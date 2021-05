Davantage de malchance pour Harvey met fin aux espoirs de victoire à Indianapolis · .

L’une des meilleures performances du Grand Prix d’Indianapolis de samedi n’a pas été récompensée. Jack Harvey a terminé 23e après une série de revers dans la voie des stands.

Jusque-là, le coureur Meyer Shank avait été en lice pour sa deuxième visite sur un podium IndyCar, et potentiellement sa première victoire en carrière.

Harvey a commencé troisième et dans les deux virages est passé à la deuxième place aux dépens de Josef Newgarden. Il a conservé sa place, à la poursuite de Romain Grosjean, pendant une grande partie des 37 premiers tours de la course.

Ayant été le meilleur pilote à démarrer avec le composé de pneu primaire noir plus dur, une stratégie privilégiée par le futur vainqueur Rinus VeeKay, Harvey était en bonne position.

«Nous avons eu un très bon départ et avons tenu la P2 pendant un bon moment», a-t-il déclaré. «La stratégie était tout simplement excellente et nous avions une avance de cinq secondes sur le gars qui a fini par gagner la course.»

Cependant, la chance de victoire de Harvey a été annulée lors de son deuxième arrêt au stand de routine lorsque ses mécaniciens Meyer Shank ont ​​rencontré un problème avec sa roue arrière droite.

Harvey a couru une bonne seconde à Grosjean au début «Nous avons eu une panne de pistolet à roue», a expliqué Harvey. Pour aggraver son malheur, ce pneu a perdu de la pression sur son hors-tour, le forçant à faire un autre arrêt au stand. Le contrôle de course lui a également infligé une pénalité au volant pour une sortie de stand incorrecte, ruinant toutes les chances d’une bonne finition.

«Nous en parlons semaine après semaine, que nous faisons tout cela en équipe, et c’est facile à dire lorsque vous passez un bon week-end», a déclaré Harvey. «C’est à ce moment-là qu’il est important que nous nous réunissions tous et que nous nous réinitialisions. Le prochain est toujours le plus important, que ce soit Indy ou Detroit, nous serons prêts.

Ce revers est survenu à peine deux semaines après une panne mécanique dans la deuxième course d’un double en-tête au Texas Motor Speedway, où Harvey courait dans le top cinq avant de prendre sa retraite. Harvey, qui était cinquième au championnat IndyCar avant cette course, est maintenant tombé au 13e rang en l’espace de deux manches.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: