D’autres exemples émergent ⋆ 10z viral

Qu’est-il arrivé: Les nouvelles d’individus entièrement vaccinés testés positifs au COVID semblent faire la une des journaux partout. Par exemple, six personnes qui ont été testées positives dans un hôtel de quarantaine de Sydney avaient déjà été entièrement vaccinées. Selon les données du rapport hebdomadaire de surveillance du COVID-19 de NSW Health, entre le 10 avril et le 1er mai, six personnes en quarantaine qui ont déclaré être complètement vaccinées figuraient parmi les 150 cas enregistrés à l’étranger. L’un d’eux avait reçu un vaccin à dose unique, tel que Johnson & Johnson, et les autres cas avaient reçu les deux doses d’un vaccin à deux doses, tel que Pfizer, AstraZeneca ou Moderna. L’épidémiologiste de l’Université de Sydney, le Dr Fiona Stanaway, a déclaré que, étant donné qu’aucun vaccin COVID-19 n’est efficace à 100%, il fallait s’attendre à ce que certaines personnes vaccinées soient positives.

Les Yankees de New York ont ​​récemment annoncé que deux entraîneurs et un membre du personnel de soutien avaient été testés positifs pour le COVID alors qu’ils étaient tous complètement vaccinés. Aux Seychelles, en Afrique de l’Est, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mardi qu’elle examinait les données sur les coronavirus dans la région après que le ministère de la Santé eut déclaré que plus d’un tiers des personnes testées positives au COVID-19 la semaine dernière avaient été pleinement vacciné.

Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres, mais cela ne devrait pas être une surprise car les gens ont été avertis tout au long de la pandémie que le dosage complet des vaccins COVID ne serait pas efficace à 100%. L’Administrateur en chef de la santé publique du Canada, Teresa Tam, par exemple, a récemment rappelé aux Canadiens samedi que même ceux qui sont complètement vaccinés sont sensibles au COVID. Elle a dit, cependant, que le risque de transmission asymptomatique est beaucoup plus faible pour quiconque est complètement vacciné, mais combien plus faible? Qu’en est-il des individus asymptomatiques qui ne sont pas vaccinés?

Selon le Dr Jay Bhattacharya de l’École de médecine de l’Université de Stanford,

Les preuves scientifiques suggèrent maintenant fortement que les personnes infectées par le COVID-19 qui sont asymptomatiques sont plus d’un ordre de grandeur moins susceptibles de propager la maladie à des contacts même étroits que les patients symptomatiques du COVID-19. Une méta-analyse de 54 études menées dans le monde entier a révélé qu’au sein des ménages – où aucune des garanties que les restaurants sont généralement tenues d’appliquer n’est généralement appliquée – les patients symptomatiques ont transmis la maladie aux membres du ménage dans 18% des cas, tandis que les patients asymptomatiques l’ont transmise. sur la maladie aux membres du ménage dans 0,7% des cas. Une méta-analyse distincte et plus petite a également révélé que les patients asymptomatiques sont beaucoup moins susceptibles d’infecter les autres que les patients symptomatiques. Les individus asymptomatiques sont d’un ordre de grandeur moins susceptibles d’infecter les autres que les individus symptomatiques, même dans des contextes intimes tels que les personnes vivant dans le même ménage où les personnes sont beaucoup moins susceptibles de suivre les pratiques de distanciation sociale et de masquage qu’elles suivent en dehors du ménage. La propagation de la maladie dans des environnements moins intimes par des personnes asymptomatiques – y compris les services religieux, les visites de restaurants en personne, les gymnases et autres lieux publics – est probablement encore moins probable que dans le ménage. (la source)

C’est difficile à dire. Aux États-Unis, par exemple, le CDC indique très clairement qu ‘«il y aura un petit pourcentage de personnes complètement vaccinées qui tomberont encore malades, seront hospitalisées ou mourront du COVID-19» et que «les cas de percée symptomatique se produisent, même si les vaccins fonctionnent comme prévu. Des infections asymptomatiques se produiront également chez les personnes vaccinées. »

Mais le problème ici est le fait que le CDC a récemment annoncé ce qui suit,

Comme annoncé précédemment, le CDC est en train de ne signaler que les patients infectés par une percée du vaccin COVID-19 qui ont été hospitalisés ou sont décédés pour aider à maximiser la qualité des données collectées sur les cas de la plus grande importance clinique et de santé publique. Ce changement de déclaration débutera le 14 mai 2021. En prévision de cette transition, le nombre de cas de rupture signalés ne sera pas mis à jour le 7 mai 2021.

Cela signifie que les personnes infectées par le COVID après avoir été vaccinées ne seront pas signalées à moins qu’elles ne soient hospitalisées ou décédées. Cela soulève la question suivante: comment des données appropriées aux États-Unis, par exemple, peuvent-elles être collectées concernant l’efficacité du vaccin si ceux dont le test est positif et ont reçu le vaccin ne sont pas déclarés?

C’est un peu déroutant, car le CDC exige que les échantillons cliniques pour le séquençage aient une valeur RT-PCR Ct ≤28 lors de la réalisation de tests sur des individus vaccinés. «Ct» fait référence au seuil de cycle. Une occurrence courante lors de l’utilisation de ce test est une valeur Ct supérieure à 35, ce qui rend la probabilité de «faux positifs» assez élevée. Pourquoi spécifient-ils tout à coup une valeur Ct pour les personnes vaccinées? Vous pouvez en savoir plus à ce sujet, en détail, ici.

Pourquoi c’est important: Avant le déploiement de ces vaccins, les fabricants de vaccins affirmaient avoir observé un taux de réussite de 95%. Le Dr Peter Doshi, rédacteur en chef adjoint du British Medical Journal, a publié un article intitulé «Les vaccins« efficaces à 95% »de Pfizer et Moderna – soyons prudents et voyons d’abord les données complètes.» Même aujourd’hui, il n’y a toujours pas suffisamment de données pour dire à quel point le vaccin est efficace.

Un article récemment publié par le Dr Ronald B. Brown, École de santé publique et des systèmes de santé, Université de Waterloo, décrit comment Pfizer et Moderna n’ont pas rapporté de chiffres absolus de réduction du risque, et seulement rapporté des chiffres relatifs de réduction du risque.

Les mesures de réduction du risque absolu non déclarées de 0,7% et 1,1% pour les vaccins Pfzier / BioNTech et Moderna, respectivement, sont très inférieures aux mesures de réduction du risque relatif rapportées. La déclaration des mesures de réduction du risque absolu est essentielle pour éviter les biais de déclaration des résultats dans l’évaluation de l’efficacité du vaccin COVID-19.

L’article de Brown cite également l’article de Doshi qui fait le même point: «Comme cela a également été noté dans l’avis du BMJ, Pfizer / BioNTech et Moderna ont rapporté la réduction du risque relatif de leurs vaccins, mais les fabricants n’ont pas signalé de réduction du risque absolu correspondante, ce qui semble être inférieur à 1%. »

