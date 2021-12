Daunte Wright était «à bout de souffle» après le tournage, dit sa petite amie

La femme qui roulait avec Daunte Wright lorsqu’il a été arrêté par la police, a témoigné jeudi du chaos juste après qu’un officier lui a tiré dessus, affirmant qu’elle avait crié sur Wright en essayant d’obtenir une réponse, mais qu’il « ne me répondait pas et qu’il haletait ».

« J’ai attrapé tout ce qu’il y avait dans la voiture. Je ne me souviens pas si c’était un pull ou une serviette ou quelque chose comme ça… et le mets sur sa poitrine comme on le voit dans les films et les émissions de télévision. Alayna Albrecht Payton, qui était la petite amie de Wright, a témoigné. « Je ne savais pas quoi faire. »

Albrecht-Payton a répondu au téléphone portable de Wright alors que sa mère tentait frénétiquement de rétablir le contact qu’elle avait avec lui juste avant la fusillade. la mère de Wright, Katie Bryant, a témoigné en larmes mercredi qu’elle avait vu pour la première fois le corps apparemment sans vie de son fils via cet appel vidéo.

« J’ai pointé la caméra sur lui », a déclaré Albrecht-Payton. « Et je suis tellement désolé d’avoir fait ça. »

Kim Potter, 49 ans, est accusé d’homicide involontaire coupable au premier et au deuxième degré dans la mort de Wright le 11 avril au Brooklyn Center. L’ancien officier blanc – elle a démissionné deux jours après la fusillade – a déclaré qu’elle avait l’intention d’utiliser son Taser sur Wright, 20 ans, qui était noir, après avoir tenté de s’éloigner d’un contrôle routier alors que les agents tentaient de l’arrêter. , mais qu’elle a plutôt saisi son arme de poing.

Dans cette capture d’écran de la vidéo, Alayna Albrecht-Payton, une passagère de la voiture de Daunte Wright lors d’un contrôle routier, témoigne alors que la juge du comté de Hennepin, Regina Chu, préside le tribunal le jeudi 9 décembre 2021, dans le procès de l’ancien policier du Brooklyn Center Kim. Potter au palais de justice du comté de Hennepin à Minneapolis, Minnesota (Cour TV, via AP, Pool)



Albrecht-Payton, 20 ans, a pris la parole le deuxième jour de témoignage, après des déclarations d’ouverture mercredi dans lesquelles les procureurs ont décrit Potter comme un flic vétéran qui avait été formé à plusieurs reprises à l’utilisation du Taser, avec des avertissements pour éviter de telles confusions mortelles.

La défense a répliqué que Potter avait simplement fait une erreur. Avocat Paul Engh a également déclaré que Wright aurait pu éviter la tragédie s’il s’était rendu à Potter et aux autres officiers sur les lieux.

Avocat de la défense Earl Grey a pressé Albrecht-Payton sur les actions de Wright immédiatement après que Potter lui a tiré dessus, dans une tentative apparente de montrer que Wright a délibérément essayé de s’éloigner même s’il était gravement blessé.

Albrecht-Payton a déclaré que les mains de Wright « n’ont jamais été sur le volant » et que la voiture s’est éloignée de la scène parce que son pied était sur l’accélérateur.

Gray a également interrogé Albrecht-Payton sur les activités du couple avant l’arrêt de la circulation. Elle a témoigné qu’ils ont fumé de la marijuana ce jour-là.

Les procureurs ont également appelé l’épouse et la fille d’un homme qui se trouvait dans une voiture heurtée par Wright après avoir été abattu, pour témoigner de l’impact de l’accident sur sa santé. Denise Lundgren Wells a témoigné que son père, Kenneth Lundgren, avait des problèmes de santé avant le crash mais que son déclin s’est accéléré par la suite. Il a maintenant 80 ans et est en soins palliatifs, a-t-elle déclaré.

