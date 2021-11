Dave Aranda explique la décision finale du placement

Avec un peu moins d’une minute et demie à jouer et une avance de 10 points sur les Oklahoma Sooners, précédemment invaincus et classés n ° 8, l’entraîneur de Baylor, Dave Aranda, a envoyé l’unité de placement en quatrième position.

Le coup de pied d’Isaiah Hankins a traversé les montants, mais une faute personnelle d’Oklahoma a donné aux Bears un premier essai automatique. Jeu terminé, n’est-ce pas ?

Pas si vite.

Il semblait que Baylor et Aranda se contentaient de manquer le temps imparti, car ils se sont mis à genoux deux fois de suite. Mais au troisième rang par rapport aux 14 des Sooners à l’expiration du temps imparti, l’équipe a choisi de renvoyer Hankins pour ce qui semblait être trois points insignifiants dans une victoire de 27-14.

Il y avait une méthode à la folie, cependant. Aranda joue aux échecs tandis que le reste du Big 12 joue aux dames. Après le match, il a expliqué le raisonnement derrière la décision.

Dave Aranda, tha Dieu, sur la raison pour laquelle il a botté en retard contre l’Oklahoma: « C’était pour le bris d’égalité Big 12. Je veux avoir plus de 10. » – Brandon Marcello (@bmarcello) 13 novembre 2021

Aranda faisait référence à l’un des scénarios de bris d’égalité dans le Big 12. Dans le cas d’une égalité à trois pour la tête de la conférence (ce qui pourrait devenir réalité si l’État de l’Oklahoma perd à nouveau mais parvient à réaliser un rare bouleversement à Bedlam le week-end de Thanksgiving), les équipes qui s’affrontent dans le championnat Big 12 pourraient se réduire à un différentiel de points dans les affrontements en tête-à-tête entre les trois équipes à égalité. La raison pour laquelle Aranda voulait gagner par plus de 10 est le fait que les Bears ont perdu contre les Cowboys par cette marge plus tôt dans la saison.

La règle de départage est énoncée comme suit :

En cas d’égalité à trois. Beau travail, Dave Aranda. 3. Différentiel de pointage entre les équipes à égalité. L’équipe ou les équipes avec la plus faible différence entre les points marqués et les points

autorisé dans les matchs contre les équipes à égalité est éliminé de la considération. https://t.co/W6z3P1epRO – Ralph D. Russo (@ralphDrussoAP) 13 novembre 2021

Baylor a une fiche de 8-2 cette saison avec une fiche de 5-2 dans le Big 12. Il se situe toujours derrière les Sooners et les Cowboys dans la course de la conférence, car chacun n’a qu’une seule défaite, mais la victoire surprise de samedi maintient théoriquement les Bears en vie dans la course au titre de la conférence.

De plus, cela a vraiment choqué l’entraîneur de l’Oklahoma, Lincoln Riley.

Lincoln Riley a déclaré qu’il était contrarié que Baylor n’ait pas écopé d’une pénalité de 15 verges pour s’être précipité sur le terrain. Il a également déclaré qu’il comprenait pourquoi Dave Aranda avait donné un coup de pied au FG, mais a déclaré qu’il ne l’aurait pas fait et que cela allait à l’encontre d’un « code de sportivité » – Jason Kersey (@jasonkersey) 13 novembre 2021

Bravo, Aranda. Bien fait.

