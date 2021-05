Hollywood, comme tant d’autres industries, est bâtie sur les relations, et Dave Bautista en est bien conscient à ce stade. Alors que The Suicide Squad était finalement le film “plus grand” dans son ensemble, son rôle dans celui-ci aurait été plus petit et il aurait payé moins. Cela lui aurait permis de travailler à nouveau avec James Gunn, ce qu’il aurait clairement aimé, mais travailler avec James Gunn ne lui a pas permis d’obtenir une relation qu’il n’a pas déjà.