Billboard 200. Ensuite, les 2011 “Briser le sort” a obtenu une certification d’or en moins de quatre semaines. Deux ans plus tard, “Baptisé” a remporté le disque de platine en 2013 “J’attend Superman”. En cours de route, ils ont captivé les fans lors de spectacles à guichets fermés dans presque tous les coins du monde.

FILLEle cinquième album complet de , “Cage à hochet”, est sorti en 2018 via 19 enregistrements/RCA. Le disque a été produit par Jacquire Roi (ROIS DE LÉON, Tom attend, Norah Jones).



