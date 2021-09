Dave Ball et Marc Almond sur “l’histoire qui n’a jamais fini”

C’était la réunion que personne n’avait vu venir. La chronologie morose de Cellule douce – Le passeport choc de “Tainted Love” loin d’une genèse graveleuse de Leeds; 18 mois de suprématie pop ; une descente chaotique vers l’autodestruction ; un écart de 18 ans ; la majesté éphémère de la réconciliation Cruauté sans beauté ; et puis 16 années supplémentaires de silence – promis peu en termes d’acte de clôture.

Et puis, miraculeusement, tout s’est enchaîné à la fois. Un somptueux coffret 9CD+DVD, Porte-clés et tempêtes de neige, faisant la chronique du matériel le plus fort et le plus rare du duo; un concert triomphal à l’O2 de Londres devant 16 000 fidèles ; les rééditions de leurs albums à venir ; et le frisson de quelques nouveaux morceaux. Même une nouvelle comédie musicale sur scène des chansons du duo, Tainted, en développement. “Je n’aurais jamais imaginé que cela allait arriver”, déclare Dave Ball, la moitié du duo, avec Marc Amande. “Pour être honnête, je ne pouvais pas croire qu’il y avait autant d’intérêt au début.”

“Marc et moi n’avions pas parlé depuis longtemps”, a déclaré Dave à uDiscover Music. « C’était génial de parcourir les éléments du coffret et tout ce qui a été construit à partir de là. »

Marc, lui aussi, s’est souvent montré réticent à l’idée de retrouvailles. « Je pense qu’il n’y en a plus pour Soft Cell. J’ai l’impression que le moment est passé. il a dit uDiscover en 2016. Mais, pour toujours la taquinerie, il a ensuite qualifié: “Soft Cell était – et est à certains égards – une histoire qui ne s’est jamais terminée.”

Dis bonjour

Cette histoire du tout premier duo synth-pop de Grande-Bretagne remonte au jour de l’inscription de Dave Ball à Leeds Polytechnic. «Je devais trouver quelqu’un qui savait où aller», dit-il. « J’ai vu ce type en jean lamé doré, haut en peau de léopard, cheveux teints en noir et plein de maquillage, et j’ai pensé qu’il devait être dans le département artistique ! Marc était en fait la première personne à qui j’ai parlé, mais ce n’est qu’en deuxième année – quand j’ai eu mon premier synthé – qu’il s’est présenté correctement. Je savais qu’il faisait de l’art de la performance, bien sûr.

Le partenariat avec Marc s’est rapidement gélifié. « Il m’a demandé de l’aider à composer la musique d’une de ses représentations et j’étais ravi, raconte Dave. « J’étais juste en train de faire des trucs pour moi jusque-là – un peu complaisant, vraiment – ​​et il a entendu certaines de mes petites chansons. Il a demandé s’il pouvait essayer de chanter certains d’entre eux et a ensuite voulu faire quelques paroles. J’ai pensé, Super ; Je ne suis pas un chanteur et je ne suis pas un parolier. Cela s’est naturellement développé à partir de là et, avant que nous le sachions, nous faisions des concerts locaux. »

Dave a réussi à emprunter de l’argent pour presser des copies du premier 7″ du duo – le Mutant Moments EP – qui figure sur le récent coffret et, aujourd’hui, est un disque que les collectionneurs de disques recherchent désespérément. « J’en ai quelques boîtes, mais la plupart ont besoin de pochettes et il manque les cartes postales », explique Dave.

L’investissement a payé. “Je n’avais fait qu’un seul test de pressage de l’EP et j’ai pensé que je l’emporterais avec moi à ce festival auquel nous jouions”, explique Dave. « J’ai repéré John Peel dans le public et je lui ai donné mon seul exemplaire. Il a fini par le jouer trois fois sur Radio 1. Je me suis dit : ce n’est pas mal d’aller pour un disque que ma mère a payé, sans maison de disques, ni manager, ni promoteur !

Ce même concert a vu le groupe attirer l’attention de leur futur manager Stevo – une figure centrale de l’histoire de Soft Cell qui a obtenu du duo un accord pour la sortie de “Memorabilia”. Le single n’a pas réussi à figurer dans les charts, mais a suffisamment impressionné les listes de danse pour garantir à Soft Cell une deuxième date d’enregistrement. Cette session, avec le nouveau producteur Mike Thorne, a donné naissance à “Tainted Love” et tout a changé du jour au lendemain.

“C’était dingue”

« Marc et moi vivions toujours dans un studio à Leeds », se souvient Dave. « Il y avait une cabine téléphonique dans le couloir en bas et Marc a pris l’appel. Je l’ai entendu crier. C’était dingue. Nous étions dans les charts et on nous a demandé de faire Top Of The Pops !

« Tout était si étrange. Nous vivions dans cet horrible bloc d’associations de logement, nous étions transportés par avion sur Concorde à New York pour faire l’album, puis nous rentrions à la maison pour découvrir que les serrures avaient toutes été collées par des enfants locaux jaloux.

« Leeds était très difficile à l’époque ; il y avait un très gros problème avec le Front National et c’était l’époque du Yorkshire Ripper. J’ai reconnu son visage quand il a été surpris alors que j’avais pris un verre avec lui – j’étais dans un pub à Leeds et je me suis souvenu de lui avoir parlé.

