D’autres jeux de coton sont à venir, y compris le coton Panorama extrêmement rare

Plus tôt cette année, nous avons eu une version occidentale de Redémarrage du coton !, qui a pris un titre de shoot ’em up d’arcade bien considéré mais de niche – ou plus précisément le meilleur portage de l’arcade – et l’a présenté à un public plus large. C’est vachement bien aussi.

Strictly Limited Games et ININ Games s’associent désormais pour proposer bientôt plus de titres Cotton sur consoles. L’un qui est déjà connu pour arriver définitivement sur Switch est Cotton Guardian Force Saturn Tribute; cela inclut le titre 1997 Coton 2 et les sorties de 1998 Boomerang en coton et Force gardienne.

Deux autres jeux sont en route; à l’heure actuelle, nous savons qu’ils arrivent sur les « consoles » et présument qu’ils vont également exploiter le marché des commutateurs.

Coton 100% était à l’origine sur Super Famicom en 1994 puis sur PlayStation 1 bien plus tard en 2003 ; le look et la difficulté de ce jeu sont censés en faire un bon point de départ pour les nouveaux venus dans la série ou les shoot’em up en général.

La grande nouvelle, cependant, est peut-être que Coton Panorama obtient une sortie numérique – sorti à l’origine sur SEGA Mega Drive en 1994, ce “pseudo 3D” shoot’em up était considéré comme un prodige technique”. C’est aussi plutôt rare et cher car c’était une sortie uniquement au Japon – notre collectionneur résident Damien McFerran a souligné le fait qu’il a des annonces sur eBay au nord de 500 £. C’est formidable qu’il soit présenté à un nouveau public à un prix beaucoup plus accessible.

Le communiqué de presse n’a pas précisé les plates-formes, mais on nous a dit que des “consoles” seraient présentées et il semble qu’il y ait un pari relativement sûr que le Switch sera pris en charge.

Comme mentionné précédemment, il y aura des versions numériques pour ces titres, tandis que Strictly Limited Games et ININ Games ouvriront bientôt des précommandes sur les éditions limitées et collector.

Nous garderons un œil sur les informations de version plus détaillées; en attendant, faites-nous savoir si vous envisagez de vous procurer l’un de ces titres Cotton.

