Daunte Wright et la sombre incitation financière de la police derrière les contrôles routiers

Dimanche après-midi, Daunte Wright a été tué par un policier alors qu’il conduisait avec son partenaire dans une banlieue de Minneapolis après avoir été arrêté par la police pour avoir des assainisseurs d’air suspendus à son rétroviseur et des onglets de voiture périmés. Le fait que cela se soit produit dans la même ville en même temps qu’un procès historique pour un policier qui a tué George Floyd, un autre homme noir, en dit long sur la profondeur du racisme structurel dans notre système judiciaire pénal.

Wright a été arrêté pour ce qu’on appelle un «arrêt de circulation prétexte» – les agents pensaient qu’il avait enfreint le code de la route, qui leur permettait légalement de l’arrêter. Après que Wright ait donné ses informations à la police, ils ont trouvé un mandat d’arrestation: une comparution hors cour qui était très probablement liée à un impayé de 346 $ en amendes et frais judiciaires liés à une condamnation pour cannabis et conduite désordonnée. Alors que la police commençait à le mettre en garde à vue, Wright a pris peur et est rentré dans sa voiture. Les images de la caméra de la police montrent un policier indiquant qu’elle allait utiliser son pistolet Taser, mais au lieu de cela, elle lui a tiré dessus avec son arme de poing.

Cette histoire n’est que trop familière – Philando Castile, Maurice Gordon, Ronell Foster, Walter Scott, Samuel DuBose et Sandra Bland ont tous été arrêtés par la police pour des contrôles routiers, ce qui comprenait des feux arrière cassés, ne pas utiliser les clignotants et conduire un vélo sans lumière. Tous étaient des Noirs placés en garde à vue après avoir été arrêtés pour des infractions mineures au code de la route. Les arrêts ont permis aux interactions négatives de se produire qui ont finalement conduit aux meurtres des victimes.

Pourtant, les policiers et les organisations affirment que les arrestations prétextes sont un «outil précieux» pour promouvoir la sécurité des conducteurs ou pour trouver des drogues et d’autres activités illégales. Les accidents de voiture sont un problème grave et mortel, tuant des milliers d’Américains chaque année. Mais des études récentes ont remis en question à quel point les arrêts de circulation prétexte encouragent réellement une conduite sûre ou préviennent les accidents. Une étude de l’année dernière a examiné la ville de Fayetteville, en Caroline du Nord, qui a redéfini la priorité des arrêts de la circulation loin des raisons économiques telles que les plaques ou l’enregistrement expirés, ou des raisons d’enquête (lorsque la police utilise un arrêt de la circulation pour recueillir des preuves pour une enquête plus large), et pour des raisons de sécurité, comme arrêter les conducteurs qui accéléraient ou allumer un feu rouge. Ils ont constaté que les accidents de la route et les décès ont été réduits, tandis que les crimes non liés à la circulation sont restés les mêmes ou ont été réduits, ce qui suggère que les arrêts de la circulation non liés à la sécurité font peu pour prévenir les accidents ou autres délits.

Alors que nous procédons à ces meurtres, nous sommes nombreux à nous demander pourquoi et comment cela continue-t-il de se produire? En tant que professeur qui a enseigné et fait des recherches sur le système de justice pénale au cours des 20 dernières années, je crois que nous devons examiner la pratique policière qui a permis le meurtre de Daunte Wright. Lorsque nous le ferons, nous nous rendrons compte que cette pratique policière fait partie d’un système plus large de sanctions pécuniaires qui cherchent à contrôler et à opprimer les populations noires dans ce pays.

La plupart des gens enfreignent le code de la route. Mais l’application de la loi se résume généralement à la couleur de la peau.

Les contrôles routiers ont lieu à la discrétion de chaque policier – c’est-à-dire que chaque policier choisit qui il va arrêter et quelle infraction mineure au code de la route ou au véhicule il invoquera. Lors d’un arrêt, les agents ont le droit de rechercher d’autres violations de la loi. Ils peuvent fouiller le véhicule, «exécuter» le numéro de plaque d’immatriculation et rechercher les antécédents juridiques de tout le monde dans la voiture pour voir si le véhicule est correctement immatriculé ou si quelqu’un a des mandats d’arrêt émis par le tribunal. Les agents ont l’entière discrétion d’écrire des citations ou de donner des avertissements, de donner des amendes et des frais au conducteur du véhicule et de procéder à des arrestations. Essentiellement, les policiers peuvent utiliser des contrôles routiers prétexte pour pêcher des citations mineures ou des mandats plus graves liés aux conducteurs et à leurs passagers.

