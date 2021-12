Dave Allen avertit Anthony Joshua qu’il pourrait être éliminé de manière «dévastatrice» par Oleksandr Usyk s’il utilise de mauvaises tactiques lors du match revanche et insiste sur le fait que Tyson Fury est le seul homme qui pourrait battre l’Ukrainien

Dave Allen a déclaré à talkSPORT qu’Anthony Joshua pourrait être éliminé de manière « dévastatrice » par Oleksandr Usyk s’il utilisait la mauvaise tactique dans leur match revanche.

AJ a été bien battu par l’Ukrainien en septembre, mais a activé sa clause contractuelle pour un match revanche, qui devrait avoir lieu vers avril 2022.

Joshua a été bien battu par Usyk, mais va l’affronter à nouveau dans un match revanche

Allen a déclaré au talkSPORT Boxing Insider : « Je pense que la chose la plus importante est la croyance, sa confiance en soi.

« Usyk a gagné de manière convaincante. Il l’a outboxé, il l’a battu, parfois il l’a battu dans une fusillade, il l’a même dépassé. Il a tout fait. C’était assez unilatéral pour être honnête…

«Je sais qu’ils sont tous les deux médaillés d’or olympiques, mais en termes de capacité de boxe, il y a des années-lumière entre eux.

«Ils ont tout mal abordé. Je l’ai vu marcher jusqu’au ring, demander des conseils sur le chemin vers le ring.

« Anthony, vous mesurez 6 pieds 6 pouces, 18 pierres, vous êtes le champion du monde des poids lourds – croyez en vous.

« Obtenez un plan de match, entraînez-vous et croyez en ce plan de match, respectez-le, montez sur le ring et imposez votre force physique et votre taille à Usyk.

« Mais je ne pense pas que nous verrons cela. Je pense qu’Usyk a réponse à tout.

Usyk était le champion du monde WBA, WBC, IBF et WBO cruiserweight incontesté, et est maintenant champion poids lourd WBA, IBF et WBO

Concernant la façon dont il prédit que le match revanche se déroulera, Allen a déclaré: «Je m’attends à ce qu’Anthony Joshua en fasse un match complètement différent cette fois.

«Je pense qu’il va essayer de précipiter Usyk, il va essayer d’imposer sa force physique et sa taille.

«Mais ce n’est pas ainsi que l’on bat Oleksandr, Oleksandr est trop intelligent.

« Son pouvoir causait des problèmes à Anthony lors du premier combat et je pense que si Anthony doit marcher sur un, il sera éliminé de manière assez dévastatrice.

« Je pense que je sais comment battre Oleksandr Usyk, mais y a-t-il un homme vivant qui puisse faire le nécessaire pour le battre ? Je ne suis pas sûr.

«Je ne pense pas qu’Anthony Joshua ait les attributs pour faire ce qui est nécessaire.

« Je pense que cette fois Anthony prendra plus de risques, je pense qu’il arrivera avec un plan de match agressif.

« Je pense qu’il va essayer de prendre le contrôle du centre du ring, le repousser et utiliser son pouvoir.

« Mais je pense que cela peut le laisser ouvert pour la vitesse d’Usyk et sa capacité de boxe supérieure. »

Fury est le champion des poids lourds WBC

Si Usyk et Tyson Fury sortaient tous les deux victorieux de leurs prochains combats comme le prédit le « Rhinocéros blanc », alors un affrontement incontesté entre eux pourrait être énorme.

Allen a conclu : « Je crois que le seul homme capable de battre Oleksandr Usyk est Tyson Fury.

« Et le seul homme capable de battre Tyson Fury est Oleksandr Usyk.

«Donc, pour moi, ce serait probablement le meilleur combat des poids lourds depuis Muhammad Ali contre Joe Frazier.

«Je pense que c’est si gros, je pense que le combat serait si gros.

« Oleksandr Usyk contre Tyson Fury pour toutes les ceintures serait l’un des plus gros combats de l’histoire de la boxe. »

