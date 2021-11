D’autres restrictions de limites de piste ont été ajoutées à trois virages à Losail · .

La Formule 1 a de nouveau révisé les règles sur les limites de piste sur le circuit international de Losail après la deuxième séance d’essais d’aujourd’hui.

Avant le début des essais sur le circuit, où la F1 court pour la première fois, les pilotes ont été informés que cinq virages seraient contrôlés pour les limites de la piste. Ces restrictions ont été supprimées entre la première et la deuxième session et les pilotes ont été informés que les bordures de la piste seraient plutôt utilisées pour indiquer l’étendue des limites de la piste dans tous les 16 virages de Losail.

Cette orientation reste en place dans la dernière mise à jour du règlement après la deuxième session. D’autres mesures ont été introduites pour régir ce qui se passe si les conducteurs s’éloignent des trottoirs à trois coins spécifiques. L’un d’entre eux, le virage 16, le dernier virage qui amène les pilotes dans la longue ligne droite d’arrivée aux stands, faisait partie des cinq virages d’origine contrôlés.

Les pilotes ont été informés que leurs temps au tour seront supprimés s’ils coupent derrière les trottoirs aux virages 2, 7 et 16. Le dispositif habituel pour faire respecter cette restriction en course a été mis en place : tout pilote qui dépasse la limite trois fois à toute combinaison de ces virages se verra présenter le drapeau noir et blanc et signalée aux commissaires sportifs s’ils recommencent.

Valtteri Bottas, qui a réalisé le meilleur temps lors des essais du vendredi, a admis qu’il n’était pas certain des détails des règles de limitation de la piste à certains moments lors de la course d’aujourd’hui.

« Tout autour, il y a du tarmac, donc c’est assez facile de partir et de gagner du temps », a-t-il déclaré avant l’annonce des dernières restrictions. « Donc, même certains de mes tours les plus rapides, j’avais de la confusion, je ne savais pas ce qui était autorisé et ce qui ne l’était pas. »

Il s’attendait à ce que les pilotes soulèvent la question lors de leur réunion régulière de vendredi avec le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi. « Je suis sûr que ce sera un sujet de discussion lors de la réunion des pilotes d’aujourd’hui », a-t-il déclaré. « C’est juste la nature de la piste qui crée vraiment des problèmes. »

