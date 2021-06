« D’autres ont peut-être plus d’expérience, mais je suis plus rapide »

in

20/06/2021 à 18:58 CEST

Les Hollandais Max verstappen (Red Bull), que reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Francia, el séptimo del campeonato, manifestó en el circuito Paul Ricard que otros pueden tener “más experiencia” pero que él es “el plus rapide”.

Verstappen, 23 ans, a signé sa treizième victoire en F1, la troisième de l’année et portant à douze points (131 à 119) son avantage sur le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Mercedes) et renforçant sa domination en Coupe du monde des constructeurs, que Red Bull mène avec 37 points d’avance sur Mercedes (215-178) grâce aussi à la brillante troisième place obtenue par le Mexicain Sergio Pérez, vainqueur il y a deux semaines en Azerbaïdjan.

“C’était assez difficile, surtout au début, car il y avait très peu d’adhérence et beaucoup de vent sur la piste. Un tour vous aviez un bon équilibre et un autre vous avez patiné”Verstappen a expliqué après avoir gagné au Paul Ricard.

“Après le premier arrêt, nous avons vu que ceux qui roulaient fort tiraient beaucoup par derrière, alors nous avons décidé de faire un deuxième arrêt et ça s’est bien passé”, a déclaré la jeune star néerlandaise, qui avant de gagner en France a célébré des victoires dans le Grand Prix ​​cette année de l’Amilia Romagna, à Imola (Italie) ; et au Grand Prix de Monaco, où il a assumé le leadership qu’il a renforcé, après l’avoir maintenu à Bakou, ce dimanche en France.

“Dans le premier virage – quand il a perdu la tête après être parti de la pole – j’ai perdu le contrôle de la voiture, qui est allée à l’arrière”, a déclaré le leader du Championnat du Monde. “A la fin, il y a eu beaucoup de virages, mais ils ont bien fait et j’ai pu me battre pour la victoire”, a ajouté Verstappen sur le podium après avoir remporté la course, qui a relégué Hamilton à la deuxième place après l’avoir dépassé dans l’avant-dernière du 53 tours qu’ils ont été accordés ce dimanche au Paul Ricard.

“Au début, nous avons eu des problèmes, mais du milieu de la course à la fin, nous avons trouvé le rythme”, a-t-il ensuite souligné, dans des déclarations à la chaîne de télévision “Dazn”, Verstappen, après sa victoire sur le circuit du Castellet.

“Maintenant, il faut maintenir ce rythme jusqu’à la fin de la saison”, a expliqué ‘Mad Max’, qui disputera les deux prochaines courses, les deux prochains dimanches, sur ‘son’ circuit, le Red Bull Ring de Spielberg, qui accueillera le Grand Prix de Styrie, en premier ; et celle d’Autriche, plus tard.

“Nous avons eu de bons résultats là-bas et nous avons une bonne voiture, nous devons donc nous assurer que tout se passe bien là-bas à nouveau”, a déclaré le Néerlandais, qui Lorsqu’on lui a demandé si l’expérience pouvait donner à Hamilton un avantage dans le combat qu’ils avaient tous les deux, il a affirmé: “Vous pouvez avoir l’expérience, mais je suis plus rapide.”.