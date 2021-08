Actualités Bitcoin

D’autres pays d’Amérique centrale regardent « l’expérience hors de ce monde » d’El Salvador pour adopter également Bitcoin, déclare le président de CABEI

Le président exécutif de la banque de développement de la région a déclaré que « tout le monde regarde » si l’adoption de Bitcoin aide le Salvador à réduire le coût des envois de fonds afin qu’ils puissent également adopter la crypto-monnaie.

La Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI), la banque de développement d’El Salvador, a déclaré que les pays d’Amérique centrale attendaient avec impatience de voir comment leur adoption du bitcoin comme monnaie légale, aux côtés du dollar américain, réduirait le coût des envois de fonds pour eux.

Les envois de fonds sont une source importante de revenus pour des millions de personnes dans la région, et le président Nayib Bukele a présenté l’adoption de Bitcoin comme un moyen de faciliter les paiements d’envois de fonds de ceux qui vivent à l’étranger.

“Tout le monde regarde si cela se passe bien pour le Salvador et si, par exemple, le coût des envois de fonds diminue considérablement … d’autres pays chercheront probablement cet avantage et l’adopteront”, a déclaré à . Dante Mossi, président exécutif de la CABEI.

Selon lui, les pays qui reçoivent le plus d’envois de fonds sont les plus susceptibles de se tourner vers Bitcoin, ajoutant qu’outre El Salvador, le Guatemala et le Honduras ont le plus à gagner si Bitcoin aide à réduire le coût d’envoi des envois de fonds.

Récemment, le CABEI a également assisté à une réunion du Conseil monétaire d’Amérique centrale, qui fait partie du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA), où les participants ont posé des questions sur les plans bitcoin d’El Salvador et ont manifesté leur intérêt, a déclaré Mossi.

Mossi a qualifié cela d’« expérience hors du commun » qui, selon lui, augmentera l’inclusion financière dans une région où de nombreuses personnes n’ont pas accès à des comptes bancaires ou à des cartes de crédit.

S’il vous plaît, indiquez-moi les communautés qui sont sorties de la pauvreté en raison de la cryptographie, à l’exception des escrocs arnaquant des personnes sans méfiance dans des schémas de pompage et de vidage. https://t.co/jJXpYrnh5F – Neel Kashkari (@neelkashkari) 23 août 2021

Carlos Sanchez, responsable des investissements de CABEI, a déclaré que l’assistance technique de la banque, destinée à aider El Salvador à “naviguer dans les eaux qui n’ont pas encore été explorées”, vise à les aider à concevoir un cadre juridique et à s’assurer que les protocoles internationaux de blanchiment d’argent sont respectés. à.

Mossi a quant à lui déclaré que la CABEI avait une “obligation fiduciaire” de soutenir El Salvador dans sa demande d’aide.

CABEI fournit une assistance technique au Salvador pour la mise en œuvre de la crypto-monnaie après que la Banque mondiale a refusé d’aider, invoquant des inconvénients en matière d’environnement et de transparence.

« Le régionalisme contre le mondialisme », a commenté Su Zhu, PDG de Three Arrows Capital, à ce propos.

Comme nous l’avons signalé cette semaine, Bukele a déclaré que le pays installait 200 guichets automatiques et préparait plus de 50 succursales bancaires à gérer la cryptographie en vue de l’adoption du BTC comme monnaie légale.

Il semble que des détails sur le @chivowallet (portefeuille El Salvador) aient pu être divulgués. Si cela est vrai, @AthenaBitcoin sera au cœur du projet Bitcoin du pays. https://t.co/hP9fGcFqNC – Aaron van Wirdum (@AaronvanW) 24 août 2021

Le gouvernement donne également 30 $ en bitcoins à ceux qui téléchargent son application de crypto-monnaie appelée Chivo, accessible aux citoyens et aux touristes. Les transactions dans l’application seront sans commission, ce qui aidera le pays à économiser 400 millions de dollars par an en frais, a tweeté Bukele.

C’était au début du mois de juin de cette année lorsque Bukele a annoncé qu’El Salvador devenait le premier pays souverain à déclarer le Bitcoin monnaie légale. À la fin du mois, le Congrès a approuvé son plan visant à donner à la principale crypto-monnaie le statut de devise officielle avec une majorité qualifiée.

La loi entrera en vigueur le 7 septembre.

