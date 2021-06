D’autres renforts arrivent à EXATLON 5 USA : ce que l’on sait

Telemundo Kelvin Renteria revient dans la Team Contendientes dans la cinquième saison d’Exatlon USA.

Récemment, différentes théories ont commencé à émerger qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l’arrivée possible de plus de renforts dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

Cette somme possible d’athlètes a généré toutes sortes de réactions parmi les fans, qui assurent que la compétition est déjà à un stade très avancé, d’une saison inhabituellement longue, qui a conduit les athlètes des deux équipes à réduire leur habitude de performance, et parfois de se sentir frustrés et découragés, lorsqu’ils subissent une défaite ou une situation difficile dans le jeu télévisé.

Nouveaux Renforts à un stade avancé de la compétition

La controverse a éclaté après qu’il est devenu connu via différents portails de fans que de nouveaux renforts rejoindront Exatlon États-Unis à partir de la semaine 22. L’opinion des nombreux fans de la compétition est que déjà à un stade aussi avancé, il serait “injuste” d’ajouter de nouveaux athlètes qui arrivent frais sur les sables de la République dominicaine, alors qu’il y en a d’autres qui se battent depuis janvier dernier, lorsque la compétition a commencé.

Au départ, différentes sources ont assuré qu’il y avait quatre renforts, deux pour chaque équipe, hommes et femmes. Mais voilà que “Keyla: The Queen of Spoilers”, une autorité sur tout ce qui touche à Exatlon États-Unis, a indiqué que ce n’est pas le cas et que ce seraient deux femmes qui rejoindraient la compétition, mais il n’y a pas encore eu de confirmation officiel par Telemundo ou Exatlon États-Unis concernant ces éventuels nouveaux membres.

Ne manquez pas cette vidéo avec plus d’informations sur les nouveaux renforts que nous verrons arriver à Exatlon États-Unis en semaine 22 :

Des sommes puissantes

On connaît déjà le pouvoir qu’ont les renforts d’Exatlon aux États-Unis. En fait, nous le vivons avant tout avec les Candidats, qui ont reçu deux sommes nécessaires et bienvenues pour changer le paysage. Wilmarie Negrón, qui a été vu pour la première fois dans une autre émission de Telemundo, et Andoni García, un visage bien connu et très aimé dans les sables de la République dominicaine.

Sur cette somme controversée dans une étape aussi cruciale d’Exatlon Etats-Unis, les followers ont beaucoup commenté. C’est précisément ce qui dérange les fans de rouges et de bleus. Qu’ils amènent de nouveaux athlètes à ce stade de la compétition que ceux qui sont arrivés le premier jour perdent face à certains athlètes qui arrivent reposés et en profitent. » Un téléspectateur assure, indiquant que les nouveaux athlètes ont de bien meilleures conditions que ceux qui sont là depuis le début.

En revanche, il y a ceux qui mettent en avant une prétendue injustice de la part de la production concurrente. Surtout au moment où cela se déroulerait “Je ne trouve pas juste qu’à la fin de la saison il y ait des athlètes qui viennent avec toute leur énergie et ceux qui luttent et se fatiguent dès le premier jour pour que les remplaçants soient ceux qui gagnent. Ils ne le méritent pas, je ne suis pas d’accord, c’est injuste et une moquerie de ceux qui sont là depuis le début.

On ne connaît toujours pas officiellement ce supposé nouveau lot de renforts, mais il reste à attendre la confirmation sur les écrans de Telemundo pour savoir s’il y a effectivement plus d’athlètes prêts à rejoindre les rangs d’Exatlon États-Unis.

