D’autres trains des chemins de fer indiens reprendront bientôt ! Voir la liste complète des trains ici

in

Outre la restauration des trains spéciaux, il y a également eu une augmentation de la fréquence de nombreux trains spéciaux.

Restauration des services de trains spéciaux : Pour la commodité et une meilleure circulation des passagers ferroviaires, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal rétablissent plusieurs services de trains suspendus sur le réseau ferroviaire. Selon la zone du chemin de fer du Nord, l’exploitation de plusieurs services de trains spéciaux, qui étaient auparavant temporairement suspendus ou annulés par le transporteur national, est maintenant reprise. Outre la restauration des trains spéciaux, il y a également eu une augmentation de la fréquence de nombreux trains spéciaux. Consultez la liste des trains spéciaux de voyageurs qui seront repris par la zone ferroviaire du Nord dans les prochains jours :

Restauration de trains

Numéro de train 02994 Udaipur City – Delhi Sarai Rohilla spécial à partir du 18 juin 2021Numéro de train 02993 Delhi Sarai Rohilla – Udaipur City spécial à partir du 19 juin 2021Numéro de train 02487 Bikaner – Delhi Sarai Rohilla spécial à partir du 19 juin 2021Numéro de train 02488 Delhi Sarai Rohilla – Bikaner spécial à partir du 19 juin 2021Numéro de train 02481 Jodhpur – Delhi Sarai Rohilla spécial à partir du 18 juin 2021Numéro de train 04702 Lalgarh – spécial Abohar à partir du 18 juin 2021Numéro de train 04701 Bhatinda – Lalgarh spécial à partir du 20 juin 2021Numéro de train 04721 Jodhpur – Bhatinda spécial à partir du 19 juin 2021Numéro de train 04722Abohar spécial à partir du 18 – Jodhpur Juin 2021Numéro de train 09749 Suratgarh – Bhatinda spécial à partir du 19 juin 2021Numéro de train 09750 Bhatinda – Suratgarh spécial à partir du 19 juin 2021Numéro de train 04735 Sriganganagar – Ambala spécial à partir du 18 juin 2021Numéro de train 04736 Ambala – Sriganganagar spécial à partir du 19 juin 2021Numéro de train 09579 Rajkot – Delhi Sarai Rohilla spécial à partir du 24 juin 2021Numéro de train 09580 Delhi Sarai Rohil la – Rajkot spécial à partir du 25 juin 2021Train numéro 09415 Ahmedabad – Shri Mata Vaishno Devi Katra spécial à partir du 27 juin 2021Train numéro 09416 Shri Mata Vaishno Devi Katra – Ahmedabad spécial à partir du 29 juin 2021

Augmentation de la fréquence des trains

Numéro de train 02065/02066 Ajmer – Delhi Sarai Rohilla – Ajmer spécial de trois semaines à cinq jours par semaine, à partir du 19 juin 2021Numéro de train 02964 UdaipurCity – Hazrat Nizamuddin spécial de trois semaines à tous les jours, à partir du 19 juin 2021Numéro de train 02963 Hazrat Nizamuddin – Udaipur City spécial du trihebdomadaire au quotidien, à partir du 20 juin 2021Numéro de train 04727 Sriganganagar – Delhi Junction spécial du trihebdomadaire au quotidien, à partir du 18 juin 2021Numéro de train 04728 Delhi Junction – Sriganganagar spécial du trihebdomadaire au quotidien , à partir du 19 juin 2021

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.