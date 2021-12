« D’autres fois, en faisant des choses similaires, le jeu ne se passe pas de la même manière »

09/12/2021 à 22:06 CET

.

L’entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, était fier d’une équipe qui a minimisé un PSV favori et s’est démarqué après avoir franchi le tour de la Ligue Europa en s’imposant clairement 3-0 que « d’autres fois, en faisant des choses similaires, le match ne se passe pas de la même manière. « .

« Nous n’étions pas intéressés à laisser des espaces dans notre dos et je savais que nous les blesserions avec le ballon, mais aussi que si nous allions pour eux, ils nous donneraient des chances de marquer. Les rares qu’ils ont eus étaient dus à leur retard, mais aujourd’hui ce n’était pas le jeu. de les presser « , a révélé en évoquant une stratégie qui a surpris l’équipe néerlandaise.

Il était content car tout ce qui se discutait dans les vestiaires « s’est déroulé comme prévu », avec un jeu plus conservateur qui laissait l’initiative à son adversaire de le vaincre et révélait que tout ce qui était discuté « sortait à 100% ».

« Je leur ai fait voir que cette façon de jouer était la façon dont nous serions capables de les battre, mes joueurs ont fait tout ce que nous avions pensé et aujourd’hui c’était cher »L’huissier déclara fièrement.

L’entraîneur txuri urdin ne pense pas aux huitièmes de finale et a souligné qu’il se moquait « de la même chose » de l’équipe qui le touchera au prochain tour car « ce sera un grand comme le PSV et jouer avec humilité et ambition nous sont capables de gagner n’importe quel rival ».

Il n’a pas voulu étendre ses compliments à Mikel Oyarzabal, l’auteur de 2 buts qui ont mené à la victoire, a déclaré ne pas être surpris par le répertoire de l’attaquant international et a souligné la valeur du « groupe sur les individualités ».

« Je suis fier du travail que mes joueurs ont accompli ces dernières années et bien qu’ils aient parfois perdu, je suis toujours satisfait. D’autres fois, faire des choses similaires ne s’est pas bien passé, mais aujourd’hui c’est le cas », a souligné un entraîneur de Txuri Urdin qui a déclaré que maintenant « il est temps de penser au Betis », auquel il fait face ce dimanche.