D’autres blockchains pourraient surpasser The Sleeping Gaint – Ethereum

Des chaînes de blocs comme Cardano, Polkadot et Polygon parmi tant d’autres sont en avance sur Ethereum. En termes de développement fondamental et de mises à niveau. Bien qu’il faille des années pour que l’ETH2 soit complètement déployé. D’autres plateformes se sont bouclées, pour le marathon.

Consécutivement, EIP 1559 n’a pas influencé le prix de manière notable. De plus, les frais d’essence et la consommation de pièces restent une préoccupation pour beaucoup dans l’industrie de la cryptographie. Avec les mises à niveau prévues jusqu’en 2022, cela semble être un long chemin vers la maison.

Cardano

Cardano a fait le buzz ces derniers temps, avec ses contrats intelligents et son sommet. La pièce ALT s’est ralliée indépendamment, tandis que le marché souffre. Cardano a mis en place sa feuille de route et les mises à niveau se suivent dans l’ordre. La feuille de route est classée en cinq époques et le développement de chaque époque a été réalisé en parallèle.

De plus, les cinq ères sont Byron qui signifie fondation. Shelly pour la décentralisation, Goguen pour les contrats intelligents, Basho pour la mise à l’échelle et Voltaire pour la gouvernance. La plate-forme a récemment publié des contrats intelligents, qui se développent à un rythme soutenu. Les décideurs croient en la restructuration, l’espace fondamentalement tel que l’industrie se développe en conséquence.

Pois

Polkadot est une autre blockchain, qui a des racines profondes dans ses fondamentaux et ses mises à niveau. L’écosystème a une feuille de route intéressante. Cela commence par le mode preuve d’autorité. Ce qui permet aux utilisateurs de réclamer des jetons de leur contrat Ethereum et des jetons de mise à valider. La prochaine étape est pour la Proof-of-Stake nominée. Où le réseau gère un ensemble décentralisé de validateurs.

La troisième étape de la feuille de route concerne la gouvernance et la suppression du sudo. Avec le système de gouvernance des plateformes. Il peut élire un conseil et un comité technique et commencer à accepter les propositions publiques. Une fois sudo supprimé, les appels root seront envoyés via la gouvernance. De plus, la plate-forme permet les transferts de solde. Actuellement, les parachaines ont été rendues vivantes. Les futures mises à niveau incluent la transmission de messages entre chaînes et le lancement de Parathreads.

Polygone

Polygon qui est profondément considéré comme l’Internet des blockchains d’Ethereum a des mises à jour vitales sous-jacentes à son écosystème. La plate-forme prend en charge deux principaux types de réseaux blockchain compatibles avec Ethereum. L’un concerne les réseaux autonomes et l’autre les chaînes sécurisées.

Sous les chaînes sécurisées, Polygon PoS et zk Rollups sont en direct. Cependant, les cumuls optimistes et les chaînes Validum sont en cours. Les chaînes autonomes sont encore en cours de développement. Avec la mise en œuvre de chaînes spécifiques aux applications et de chaînes industrie/entreprise dans le pipeline.

En résumé, il est clairement évident qu’Ethereum manque de fondamentaux et de déploiement de mises à jour. L’ETH2 le plus attendu est en cours de développement depuis des années maintenant, seule la chaîne de balises est mise en service. Bien qu’Ethereum occupe une position suprême dans l’espace De-Fi. Il est insuffisant en termes de mises à jour et pourrait éventuellement dissuader sa domination.