Le problème avec les contrôles routiers prétexte est que lorsque la police utilise son pouvoir discrétionnaire pour décider qui s’arrêter, elle arrête de manière disproportionnée les conducteurs noirs plus que les conducteurs blancs, en particulier dans les communautés à prédominance noire. En conséquence, les pilotes noirs sont recherchés 1,5 à 2 fois plus souvent que les pilotes blancs. La pratique des contrôles routiers prétextes permet à la police de surveiller les communautés de couleur, de trop les patrouiller et d’arrêter les gens.

Ces interpellations conduisent à de fréquentes rencontres négatives entre les membres de la communauté noire et la police qui peuvent entraîner des violences, des traumatismes et même la mort. Par exemple, un article du Washington Post de 2015 a rapporté qu’à la suite de contrôles routiers, en un an, 100 personnes ont été tuées par la police à travers les États-Unis. Parmi ces personnes, 1 sur 3 était noire. Alors que les Blancs, les Noirs et les Latinos avaient le même taux de tués à ces arrêts, les conducteurs noirs avaient un taux beaucoup plus élevé d’être arrêtés. Ces interactions régulières de se faire arrêter par la police mènent aux termes «conduire pendant que la police est noire» et «parler» que de nombreuses familles noires ont avec leurs enfants sur ce qu’il faut faire lorsqu’elles sont arrêtées par la police.

Pour comprendre pourquoi ces contrôles routiers sont autorisés, nous devons examiner le tableau plus large du système de justice pénale qui dépend de ces infractions comme source de financement. Le système de sanctions pécuniaires, ou punitions exigeant un paiement, est un mécanisme clé intégré au système judiciaire pénal et lié aux arrêts de trafic prétextes. Ce système comprend des amendes, des frais, des dédommagements et des frais infligés aux personnes en même temps qu’elles sont condamnées et envoyées en prison ou en prison. Tout comme une peine d’emprisonnement ou de probation, toutes les sanctions pécuniaires doivent être payées intégralement pour qu’une personne soit libérée de la surveillance judiciaire. Dans de nombreux États, jusqu’à ce que tous les frais soient payés, les gens ne peuvent pas voter et doivent rester en communication constante avec les fonctionnaires des tribunaux au sujet de leurs conditions de vie et financières.

Depuis les années 1990, les juridictions étatiques et locales ont élargi les types et les coûts des frais et amendes infligés aux personnes reconnues coupables d’infractions au code de la route, aux mineurs, aux délits et aux délits. L’expansion massive du système judiciaire pénal – le nombre de personnes incarcérées aux États-Unis a augmenté de 500% au cours des 40 dernières années – est liée aux villes, aux comtés et aux États confrontés à des déficits économiques. Les juridictions ne peuvent tout simplement pas assumer les coûts liés au maintien de l’ordre, à la détention, aux poursuites, à la condamnation et aux sanctions connexes.

En conséquence, les décideurs se sont tournés vers les personnes mêmes condamnées, pour payer les coûts de leur propre traitement et de leur incarcération. Des statuts ont été créés qui imposaient des frais. Par exemple, l’État de Washington a une évaluation obligatoire de la peine de la victime (même s’il n’y a pas de victime) qui doit être accusée pour chaque délit (250 $) et condamnation pour crime (500 $). Ces lois donnent également aux juges le pouvoir discrétionnaire de prononcer des amendes et des frais liés à la collecte d’ADN, au traitement judiciaire, au jury, aux poursuites et à la défense (par exemple, les défenseurs publics nommés parce que quelqu’un ne peut pas se permettre un avocat privé) – avec intérêts, frais par paiement et pénalités de non-paiement.

Pour ceux qui sont trop pauvres pour payer, ces obligations financières légales deviennent une dette pénale qui plane comme un nuage sur la vie de leurs familles.

Tout se résume à de l’argent

Lorsque les gens ne peuvent pas payer, ils sont attachés au système juridique à perpétuité. Lorsque les gens ne peuvent pas payer, leur crédit est négativement affecté et leur capacité à obtenir et à conserver un logement et un emploi est perturbée. Lorsque les gens ne peuvent pas payer, leur permis de conduire est suspendu et ils ne peuvent légalement se rendre au travail ou emmener leurs enfants à l’école ou à la garderie. Lorsque les gens ne peuvent pas payer, ils peuvent ne pas être en mesure de maintenir l’entretien, l’assurance ou l’immatriculation de leur voiture, ce qui, à son tour, peut entraîner davantage de sanctions pécuniaires et même l’incarcération, et le cycle se poursuit – à moins que, dans le résultat le plus sombre possible. , il est interrompu par une rencontre fatale.

