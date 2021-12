D’autres employés obtiendront une aide fiscale NPS au même niveau que le personnel du Centre

Depuis l’exercice 2019-2020, le personnel de l’administration centrale a droit à une déduction de 24 % du salaire (cotisation des employés de 10 % et part des employeurs de 14 %) au titre des cotisations au NPS en vertu de l’article 80C de la loi de l’impôt sur le revenu.

À l’instar du personnel du gouvernement central, les employés des gouvernements des États, des PSU et du secteur privé peuvent également bénéficier d’une déduction complète des cotisations versées au système de retraite national, dans la limite de 24 % du salaire de base et de l’allocation de cherté. Une annonce est attendue dans le prochain budget de l’Union.

Depuis l’exercice 2019-2020, le personnel de l’administration centrale a droit à une déduction de 24 % du salaire (cotisation des employés de 10 % et part des employeurs de 14 %) au titre des cotisations au NPS en vertu de l’article 80C de la loi de l’impôt sur le revenu. Mais la limite reste fixée à 20 % (10 % de contribution de chacun par l’employeur et les salariés) pour les autres salariés. Ceci en dépit du fait que 15 gouvernements d’États et banques du secteur public ont par la suite augmenté la part des employeurs dans le NPS à 14 %.

Les États qui ont porté la part du NPS à 14 % sont le Maharashtra, l’Odisha, le Jharkhand et le Karnataka. En août, le Centre a également approuvé la proposition d’augmenter la contribution des employeurs au titre du NPS à 14% par rapport aux 10% existants pour les employés des banques du secteur public, mais aucune déduction fiscale n’est disponible pour la contribution supplémentaire de 4%.

« Il devrait y avoir une parité dans le traitement fiscal de la contribution NPS sous 80C et la limite renforcée de 24% devrait être étendue à tous les souscripteurs salariés, y compris les employés des entreprises », a déclaré un responsable de l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension. Pour les cotisations à l’Organisation du Fonds de Prévoyance des Employés (EPFO), les souscripteurs ont droit à une déduction fiscale de 24% (12% du salaire de base chacun par employé et employeur).

Le NPS, qui était obligatoire pour les employés du gouvernement central pour les nouvelles recrues depuis le 1er avril 2004, a depuis été adopté par la plupart des gouvernements des États pour leurs employés ainsi que pour les employés des organismes autonomes, des PSU d’État, des sociétés et des conseils d’administration.

Le Centre souhaitant élargir la couverture des régimes de retraite à une plus grande partie de la société, en particulier dans le secteur des entreprises, il est logique de l’étendre à d’autres souscripteurs éligibles, estiment les analystes.

« L’incitation fiscale devrait être la même pour tous ceux qui participent à un programme similaire. Il fournira des incitations à une épargne plus élevée et à une croissance de l’épargne dans l’économie et contribuera à augmenter le corpus de retraite des personnes », a déclaré Gautam Bhardwaj, co-fondateur de pinBox, une technologie de retraite mondiale engagée dans l’inclusion des micro-pensions numériques en Asie et Afrique.

Après avoir stagné pendant plus d’une décennie, le NPS gagne du terrain dans le secteur privé avec environ 10 lakhs de nouveaux abonnés (employés d’entreprise et particuliers) qui devraient le rejoindre au cours de l’exercice 22, a récemment déclaré le président du PFRDA, Supratim Bandyopadhyay, à FE. Un potentiel d’économies d’impôts plus élevé (déduction supplémentaire de 50 000 « 50 000 disponibles pour le NPS au-delà de la limite de 80 C) et des rendements attrayants par rapport aux autres produits traditionnels stimulent la demande de NPS (plus de 10 % contre 8,5 % pour le fonds de prévoyance des employés en FY21).

Le niveau de saturation atteignant le secteur public, le secteur privé stimulera la croissance du NPS dans les années à venir. L’inscription des employés d’entreprise a augmenté de 65% à 13,21 lakh au 4 décembre 2021 contre 8,03 lakh au 31 mars 2019. Au cours de la même période, les abonnés du gouvernement central-employés ont augmenté de 13% à 22,46 lakh tandis que les abonnés du gouvernement de l’État ont augmenté de 26 % à 54,5 lakh.

Le nombre total d’abonnés au NPS au 4 décembre 2021 s’élevait à 4,78 crores, dont 68 % dans l’Atal Pension Yojana (un régime volontaire soutenu par le gouvernement destiné à fournir une sécurité de revenu de vieillesse sous la forme d’une pension minimale assurée en le secteur non organisé). Cependant, en termes d’actifs sous gestion dans le cadre du NPS, les abonnés du gouvernement central, du gouvernement de l’État et du secteur des entreprises représentent 92% du crore de Rs 6,91 lakh au 4 décembre 2021.

