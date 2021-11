D’autres grands noms de la région MENA confirmés pour les Championnats du monde de natation FINA

Le Conseil des sports d’Abu Dhabi a confirmé que trois autres athlètes vedettes de la région MENA s’aligneraient aux côtés du médaillé d’or olympique tunisien Ahmed Hafnaoui aux Championnats du monde de natation de la FINA (25 m), qui se dérouleront à l’Etihad Arena sur l’île de Yas du 16 au 21 décembre. .

Farida Osman d’Égypte, Omar Abbas de Syrie et Yusra Mardini représentant l’équipe des réfugiés de la FINA ont confirmé leur participation aux Championnats du monde de natation de la FINA qui se déroulent à Abou Dhabi, organisés par le Conseil des sports d’Abou Dhabi et la FINA.

Nageuse la plus rapide d’Égypte et d’Afrique et spécialiste du papillon et du style libre, Farida Osman est sur le point de revenir dans l’eau pour ses premiers championnats de compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Le nageur décoré a raté de peu les demi-finales du 100 m papillon lors des Jeux de Tokyo et est de retour plus fort, plus rapide et meilleur, visant à battre des records lors des championnats de décembre qui se dérouleront à Abu Dhabi.

Osman a acquis une reconnaissance internationale lorsqu’elle s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Londres 2012 à l’âge de 17 ans. Depuis lors, elle a été couronnée médaillée des Jeux panafricains et est championne nationale égyptienne et détentrice du record.

Plus qu’une simple athlète de compétition, Yusra Mardini est considérée comme une source d’inspiration pour des millions de réfugiés à travers le monde. Originaire de Syrie, Mardini a fui la guerre civile en Syrie en 2015, où elle a tenté de se rendre en Grèce dans un bateau pneumatique. Grâce à ses talents de nageuse, elle a sauvé la vie de près de 20 personnes lors de son vol.

Aujourd’hui, elle a concouru sous le drapeau de l’équipe des réfugiés du CIO aux Jeux Olympiques d’été de 2016 à Rio, et encore cette année, elle était l’une des 29 équipes de réfugiés participant aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a également été nommée la plus jeune ambassadrice de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR depuis avril 2017

L’athlète syrien de 21 ans Omar Abbas a commencé sa carrière de nageur en 2005 et a commencé à nager avec l’équipe nationale syrienne en 2014. À un si jeune âge, Abbas a déjà une pléthore de médailles et de titres à son actif, dont deux médailles (argent et bronze) aux Championnats d’Asie 2019 en Inde, remportant l’argent au 200 m nage libre et le bronze au 800 m nage libre.

Les quatre concurrents de la région MENA rejoindront plus de 1 000 athlètes de plus de 180 pays en décembre, concourant dans 44 titres de championnat du monde sur six jours, pour un prize pool de 2,8 millions de dollars.

Les talents régionaux en compétition à l’événement international incluent également les Emiratis Layla Al Khatib et Youssef Al Matrooshi.

Commentant les championnats, Farida Osman a déclaré : « Je suis fière et honorée de représenter l’Égypte aux prochains championnats du monde de natation de la FINA. Les Jeux olympiques d’été ne se sont pas déroulés comme prévu – cela m’a simplement motivé encore plus à améliorer mes performances et à grandir en tant qu’athlète. Tout est une question de travail acharné, de persévérance, de performance et de personnes qui se rassemblent pour soutenir.

« C’est le rêve d’un athlète de représenter son pays dans des jeux comme les championnats de décembre et j’ai hâte de me tenir aux côtés des plus grands athlètes du monde et de viser à battre encore plus de records pour mon pays d’origine. »

Parlant de ses aspirations pour les championnats du monde de natation de la FINA, Yusra Mardini a déclaré : « Mon objectif dans la vie est que tout le monde n’abandonne pas ses rêves. Même si cela semble impossible sur le moment, on ne sait jamais ce qui va se passer. J’espère que ma participation aux championnats à venir fait exactement cela et inspire les gens à poursuivre leurs rêves. La natation m’a sauvé la vie et cela me remplit d’une grande fierté de pouvoir représenter l’équipe des réfugiés de la FINA et de concourir aux côtés de certains des plus grands athlètes du monde. »

Abdullah Al Wahaibi, directeur du tournoi, a déclaré : « Alors que nous nous rapprochons des Championnats du monde de natation de la FINA, nous sommes incroyablement fiers d’annoncer une multitude de talents sportifs arabes de classe mondiale. Nous sommes honorés de les accueillir dans notre belle ville en décembre. Nous sommes sûrs qu’ils feront sans aucun doute la fierté de leur pays d’origine. Chaque athlète est une source d’inspiration pour ses propres raisons personnelles, et nous sommes tous ravis de les voir courir à l’Etihad Arena le mois prochain. »