La vidéo a dominé le premier jour de témoignage, avec les caméras corporelles des officiers et la caméra de bord de la voiture de police qui montrait Potter menaçant de tirer sur Wright avec un Taser alors qu’un autre officier tentait de le sortir de sa voiture. Après qu’elle lui ait tiré dessus avec son arme, on peut entendre Potter dire : « Je viens de lui tirer dessus. … J’ai attrapé le mauvais pistolet (juron) ! »

Un accident de voiture peut être entendu après le départ de Wright et Potter – qui, selon Engh, n’avait jamais utilisé son arme à feu ou son Taser pendant ses 26 ans de carrière – peut être entendu crier de manière incontrôlable par la suite, « Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! » avant qu’elle ne s’effondre.

Un jury majoritairement blanc a siégé la semaine dernière dans l’affaire, qui a déclenché des manifestations de colère devant le poste de police du Brooklyn Center au printemps dernier, tout comme l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin était jugé à 16 kilomètres de distance pour meurtre George Floyd.

Engh a déclaré aux jurés que Potter avait fait une erreur lorsqu’elle a saisi la mauvaise arme et a tiré sur Wright après qu’il ait tenté de s’éloigner alors qu’elle et les autres policiers tentaient de l’arrêter.

Les charges n’exigent pas la preuve que Potter avait l’intention de tuer Wright, et le procureur Erin Eldridge noté autant pour le jury.

Mais Engh a également déclaré aux jurés que Potter aurait été justifié de tirer sur Wright même si elle avait consciemment choisi de dégainer son arme de poing, arguant qu’une force mortelle était justifiée pour protéger ses collègues officiers. Il a déclaré que la police avait des raisons de croire que Wright pourrait avoir une arme à feu et que l’un des policiers avait atteint l’intérieur de la voiture de Wright et risquait d’être traîné si Wright s’éloignait.

Dans sa déclaration liminaire, Eldridge a déclaré aux jurés que Potter avait violé sa formation approfondie – y compris sur les risques de tirer avec la mauvaise arme – et « avait trahi un enfant de 20 ans ».

« C’est exactement ce qu’elle avait été formée pendant des années pour empêcher », a déclaré Eldridge. « Mais le 11 avril, elle a trahi son badge et elle a échoué à Daunte Wright. »

Dans cette image tirée d’une vidéo de police diffusée lors du procès de l’ancien officier de police du Brooklyn Center, Kim Potter, le mercredi 8 décembre 2021, à Minneapolis, Potters, à droite, est vue après l’arrêt de la circulation de Daunte Wright le 11 avril 2021 (Cour TV, via AP, piscine)



Potter, qui a déclaré au tribunal qu’elle témoignerait, formait un nouvel officier lorsqu’ils ont arrêté Wright pour avoir des étiquettes de plaque d’immatriculation expirées et un assainisseur d’air suspendu au rétroviseur.

L’officier Potter s’entraînait ce jour-là, Anthony Luckey, a témoigné que pendant l’arrêt, il a senti une odeur de marijuana et a vu des résidus de marijuana sur la console de la voiture. Il a également déclaré que Wright n’avait pas de licence et a produit une preuve d’assurance expirée au nom d’une autre personne.

Après avoir découvert qu’il y avait un mandat d’arrêt contre Wright pour une accusation d’armes et une ordonnance restrictive contre Wright, Luckey a déclaré qu’il allait mettre Wright menotté et vérifier le bien-être de la femme dans la voiture, et qu’il a demandé à Wright de sortir .

Mais alors que Luckey tentait de le menotter, Wright se dégagea de l’emprise de l’officier et remonta dans la voiture. Luckey a déclaré qu’il tendait la main dans la voiture lorsqu’il a entendu le coup de feu, et qu’il a ensuite sauté en arrière et a vu Wright mettre la voiture en marche avant qu’elle ne décolle.

L’accusation la plus grave contre Potter exige que les procureurs prouvent l’imprudence, tandis que la moindre exige qu’ils prouvent la négligence coupable. Les directives du Minnesota en matière de détermination de la peine prévoient une peine de prison d’un peu plus de sept ans pour le chef d’homicide involontaire coupable au premier degré et de quatre ans pour le premier degré. Les procureurs ont déclaré qu’ils demanderaient une peine plus longue.

Gouv. Tim Walz a déclaré mercredi qu’il préparait la Garde nationale à aider à la sécurité si nécessaire après le verdict.

