Dave Bautista parle de “VOIR” la saison 2, comment lui et Jason Momoa “se contentent de geler” sur le plateau

Avec la deuxième saison de SEE en cours sur Apple TV+, sa promotion bat son plein. Une partie de cela a vu la nouvelle recrue Dave Bautista parler de la série et de sa relation avec la co-star et frère à l’écran, Jason Momoa.

En parlant avec Variety, Bautista a parlé de la façon dont lui et Momoa “ne font que du gel”, bien que la paire soit très différente à certains égards – en particulier, Bautista est du type silencieux tandis que Momoa est tout sauf.

“Je voulais travailler avec Momoa depuis des années”, a déclaré Bautista à Variety. “Nous nous contentons vraiment de geler. C’est étrange. Nous sommes tellement similaires à certains égards, mais nos personnalités, nos énergies ne sont que des opposés extrêmes. C’est une personne très énergique, très extravertie, et je ne suis qu’une personne introvertie, un personne à très faible énergie.”

Momoa joue Baba Voss dans la série avec Bautista dans le rôle d’Edo Voss, son frère. Leur relation est pour le moins compliquée, mais Bautista pense que ce n’est pas nécessairement la faute de son personnage. La faute à l’environnement, dit-il.

“Je ne dirais jamais qu’Edo était un gars sympa”, a déclaré Bautista en riant. “Mais je pense qu’il est un produit de son environnement. Je pense qu’il croit qu’il a de bonnes intentions. Je pense qu’il croit qu’il fait ce qu’il y a de mieux. Je pense aussi que sa relation avec Baba – je pense que son ressentiment vient d’un endroit légitime. “

Bautista explique également en détail le rôle d’un aveugle à l’écran et le travail qui a été fait pour s’assurer qu’il tombe bien. Vous pouvez lire l’intégralité de l’article sur Variety pour les tenants et aboutissants, y compris les espoirs de Bautista que SEE ne sera pas son dernier rôle récurrent.

Si vous voulez profiter de SEE avec style, n’oubliez pas de consulter notre liste des meilleures offres Apple TV sur le marché aujourd’hui.

