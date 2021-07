Daughtry sortira l’album “Dearly Beloved” en septembre

FILLE sortira un nouvel album, “Bien-aimé”, le 17 septembre. L’effort de 13 pistes présente le Panneau d’affichage Hard Rock Digital Songs Sales Chart #1 et Top 20 Active Rock hit radio “Lourde est la couronne”, avec une piste de cadeau de pré-commande instantanée “Lionne” passant par Dogtree Records et ADA dans le monde. Cette nouvelle s’accompagne de l’annonce de la prochaine tournée en tête d’affiche du groupe qui débutera en novembre 2021 et mettra en vedette des légendes du rock et d’autres collaborateurs. SEVENDUST, TREMONTI et TRAVIS BRACHT.

La tournée de 30 dates comprendra FILLE interpréter des succès récents et de nouveaux albums incontournables “Le monde en feu” et “Lourde est la couronne” avec les premiers buzzers “Mal” et “Les changements sont tout”. Pour retenir les fans et les mélomanes, FILLE nous sert encore plus d’art sonore avec “Lionne”, un joyau mélodique et chargé de guitares dont le tempo anxieusement construit s’accouple magnifiquement Chris Fillele ton et la portée inébranlables.

“Bien-aimé” liste des pistes :

01. Désespoir



02. Monde en feu



03. Lourd est la couronne



04. Des changements arrivent



05. Bien-aimé



06. Crier au secours



07. Mal



08. Asile



09. La victime



dix. Quelqu’un



11. Appelez-vous le mien



12. Lionne



13. Briser dans mon coeur

Trois singles, un point d’entrée magnifiquement conçu pour “Bien-aimé” a été clairement fourni et marque le corpus d’œuvres qui n’a pas encore été publié comme l’un des FILLEest le meilleur à ce jour. Conservant la direction que les deux premiers singles ont offerte au groupe, ils continuent d’embrasser leurs racines hard rock avec “Lionne”, comme en témoigne précédemment Chrisla récente collaboration de SEVENDUST‘s Cuillère à soupe de Lajon pour leur réimagination de la chanson à succès “Grève de la faim” (écrit et enregistré à l’origine par TEMPLE DU CHIEN). Après des représentations sur “Les nuits du fil de fer” et le talk-show de jour n ° 1 de la télévision “Le spectacle de Kelly Clarkson”, on peut s’attendre à voir plus du groupe à travers des performances pour iCoeur et le prochain Académie d’enregistrement MusiCares et Fondation Amy Winehouse avantage “Retour à Amy”, où Chris honorera le regretté grand chanteur avec son interprétation de son favori des fans “Je sais que je ne suis pas bon” diffusion en direct le 23 juillet.

FILLE est entré pour la première fois dans l’histoire avec la sortie du premier album éponyme quintuple disque de platine en 2006. Il s’agit notamment du premier album rock le plus vendu au SoundScan histoire en plus de produire le smash multi-format “Ce n’est pas fini”. Son successeur platine en 2009, “Quitter cette ville”, est devenu leur deuxième début n ° 1 sur le Billboard 200. Ensuite, les 2011 “Briser le sort” a obtenu une certification d’or en moins de quatre semaines. Deux ans plus tard, “Baptisé” a remporté le disque de platine en 2013 “J’attend Superman”. En cours de route, ils ont captivé les fans lors de spectacles à guichets fermés dans presque tous les coins du monde.

FILLEle cinquième album complet de , “Cage à hochet”, est sorti en 2018 via 19 enregistrements/RCA. Le disque a été produit par Jacquire Roi (ROIS DE LÉON, Tom attend, Norah Jones).



