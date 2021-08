in

Les fans de Knives Out ont tellement de choses à attendre avec impatience concernant la suite. Mais encore plus que les fans, Dave Bautista de Knives Out 2 semble être tout aussi excité qu’eux pour le film. Il a même décidé de faire une déclaration audacieuse sur le suivi du polar. Bautista a expliqué pourquoi la suite de Rian Johnson pourrait être meilleure que l’originale.