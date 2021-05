Davantage de villes votent “Pas de confiance” contre le procureur du district de Los Angeles, George Gascón – RedState ⋆ .

Lancaster est la dernière ville à avoir émis un vote de «non-confiance» contre le procureur du district de Los Angeles, George Gascón:

Le conseil municipal de Lancaster a voté en faveur de l’adoption de la résolution n ° 21-21 exprimant un vote de défiance à l’endroit du procureur de district du comté de Los Angeles, George Gascon. L’action du Conseil a été motivée par la publication par Gascon de nombreuses directives spéciales et amendements, dont certains contredisent les lois des États adoptées pour prévenir et poursuivre le crime et protéger le grand public. Les directives de Gascon comprennent la Directive spéciale 20-06 Politique de mise en liberté provisoire, qui élimine la mise en liberté sous caution en espèces pour tout délit, crime non grave ou crime non violent; La Directive spéciale 20-07 sur la gestion des cas de délit, qui énumère de nombreuses accusations de délit qui seront refusées ou rejetées avant la mise en accusation; et la Directive spéciale 20-08 Améliorations / allégations de la détermination de la peine, qui élimine plusieurs améliorations de la peine, comme la Loi des trois frappes. Par son vote de défiance, le conseil municipal a déclaré que les directives de DA Gascon constituaient une menace sérieuse pour le bien-être et la sécurité du comté de Los Angeles et des habitants de Lancaster. «Nous ne pouvons pas avoir une ville respectueuse des lois si nous n’avons pas de procureur de district prêt à appliquer la loi», a déclaré le maire de Lancaster, R. Rex Parris. «Bien qu’il y ait certainement un besoin majeur de réforme de la justice pénale, ce n’est pas quelque chose que le procureur peut simplement essayer de dicter à travers des politiques générales. À l’heure actuelle, grâce aux directives de DA Gascon, nous permettons essentiellement au bébé d’être jeté avec l’eau du bain, et nous ne pouvons pas laisser cela continuer.

Ce qui a sans aucun doute été le point de basculement, c’est que le bureau de Gascon a abandonné la candidature à la peine de mort contre Heather Maxine Barron et son petit ami, Kareem Ernesto Leiva, dans la torture et le meurtre du fils de Barron, Anthony Avalos, âgé de 10 ans. Cette affaire a secoué la communauté de Lancaster et a révélé les défaillances du Département des services à l’enfance et à la famille.

Cela porte le nombre à sept villes qui se sont opposées aux directives spéciales de DA Gascón:

Beverly Hills Covina La Mirada Lancaster Pico Rivera Santa Clarita Whittier

Six autres villes se réunissent cette semaine pour décider des votes de «non-confiance» contre Gascón. Ces villes comprennent Arcadia, Azusa, Diamond Bar, Manhattan Beach, San Gabriel et Santa Fe Springs.

Les villes suivantes ont déposé des résolutions de «non-confiance» au procureur du district de Los Angeles George Gascon pour des réunions de la semaine du 17 mai. Les votes auront lieu le lundi 17 mai à Azusa et le mardi 18 mai à Arcadia, au Diamond Bar et à Manhattan Beach. Il est essentiel que les gens soutiennent leur conseil municipal pour voter Pas de confiance dans les directives dangereuses de DA Gascon et se battre pour les droits des victimes et la sécurité publique. Chaque ville invite le public à participer lors des commentaires publics; même si vous ne vivez pas dans cette ville. C’est aussi important pour l’avenir de la sécurité publique dans le comté de LA.

Le rapport actuel répertorie tous les liens vers toutes les réunions du conseil municipal où le public peut agir. Si vous vous souciez de la sécurité publique et des réformes correctes de la justice pénale qui soutiennent, et ne violent pas davantage, la victime, je vous invite à participer à une ou plusieurs de ces réunions et à faire entendre votre voix.