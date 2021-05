Davantage de républicains doivent résister au marxisme culturel des militaires ⋆ .

Nos institutions ne sont plus ce qu’elles étaient. Les sondages d’opinion montrent à une écrasante majorité que la confiance dans le gouvernement, dans le Congrès et dans les entreprises a chuté au cours des années précédentes et reste faible. Une exception, cependant, est l’armée, qui est constamment parmi nos institutions les plus respectées. Cette réputation a été durement gagnée, au cours de décennies de service apolitique à la nation. Les Américains reconnaissent ce service en honorant nos militaires et en accordant à nos forces armées un immense respect et une immense déférence.

Pourtant, cet héritage est maintenant attaqué. Nos militaires sont les mêmes serviteurs désintéressés de notre république américaine qu’ils l’ont toujours été, mais il y a un mouvement croissant parmi les grimpeurs et les bureaucrates du ministère de la Défense pour transformer l’armée en un outil de l’idéologie de gauche.

Les gauchistes ont terminé leur longue marche à travers les universités, les grandes entreprises et nos systèmes d’enseignement primaire et secondaire. Ils voient l’armée comme l’un des derniers bastions à prendre d’assaut pour achever leur contrôle culturel sur notre société.

Le plus triste, c’est que l’armée est forte parce qu’elle est apolitique. Les républicains, les démocrates et tout le monde reconnaissent que ses valeurs sont le patriotisme et sa loyauté envers notre Constitution. Dès que ces gens d’extrême gauche réussiront, ils détruiront ce respect, et avec lui, notre capacité à combattre et à gagner des guerres. Ainsi, même si cela ne me fait aucun plaisir, la semaine dernière, moi et 29 collègues avons estimé que quelqu’un devait agir avant que les plans de la gauche dure ne se concrétisent sans objection officielle.

Quels sont ces plans ? La première étape consiste à remplacer la fidélité à la Constitution américaine par la fidélité aux griefs inhérents à la politique identitaire. Cela porte le nom de théorie critique de la race, mais ce dont il s’agit vraiment, c’est de détruire les points communs qui nous permettent de mettre l’Amérique en premier dans nos cœurs et la race et l’origine ethnique en second lieu. « An Introduction to Critical Race Theory », écrit par l’un de ses fondateurs et principaux défenseurs, dit ceci à propos de la discipline :

Contrairement aux droits civils traditionnels, qui embrassent l’incrémentalisme et le progrès étape par étape, la théorie critique de la race remet en question les fondements mêmes de l’ordre libéral, y compris la théorie de l’égalité, le raisonnement juridique, le rationalisme des Lumières et les principes neutres du droit constitutionnel.

En d’autres termes, il s’oppose à nos valeurs les plus fondamentales, comme une justice égale devant la loi, et les remplace par un calcul basé sur la race qui régit chaque interaction humaine. Pour faire respecter ces doctrines, l’armée – sous la pression de l’administration Biden – a installé une nouvelle bureaucratie, consacrée à extirper ceux qui ne sont pas assez lâches pour se soumettre et réciter ces nouvelles doctrines.

L’évêque Garrison, un radical qui a déclaré que tous les partisans du président Trump sont des partisans de la suprématie blanche, est désormais chargé de déterminer ce qui est et n’est pas un point de vue extrémiste dans l’armée. Ceux qui refusent de se soumettre à la théorie critique de la race ou persistent à soutenir le candidat de la « suprématie blanche », se verront montrer la porte ou verront leur carrière détruite. En effet, le lieutenant-colonel Matthew Lohmeier, commandant du 11e escadron d’alerte spatiale, était soulagé de s’être opposé à l’enseignement de ces points de vue explicitement anti-américains.

La phase finale consiste à renommer complètement l’armée aux yeux du public. Alors que l’idéologie est cimentée et que les objecteurs sont chassés ou marginalisés, il est vital que l’armée s’éloigne de sa démographie de recrutement typique.

C’est l’objectif de sa dernière publicité, intitulée “The Calling”, qui décrit la marche dans les manifestations sociales de gauche comme “défendre la liberté”, dépeint “deux mamans” élevant un enfant, présente un mariage lesbien et fait référence au sujet de la le service de la vidéo à ce pays en tant que «stéréotypes bouleversants». Cela brise certainement le stéréotype selon lequel l’armée américaine est un endroit où les gens vont pour protéger l’Amérique des menaces étrangères plutôt que de poursuivre le plaidoyer d’extrême gauche.

J’ai l’intention que notre lettre soit la salve d’ouverture dans une longue campagne de pression pour s’opposer à ces changements à nos militaires, mais une chose me fait réfléchir: seulement 29 républicains ont signé, environ 15 pour cent de la conférence du GOP. Le reste semble continuer la posture républicaine traditionnelle de plus d’argent et plus d’éloges pour l’armée qui a défini le GOP du Congrès pendant des décennies.

Le projet de loi annuel sur le financement de la défense et le projet de loi d’autorisation de la défense ont la possibilité de faire entendre notre voix et d’empêcher l’extrémisme de gauche rampant de se produire, mais il faudra la coopération de toute notre conférence, s’exprimant contre ces politiques d’une seule voix. En prenant des mesures agressives et soutenues, nous pouvons continuer à préserver notre armée comme le meilleur combat que le monde ait jamais connu et un rempart de notre ordre constitutionnel.

Le représentant Matt Rosendale est l’actuel représentant des États-Unis pour le district général du Congrès du Montana.