D’autres images montrent que Conor McGregor a menacé de tuer Dustin et Jolie Poirier “dans leur SOMMEIL” alors qu’ils étaient allongés sur le tapis avec une jambe cassée après l’UFC 264

Des images de l’extérieur de l’Octogone révèlent à quel point les attaques dépravées et personnelles de Conor McGregor contre Dustin Poirier et sa femme Jolie étaient vraiment.

L’Irlandais a été contraint de se retirer de l’événement principal de l’UFC 264 avec une fracture du tibia et du péroné, sa deuxième défaite contre « The Diamond » cette année.

De nouvelles images ont montré McGregor menaçant de tuer Dustin et Jolie Poirier “dans leur sommeil”

McGregor avait été cordial lors des conférences de presse et des pesées d’avant-combat de l’UFC 257 et l’humilité était présente tout au long de la semaine sur Fight Island.

Pourtant, les choses ont pris une tournure sinistre lorsque Poirier a accusé l’ancien champion du monde des deux poids de ne pas avoir fait un don à l’association caritative de ses enfants en Louisiane.

Bien que Poirier ait cédé et s’est excusé d’avoir sauté aux conclusions, McGregor l’a pris personnellement et a juré de tuer son adversaire lorsqu’ils se sont rencontrés pour la troisième fois à Las Vegas au T-Mobile Arena.

Mais alors que «The Notorious» était allongé sur la toile à la suite de sa blessure horrible, les insultes qu’il a échangées contre la famille Poirier étaient écoeurantes car on peut l’entendre menacer de les tuer «dans leur sommeil» et a fait des gestes répétés d’arme à feu à son diriger.

NOUVEL angle alternatif de Conor McGregor menaçant de tuer Dustin et Jolie Poirier “dans leur sommeil” et fait signe d’arme à feu sur sa tête : “Dans ton sommeil tu comprends, dans ton sommeil tu es mort, toi et ta madame, c’est pas fini” pic.twitter.com/r6nmjZAjQb – MMA hors contexte (@oocmma) 12 juillet 2021

Alors j’ai juste regardé l’émission et cela semble être ce qui a poussé Joe Rogan (qui avait l’air choqué par ce qu’il entendait) à se tourner vers Conor au milieu de l’interview. La caméra se coupe juste après qu’il a dit « fais attention à ce que tu dis mon pote » après les menaces de mort. pic.twitter.com/5nCNvT8cuH – MMA hors contexte (@oocmma) 12 juillet 2021

S’adressant après l’événement à BT Sport, Poirier a admis qu’il était contrarié par les menaces de mort et les insultes envers sa femme, d’autant plus que son adversaire était au sol et frappé d’incapacité.

Il a dit : « Non, cela ne m’a pas dérangé ; le discours sur la mort est ce qui m’a dérangé, tous ces autres trucs… Je sais que ce n’est pas vrai.

“Il était assis là, sur le tapis, avec une jambe cassée, faisant ça [mimics gun gesture to his head] me disant qu’il va encore me tuer.

« Comme, qu’est-ce que tu fais frère ? C’est dégoûtant, mec ; Je vais lui casser l’autre jambe.