Dave Bautista des gardiens parle d’être approché pour Fast and Furious, mais il avait une autre idée

La série de jeux vidéo Gears of War se concentre sur un homme du nom de Marcus Fenix, membre d’une organisation militaire combattant une menace appelée Locust qui apparaît sur un monde extraterrestre que les humains ont colonisé. Même en dehors de l’armure corporelle complète que portent les personnages, Fenix ​​est construit comme un mur de briques, un peu comme Dave Bautista lui-même, il n’est donc pas difficile de voir pourquoi les fans seraient intéressés à le voir dans le rôle. Il y a eu des rumeurs et des rapports à divers moments sur l’adaptation de la série Gears of War au cinéma, mais rien n’en est encore sorti.