New York se sentait comme une autre planète. « En enregistrant Non-Stop Erotic Cabaret là-bas, nous sommes allés dans tous ces clubs sur lesquels nous n’avions que lu, comme Danceteria et Studio 54 », se souvient Dave. « À tel point que ce que nous avons fait ensuite a été influencé par ce que nous avons entendu et vu là-bas.

« Bien sûr, nous ne savions pas comment produire des disques. Jusque-là, je jouais vraiment avec des synthétiseurs, et tout à coup, nous nous retrouvons dans un studio pour adultes en train de faire un disque. Vous faites simplement ce qu’on vous dit – nous ne savions rien sur le multi-tracking. Je jouais à tout. Rien n’a été séquencé.

Malgré les inquiétudes initiales de la maison de disques, le suivi de “Tainted Love”, “Bedsitter”, s’est avéré un autre grand succès et a été suivi de trois autres singles pop parfaits – “Say Hello, Wave Goodbye”, “Torch” et une autre reprise de la soul du Nord. , “Quoi.” Soft Cell a fait la couverture de Smash Hits et était un habitué du Top Of The Pops de la BBC, avec plusieurs de ces apparitions sur le DVD Keychains And Snowstorms.

« Une chose me secoue encore à propos de ‘Torch’ », dit Dave. “Cela aurait dû être le n°1 en juin 1982, mais il y a eu une confusion avec Gallup [the chart compilers at the time] et le disque, qui aurait surpassé les ventes de « Goody Two Shoes » d’Adam Ant trois à un au cours d’une de ces semaines, s’est retrouvé coincé dans la position de finaliste.

“En plus de ne pas avoir mis l’un de nos propres morceaux sur la face B de ‘Tainted Love’, c’est mon principal regret pour l’époque”, ajoute Dave.

“Nous n’étions plus des petits garçons”

Avec le travail commençant sur leur deuxième album, The Art Of Falling Apart, il était clair que le son Soft Cell évoluait. «Le premier album était un album pop parfait, mais le second était plus adulte», explique Dave. «Nous avions plus d’expérience de la vie et étions un peu blasés d’être dans un groupe à succès. Nous étions crevés et avions pris trop de drogues !

Le premier single du LP, “Where The Heart Is”, s’est arrêté juste en dehors du Top 20 à Noël 1982 et a signalé un changement dans la fortune du duo. “Nous étions très fiers de The Art Of Falling Apart”, a déclaré Marc. « Il y avait tellement de nous-mêmes dedans ; tellement plus de maturité. Nous n’étions plus deux petits garçons essayant d’avoir un grand succès.

Un troisième album, This Last Night In Sodom, est paru en mars 1984, mais le duo avait déjà décidé d’y mettre un terme. « Nous étions probablement tous les deux en panne à ce moment-là », explique Dave. “Nous l’avons canalisé dans l’album et c’est devenu une sorte de chaos agréable. J’adore ça, mais je comprends qu’il faut du temps pour grandir en toi. Il y a de jolis petits airs dessus. C’est notre record d’auto-implosion.

Adieu

Personne ne peut être sûr de l’évolution du son de Soft Cell si le groupe était resté ensemble, mais Dave pense que la musique house, qui a dominé la scène dance de la fin de la décennie, aurait laissé sa marque. C’est une idée fascinante, mais le disque de la réunion – Cruelty Without Beauty – sorti en 2002 était une évolution plus simple de l’ADN musical que Soft Cell avait établi des décennies plus tôt. « Marc dit qu’il y a un morceau appelé ‘Last Chance’ qui explique ce qui est arrivé aux personnages de ‘Say Hello, Wave Goodbye’. Je n’y avais jamais pensé, mais il a raison. Écoutez les deux morceaux ensemble et cela prend tout son sens.

« Si je devais écrire Soft Cell: The Musical, il y a une histoire qui le traverse. C’est grâce au génie des mots de Marc ; rien à voir avec moi, vraiment », dit Dave. « J’ai eu la chance de travailler avec quelqu’un avec son talent. »

“Marc vit pour être sur scène et je vis pour être en studio”, poursuit Dave. « Il y a de la tension là-bas, mais ça va. Je suis la bande originale de la performance de Marc. Je ne suis pas un interprète naturel et je suis heureux de l’accompagner avec ça.

Marc pense que c’est en fait un équilibre presque parfait. « Dave était beaucoup plus Soft Cell que moi », dit-il. «Je n’ai jamais l’impression que Dave obtient le crédit qu’il mérite la plupart du temps. C’est un grand producteur et un grand auteur-compositeur.

La relation n’a pas toujours été aussi généreuse mais, comme dans toute famille, les conflits s’envolent aussi vite qu’ils éclatent. Qui sait vraiment quelle sera la prochaine étape pour le premier duo synth-pop britannique, mais si cela s’avère être le dernier chapitre, Dave et Marc sont déterminés à ce que ce soit un au revoir poignant et au grand cœur.

Achetez ou diffusez le coffret Soft Cell 9CD + DVD couvrant toute la carrière, Porte-clés et tempêtes de neige: The Soft Cell Story.