Davantage de pertes d’emplois à venir, augmenter les dépenses du gouvernement

En l’absence de mesures de secours significatives, la situation pourrait se détériorer.

La plus grande victime de la pandémie – et le déploiement extrêmement lent de la vaccination – sera le chômage. Le taux de chômage du pays a augmenté pendant une grande partie du mois d’avril, après avoir atteint 7,4%, et menace de grimper à environ 8%, nettement plus élevé que les 6,5% de mars, selon la CMIE. Environ 10 millions d’emplois salariés ont été perdus, dans les zones urbaines et rurales de l’Inde, et on ne sait pas combien de personnes retrouveront leurs moyens de subsistance.

Et la demande de travaux MGNREGA dépasse déjà l’offre; les données d’avril montrent que 2,6 crores de ménages et 3,7 personnes cherchaient du travail, soit une hausse de 91% et 85%, respectivement, par rapport à avril 2020. Que ce soient les niveaux les plus élevés observés en sept ans indique à quel point les choses sont mauvaises. Ce qui est peut-être arrivé, c’est que certains travailleurs qui sont rentrés chez eux l’année dernière – à la suite du verrouillage rigoureux – sont toujours là et ne sont pas retournés sur leur lieu de travail. Comme Mahesh Vyas, PDG et directeur général, CMIE, l’a récemment observé, il y a eu une augmentation des ouvriers agricoles, dont une grande partie est en fait un chômage déguisé.

La situation n’est guère meilleure dans les zones urbaines de l’Inde où le chômage a connu une forte augmentation. Bien qu’il puisse sembler que le taux d’activité (LPR) montre des signes de stabilité, il ne faut pas oublier qu’il y a déjà eu une forte baisse; en mars, le LPR était de 40,2, soit environ 2,5 points de pourcentage de moins que la moyenne de 2019-20. Bien que la moyenne mobile sur 30 jours ait montré une légère hausse jusqu’à la mi-avril, elle a peut-être atteint un sommet. La décélération du marché du travail est à peu près généralisée dans le secteur manufacturier et dans les services et, sans surprise, la perception des possibilités d’emploi dans un an s’est détériorée; une part beaucoup plus importante de personnes croient maintenant que les conditions vont se détériorer.

Selon toutes les indications, cela pourrait bien être vrai.

Grâce à la féroce deuxième vague de la pandémie et aux restrictions qui en découlent, la reprise s’essouffle. La plupart des trackers de récupération affichent une forte baisse; Le NIBRI de Nomura a glissé à des niveaux pré-pandémiques tandis que le tracker de HSBC fonctionne 20% en dessous de la normale. Les données à haute fréquence montrent une tendance à la baisse depuis la mi-avril, certaines d’entre elles reculant aux niveaux observés en octobre 2020; non pas qu’ils étaient très robustes avant cela. Même des secteurs résilients comme l’électricité montrent des signes de faiblesse, tandis que les embouteillages sont aux niveaux d’août 2020. En outre, la croissance des prêts s’est pratiquement effondrée; le crédit non alimentaire a augmenté d’un maigre 5,4% en glissement annuel (en glissement annuel) pour la quinzaine se terminant le 9 avril. Les analystes de Care Ratings ont souligné que c’était la première fois que le taux de croissance en glissement annuel baissait en avril au cours du dernier cinq ans.

Il y a maintenant un réel danger de dommages structurels à l’économie, les sections les plus faibles, dans l’ensemble de l’industrie, des entreprises et des ménages, devenant encore plus faibles Cela serait vrai pour les couches vulnérables de la population dans les zones urbaines et rurales de l’Inde, la situation étant probablement pire. pour les pauvres des villes. Le gouvernement doit faire face à cette détresse avec un nouvel ensemble de mesures de secours. À la suite de l’éclosion de la pandémie et du verrouillage qui en a résulté en mars 2020, le gouvernement a déployé une série de mesures; il a augmenté les allocations pour MGNREGA, distribué des céréales vivrières gratuites et a également transféré de l’argent. En l’absence de mesures de secours significatives, la situation pourrait se détériorer.

Bien que l’on s’attende à ce que la normalité soit rétablie dans un mois ou deux, il n’y a pas de visibilité claire. Une des raisons à cela est le manque total de clarté sur le rythme auquel la campagne de vaccination progressera. À l’heure actuelle, il semble qu’environ 50% de la population serait vaccinée d’ici décembre de cette année. S’il est tout à fait possible que les principaux secteurs touchés – l’hôtellerie, la vente au détail, la restauration, l’aviation – se remettent sur les rails d’ici septembre environ, le fait est que bon nombre des petites entreprises et unités ont été affaiblies au cours de l’année écoulée. Il est possible que de nombreuses petites entreprises ne puissent pas être relancées, ce qui, à son tour, signifie la perte de moyens de subsistance.

Les taux d’intérêt pourraient être à leur plus bas niveau depuis des décennies, mais la plupart de ces unités ne pourront pas accéder au crédit formel parce que les banques sont encore plus réticentes au risque. En juin 2020, CRISIL avait observé que les MPME étaient confrontées à une crise existentielle et a suggéré aux prêteurs d’utiliser de nouveaux paradigmes d’évaluation du crédit; l’agence de notation avait souligné que leurs finances pourraient déraper et qu’ils auraient du mal à gérer les problèmes de fonds de roulement. Étant donné que ces petites et micro-unités emploient collectivement en grand nombre, le gouvernement doit compléter son précédent système de garantie de crédit par un autre pour les aider.

En 2020, alors que l’économie était dans un très mauvais état – suite aux effets délétères de la démonétisation – l’économie rurale se portait raisonnablement bien grâce à deux bonnes moussons. Cependant, après un an de détresse et une partie de la main-d’œuvre n’ayant toujours pas regagné leur lieu de travail, les revenus ruraux devraient être sous pression. Les économistes disent voir déjà des signes de ralentissement de la consommation rurale. La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a fait une grande partie du gros du travail, c’est maintenant au tour du gouvernement d’augmenter les dépenses. L’économie a besoin d’une relance budgétaire percutante, d’une forte dose de rappel, ciblée sur les petits secteurs non organisés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.