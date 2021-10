D’autres industries sont confrontées à une pénurie de charbon alors que les centrales électriques bénéficient d’une préférence d’approvisionnement

À l’heure actuelle, les importations de charbon de Thaïlande, d’Australie et d’Afrique du Sud sont jusqu’à trois à quatre fois plus chères que le charbon national.

Alors que le gouvernement prend plusieurs mesures pour remédier au problème de la pénurie de charbon dans de nombreuses centrales électriques à travers le pays, d’autres industries – y compris les unités de fabrication d’aluminium à forte intensité énergétique, les cimenteries et les fabricants de fer éponge – et plusieurs autres usines fonctionnant à l’électricité captive ont commencé à se plaindre à propos d’une crise du carburant.

Pour fournir plus de carburant aux centrales électriques, la filiale de Coal India South Eastern Coalfields (SECL) a suspendu l’approvisionnement des non-utilisateurs d’électricité depuis le 12 octobre. En l’absence d’enchères pour l’industrie en vue, les utilisateurs industriels sont poussés à s’approvisionner en énergie coûteuse sur place. marché et recourir à des importations coûteuses de charbon. Alors que le gouvernement a déclaré que plus de 0,25 million de tonnes (MT) sont fournies quotidiennement au secteur non électrique, cela est suffisant pour répondre à seulement la moitié des besoins en carburant des centrales électriques captives.

Dans l’intervalle, l’agence nationale de gestion de la charge électrique a signalé que la capacité des unités de production d’électricité en panne en raison de faibles stocks de charbon est passée de 11 giga-watt (GW) le 12 octobre à 6 GW le jour suivant. Une pénurie d’approvisionnement en électricité de 58,3 millions d’unités (UM) a été enregistrée le 13 octobre dans tout le pays, s’améliorant par rapport à la pénurie de 82 UM il y a un jour.

Les pénuries d’électricité les plus importantes ont été enregistrées au Rajasthan (17,9 MU), à l’Haryana (8,7 MU), au Pendjab (5,3 MU), au Bihar (5,1 MU) et au Jharkhand (4,9 MU). Le stock de charbon dans les centrales électriques est actuellement d’environ 7,3 MT, soit l’équivalent d’une demande de 4 jours, et environ 142 GW de centrales électriques, soit 68% de la capacité de production à base de charbon, du pays fonctionnaient avec des stocks de charbon pendant sept jours ou moins. Environ 2 MT de charbon sont fournies aux centrales électriques chaque jour.

Dans le même temps, les stocks de charbon dans les usines captives ont diminué, suffisamment pour les maintenir pendant 1 à 3 jours. Des sources ont déclaré que les centrales captives ne produisaient pas à pleine capacité pour rationner le carburant et qu’elles s’approvisionnent en électricité pour plus de 1 GW auprès du réseau et des échanges, où les tarifs moyens de l’électricité au comptant avaient atteint environ 15 Rs/unité. La pénurie de charbon a également poussé l’industrie à recourir aux importations, lorsque les taux internationaux de charbon ont doublé en un an pour atteindre environ 12 000 roupies la tonne.

Des sources ont déclaré que CIL, mercredi, a également ordonné à ses filiales d’annuler les enchères de charbon à mener pour le secteur non énergétique, ajoutant au malaise de l’industrie concernant la sécurité d’approvisionnement. Exigeant une augmentation de l’offre pour faire face aux pénuries critiques d’unités industrielles, la Fédération des industries minérales indiennes (FIMI) avait récemment écrit au secrétaire au charbon de l’Union, Anil Jain, soulignant qu’il existe « un risque énorme de fermeture d’usine et de menace de perte d’énormes emplois et valeur ajoutée domestique dans le pays ».

Des sources de l’industrie ont déclaré qu’« après avoir réduit l’approvisionnement par chemin de fer, même l’approvisionnement par les routes est arrêté et nous avons reçu des assurances verbales que l’approvisionnement s’améliorerait au cours des 2-3 prochains jours au cours des 2-3 derniers mois ». Dans une lettre adressée au ministère du charbon de l’Union et au CIL, l’Association indienne de l’aluminium a demandé « la reprise immédiate de l’approvisionnement en charbon pour les centrales électriques captives de l’industrie de l’aluminium contre des liens sécurisés pour des opérations industrielles économiquement viables et durables ».

Le Centre avait demandé aux centrales électriques – pas seulement des unités gérées par l’État mais même des producteurs privés – d’augmenter les importations de charbon, malgré les prix élevés sur les marchés mondiaux. On ne sait pas à quelle vitesse les importations pourraient être contractées, mais l’utilisation de carburant importé pourrait certainement gonfler le coût de l’électricité pour les discothèques ; si les consommateurs ressentiront le pincement, cela dépendra de la question de savoir si et combien du surcoût les discoms pourraient être autorisés à répercuter sur différentes catégories de consommateurs. Bien entendu, les consommateurs industriels et commerciaux seront les premiers à être soumis à toute augmentation tarifaire.

À l’heure actuelle, les importations de charbon de Thaïlande, d’Australie et d’Afrique du Sud sont jusqu’à trois à quatre fois plus chères que le charbon national.

