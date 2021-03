D’autres allégations de textos d’Armie Hammer sont révélées dans un rapport décrivant le moment où sa femme l’a quitté

À l’époque, la demande de divorce n’a pas été examinée de trop près. Les couples à Hollywood divorcent tout le temps et cela affecte rarement la carrière de qui que ce soit. Plus tôt cette année, cependant, des messages texte que Hammer aurait envoyés à plusieurs femmes ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Ils étaient extrêmement explicites et parlaient de fantasmes de viol, de branding et de cannibalisme. Un message présumé aurait dit qu’il voulait mettre une femme non identifiée dans un «état végétatif» et «continuer à la baiser» jusqu’à ce qu’elle soit «douloureuse et brisée». L’avocat de Hammer a par la suite publié une déclaration affirmant que ces relations étaient consensuelles. Il a abandonné ses prochains projets de cinéma et de télévision et est resté pour la plupart hors de la vue du public depuis, et Chambers a publié une déclaration disant qu’elle était « navrée » au sujet des allégations.