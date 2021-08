Dave Bautista partage des réflexions honnêtes sur la façon dont l’histoire de Drax s’est déroulée avec Thanos

Eh bien, c’était certainement honnête. Dave Bautista apporte une tonne d’esprit et d’enthousiasme à son rôle dans l’univers cinématographique Marvel, mais il est également connu pour critiquer le studio à l’occasion. Et en ce qui concerne la façon dont l’histoire de Drax avec Thanos s’est finalement déroulée sur grand écran, il semble que Bautista en voulait plus pour son personnage emblématique.

Les commentaires de Dave Bautista proviennent du compte Twitter personnel du lutteur devenu acteur. Bautista est très actif sur les réseaux sociaux, aidant à offrir un aperçu derrière le rideau sur des projets comme Guardians of the Galaxy et L’armée des morts de Netflix. Il a un certain nombre de performances futures en tant que Drax à venir, mais l’absence de fermeture liée à Thanos semble peser sur l’acteur préféré des fans.

Les fans de Marvel peuvent revoir le temps de Dave Bautista dans le MCU jusqu’à présent sur Disney +. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Drax n’a eu que quelques brèves interactions avec Thanos au cours de Avengers: guerre à l’infini – et il n’y en a eu aucune pendant Fin du jeu. Et tandis que Drax a combattu le Mad Titan, ils n’ont en fait partagé aucun vrai dialogue. En fin de compte, Thanos périrait (deux fois) sans que Drax obtienne la fermeture dont il avait apparemment besoin.

Bien que nous n’ayons jamais vu Drax et Thanos vraiment le savoir, cela sera peut-être rectifié lors des prochaines apparitions des Gardiens de la Galaxie dans le MCU. D’abord, ils apparaîtront dans Thor: Love and Thunder, avant de finalement apparaître dans les deux Guardians Vo. 3 et le mystérieux spécial Guardians Holiday. Compte tenu de cette myriade de projets, les problèmes non résolus de Drax avec le Mad Titan seront peut-être résolus. Doigts croisés.

Le prochain opus du MCU est Shang-Chi et la légende des dix anneaux le 3 septembre. En attendant, consultez les dates de sortie des films 2021 pour planifier votre prochaine expérience cinématographique.