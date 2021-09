Dave Allen donne un aperçu fascinant de la façon dont le sparring avec le «combattant spécial» Oleksandr Usyk se compare au partage du ring avec Tyson Fury et Anthony Joshua

in

Dave Allen a déclaré à talkSPORT qu’Oleksandr Usyk correspond à Tyson Fury et que la paire est les combattants les plus talentueux avec lesquels il a jamais partagé un ring.

L’affable poids lourd britannique s’est déjà rendu en Ukraine après avoir été recruté pour s’entraîner par l’ancien champion incontesté des cruiserweight.

Le ‘White Rhino’ s’est battu avec Usyk

Usyk est maintenant chez les poids lourds et s’apprête à défier Anthony Joshua pour ses titres de poids lourds samedi soir.

Allen a expliqué sur talkSPORT Fight Night : « Je suis dans le camp d’entraînement olympique d’Ukraine, il y a des lutteurs ici, il y a toutes sortes de sportifs ici.

« Je vois Usyk pendant deux heures tous les lundis, mercredis et vendredis.

« Il s’entraîne différemment de tout ce que j’ai vu auparavant, il fait les choses différemment.

Allen et Fury se sont affrontés plusieurs fois dans le passé

«Il est comme Tyson Fury à bien des égards. Il est excentrique, c’est son propre homme, il s’entraîne en slip.

« Il ressemble beaucoup à Tyson dans tout ce qu’il fait. C’est ce qui m’a frappé après la première séance, lui et Tyson sont très similaires.

“Mais son entraînement est très différent de ce que j’ai vu auparavant.”

Allen a déjà combattu plusieurs des meilleurs poids lourds du monde, dont Anthony Joshua et Fury à plusieurs reprises.

Usyk a remporté toutes les ceintures chez cruiserweight et poursuit maintenant des titres dans la division des poids lourds

Il a déjà dit qu’il considérait Fury comme le meilleur chien, mais il pense maintenant que le “Gypsy King” a de la concurrence pour ce poste.

Allen a poursuivi: «Lundi – je suis arrivé lundi – et nous avons fait des rondes de deux minutes lundi.

«Je suis ici pour faire un travail, mais je ne veux pas de maux de tête, je ne veux pas d’yeux noirs et je ne veux pas que ma carrière se raccourcisse avec le sparring.

« Alors lundi et mercredi, je me suis occupé de moi-même. Je l’ai boxé et je n’ai pas vraiment été touché parce que je ne suis pas là pour ça.

Fury est le champion des poids lourds WBC

“Vendredi, ils disent:” Nous voulons que vous reproduisiez Derek Chisora. ” Et j’étais un peu fatiguée et je me suis dit : “Ouais, c’est bon, allons faire un bout.”

«Alors lundi et mercredi je l’ai boxé, vendredi j’ai essayé de le combattre.

« Et tous les trois jours, peu importe ce que je faisais, il avait juste une réponse à tout.

« Il a une capacité spéciale à travailler les gens très rapidement.

Usyk se préparait pour Derek Chisora ​​quand il a combattu Allen

« La seule chose que j’ai remarquée, c’est que le premier jour, je l’ai peut-être frappé avec un certain tir, le deuxième jour, je l’ai peut-être frappé avec un autre, le troisième, j’ai peut-être pu le frapper avec un autre.

«Mais je ne l’ai plus jamais frappé avec le même coup, je ne l’ai jamais frappé deux fois avec le même coup.

«Même avec quelque chose d’aussi simple qu’un jab du gauche, vous ne le frappez pas deux fois parce qu’il s’en sort très vite.

« Il bouge le mieux, il bouge mieux que Tyson mais il est quatre pierres plus léger en même temps. Livre pour livre, il n’y a pas grand-chose dedans.

«Mais il bouge tellement bien. Je n’ai pas combattu de poids welters en combat ouvert, mais je les ai combattus et j’ai été sur le ring avec eux.

«Et il est aussi agile et rapide qu’un poids welter – un poids welter de classe mondiale à cela. C’est comme ça qu’il bouge bien.

«C’est un combattant très spécial. Je pense que lui et Tyson Fury sont à des kilomètres les combattants les plus talentueux avec qui j’ai jamais partagé le ring.