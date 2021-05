Dave Bautista de Dune révèle une histoire douce derrière son implication dans le film de Denis Villeneuve

Nous avons suivi ce film pendant des mois parce que je voulais tellement en faire partie. Je n’ai jamais tendu la main, parce que je ne veux pas être ce type, comme “Hé, Denis, y a-t-il un rôle pour moi?” Je n’ai jamais voulu être ce type. Mais en fait, il m’a appelé, il n’a rien dit du genre «donc il y a ce rôle…» Il m’a tout de suite demandé si je venais jouer ce rôle. J’étais tellement décontenancé que je ne savais même pas quoi dire, à part, évidemment, «oui». Des moments comme celui-là mesurent vraiment jusqu’où je suis venu, en tant qu’acteur. Il y a beaucoup de fierté pour moi qu’un réalisateur comme Denis l’appelle comme ça et m’offre un rôle dans un film qui, je le sais, va être énorme. Parce que les gens attendent cela depuis des années et des années et des années. Et les gens sont tellement passionnés par les romans. Donc, pour lui, de m’offrir une telle partie intégrante de ce film, pour moi, c’était une déclaration personnelle. Je ne peux pas acheter ce type d’émotion, ce sentiment de fierté. Ce sont les quelques moments de ma vie où j’obtiens ça, où j’ai l’impression que ma vie vaut quelque chose, j’ai fait quelque chose de ma vie. Ma vie signifie quelque chose.