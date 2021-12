Davantage de sociétés Internet pourraient être ajoutées à Nifty 50, la valorisation de l’indice pourrait encore augmenter : Credit Suisse

30 % des composants de Nifty, qui représentent 35 % de la pondération de l’indice, offriront encore un potentiel d’expansion de la valorisation dans un avenir proche : Credit Suisse

Les actions indiennes se sont bien comportées récemment. Au cours des dernières années, l’attrait structurel de l’économie indienne s’est amélioré, validé par les rendements impressionnants du marché des actions depuis le début de l’année dernière, lorsque la pandémie a commencé. MSCI India a généré plus de 39,8% de rendements en USD au 17 décembre 2021. Un rapport du Credit Suisse indique que le marché indien s’est avéré être un bon créateur de richesse même à long terme avec l’indice MSCI India offrant 3, 5, Taux de croissance annuels composés (TCAC) sur 10 et 20 ans de 17,8%, 14,1%, 10,2% et 13,1% en termes d’INR. À l’avenir, les actions indiennes devraient être déclassées. Cependant, ils pourraient ne pas baisser de sitôt vers les P/E moyens historiques.

Potentiel de valorisation de Nifty

Au 17 décembre, l’indice Nifty s’échangeait à une valorisation supérieure de 9,3 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Au plus haut, la valorisation a même atteint 22,8 fois en octobre. Cependant, en examinant les composants de Nifty et leurs primes/décotes de valorisation respectives, le Credit Suisse s’attend à ce qu’environ 30 % des composants de Nifty, qui représentent 35 % de la pondération de l’indice, offrent encore un potentiel d’expansion de valorisation dans un proche avenir.

D’un autre côté, environ 24% des composants de Nifty (15% en poids) ont une forte probabilité de contraction des valorisations à l’avenir. Au cours des trois dernières années, plusieurs sociétés ayant des valorisations élevées ont été ajoutées à l’indice Nifty. À l’avenir, davantage de sociétés new-age ou basées sur Internet seront probablement ajoutées à l’indice. Ainsi, la valorisation à court terme peut sembler bien supérieure à la moyenne historique puisque le pays connaît une accélération de la révolution des start-up.

Les actions devraient voir leur valorisation se détériorer

Le Credit Suisse, dans son rapport sur les perspectives de l’Inde, a déclaré qu’à court terme, bien qu’il y ait probablement une dévalorisation des marchés boursiers dans le monde entier, y compris en Inde, les multiples de valorisation des actions indiennes ne reviendront probablement pas aux niveaux d’avant la pandémie grâce à l’amélioration de la situation macroéconomique. fondamentaux, ainsi que les bilans des entreprises.

À l’heure actuelle, les actions indiennes affichent une prime de P/E à terme sur 12 mois de 78 % par rapport à l’indice MSCI des marchés émergents, en hausse de 44 % par rapport à la moyenne des 10 dernières années. ne devrait pas retomber à des niveaux moyens historiques compte tenu de l’amélioration des fondamentaux couplée à l’amélioration des entrées nationales, y compris les entrées de détail.

Possibilité d’afflux d’IDE plus élevés

En termes de croissance, le Nifty EPS devrait encore accélérer sensiblement au cours des deux prochaines années. Les actions indiennes continuent également de rester sensibles à la vente de FPI, selon le rapport. De plus, si les corrections se poursuivent au cours des prochaines semaines, le rapport risque-rendement pourrait commencer à devenir favorable pour les investisseurs en actions. Si le gouvernement central poursuit sa dynamique de réforme, l’Inde devrait également continuer d’attirer des flux d’investissements directs étrangers (IDE) plus importants. Simultanément à la financiarisation de l’épargne, la solidité des bilans des entreprises peut favoriser une reprise des dépenses d’investissement.