En 2021, les villes et les comtés utilisent ces sanctions monétaires à travers le pays pour générer des revenus pour le fonctionnement du système judiciaire pénal et plus encore. Les gouvernements locaux comptent sur ces coûts, tout comme les taxes foncières et les taxes de vente, pour financer les services locaux. Par exemple, les États poursuivent des personnes autrefois incarcérées et leur demandent de payer leur chambre et leur pension. Certaines juridictions menacent de saisir les paiements de secours de Covid-19 pour les sanctions pécuniaires impayées. Les États imposent même des sanctions pécuniaires aux personnes dont la seule source de revenus est les prestations fédérales de sécurité sociale.

Ainsi, en ce qui concerne les contrôles routiers prétexte, la police est devenue une sorte de collecteur d’impôts – les contrôles routiers permettent à la police de générer des profits, soit en distribuant des citations routières, soit en patrouillant pour les personnes détentrices de mandats. Il est important de noter que les mandats de banc d’essai sont souvent liés à des personnes qui ne paient pas leurs amendes et frais. Lors d’observations judiciaires, tout en recherchant mon livre, j’ai vu des tribunaux émettre régulièrement des mandats d’arrêt contre des personnes qui avaient des dettes devant les tribunaux mais qui ne comparaissaient pas. De plus, des recherches récentes ont révélé que de nombreuses personnes n’avaient pas reçu les avis parce qu’elles n’étaient pas logées ou parce que le tribunal n’avait pas la bonne adresse. Et, à tort ou à raison, les gens ne comparaissent souvent pas devant le tribunal par crainte d’être incarcérés, de manquer un emploi ou de ne pas avoir de garderie. Le simple fait qu’un mandat soit émis ne signifie pas qu’une personne a été ou sera dangereuse.

Mettre fin à la police dans un but lucratif

Les prétextes interpellés par la police sont devenus une pratique de la police à but lucratif. Cette pratique est devenue une forme de contrôle social et de surveillance des pauvres et, de manière disproportionnée, des Noirs. En conséquence, l’une des principales causes de décès chez les jeunes hommes noirs est le fait d’être tué par la police. Une étude récente a révélé que les jeunes hommes noirs ont 1 chance sur 1 000 d’être tués par la police, par rapport aux hommes blancs, qui ont 1 chance sur 2 000 d’être tués par la police. Les arrêts de trafic prétexte, associés au système de sanctions pécuniaires, permettent ces résultats. Les arrêts de prétexte ouvrent la voie à des scénarios morbides comme celui auquel nous nous sommes réveillés la semaine dernière.

Nous pouvons hashtag, mars et tweeter tout ce que nous voulons – mais nous devons également apporter des changements structurels de fond: nous devons limiter sévèrement les arrêts de trafic prétextes. Les forces de l’ordre peuvent se concentrer sur les arrêts de sécurité plutôt que sur les arrêts économiques et d’enquête. Les accidents mortels en voiture sont un problème grave, mais c’est un problème que bon nombre de ces arrêts de la circulation n’aident pas réellement, et il existe de meilleures solutions qui ne criminalisent pas, ne traumatisent pas et ne harcèlent pas davantage les conducteurs noirs.

Nous devons également mettre fin à l’émission de mandats liés au non-paiement d’amendes et de frais. Les États doivent limiter le montant des revenus pouvant être générés par les amendes et les frais, et les tribunaux d’État doivent cesser d’utiliser les suspensions de permis de conduire fondées sur la dette. Ensuite, nous pouvons au moins commencer à atténuer les méfaits de la conduite en tant que Noir et commencer à nous attaquer à l’un des principaux tueurs de jeunes hommes noirs dans ce pays.

La police arrête des gens pour des assainisseurs d’air, juste pour voir ce qu’ils peuvent citer et trouver, ne garantit pas la sécurité de la communauté. Au lieu de cela, la nature du maintien de l’ordre doit être reconsidérée et réduite. Nous devons poser des questions et avoir de vraies conversations: comment pouvons-nous assurer la sécurité des conducteurs sans criminaliser davantage et profiter des communautés noires et de celles qui sont pauvres? Qu’est-ce qui nous rend réellement en sécurité? Qu’est-ce que le public attend de la police? Que signifie et que signifie «protéger et servir»? Qu’est-ce que la vraie justice? Nous devons trouver des solutions viables pour nous assurer que les gens se sentent en sécurité au sein de leur communauté. Personne ne devrait mourir parce qu’ils avaient des assainisseurs d’air suspendus à leur lunette arrière.

Alexes Harris est professeur à la présidence et professeur de sociologie à l’Université de Washington. Elle est l’auteur de A Pound of Flesh: Monetary Sanctions as a Punishment for the Poor. Suivez-la sur Twitter @alexesharris.