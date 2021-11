D’autres entraîneurs avec des manies étranges

15/11/2021 à 15h40 CET

Le sauveur du Barça (ou celui qui devrait être) est déjà là. Xavi Hernández est le nouvel entraîneur de Barcelone et s’il parvient à transmettre à ses élèves un dixième du talent qu’il avait sur le green, il aura beaucoup de bétail. Pour atteindre les objectifs, la légende du Barça a opté pour l’ordre, avec une liste de règles qui n’ont laissé personne indifférent.

Tous les footballeurs doivent être une heure et demie avant l’entraînement pour prendre leur petit-déjeuner ou manger ensemble. Les téléphones portables sont interdits dans les vestiaires pendant la mi-temps et avant les matchs et les joueurs ne sont pas autorisés à effectuer certains voyages sportifs supplémentaires. Dites-le à Gerard pique, qui n’a pas pu se rendre au Hormiguero pour promouvoir sa Coupe Davis.

Autre chose étrange, les joueurs doivent serrer la main du staff et du reste de leurs coéquipiers lorsqu’ils arrivent de manière obligatoire. Mais Xavi n’est pas le seul entraîneur à avoir d’étranges manies. On se souvient d’autres techniciens aux standards les moins extravagants.

Ces règles ont au moins un sens, mais Daniel PassarelaPar exemple, il avait une étrange croyance que non. Croix aux cheveux longs. L’ancien entraîneur argentin a exclu Fernando Redondo de l’équipe nationale pour avoir porté les cheveux longs. Il a également prononcé une phrase qui semble tirée d’un autre siècle : « Je n’accepterais pas un homosexuel dans mon équipe.

Luis Enrique, par exemple, il a besoin d’un échafaudage pour surveiller les entraînements de ses équipes, au point de faire construire des structures spécifiques dans les villes sportives où il passe. De cette façon, vous pouvez mieux observer les dessins tactiques et des jeux de stratégie.

Carlos Bilardo Il est également devenu célèbre pour quelque chose de similaire. Il a interdit à son équipe d’offrir de l’eau à l’équipe rivale. « Pas d’eau à l’ennemi, » cria-t-il. C’est à Séville que cela s’est fait jour. Voir, c’est croire.

Bien que pour des particularités celle de l’ancien entraîneur français Raymond Domenech. Amoureux des sciences occultes, il a reconnu qu’il faisait les appels en fonction de l’horoscope. Ainsi, il ne faisait pas confiance aux Scorpions, Cancer et Balance, signes qu’il jugeait « peu bénéfiques pour le groupe ». Robert Pires, Ludovic Giuly et David Trezeguet ont payé l’étrange manie de Domenech.