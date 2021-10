Dave Bautista répond à Daniel Craig après que la star de ‘007’ s’est cassé le nez dans ‘Spectre’

Daniel Craig a récemment partagé une histoire sur la rupture accidentelle du nez de Dave Bautista lors d’une scène de combat à Spectre, et l’ancien champion de la WWE a maintenant répondu. La star de 007 était récemment une invitée du Graham Norton Show, pour promouvoir Pas le temps de mourir, et il se souvient avoir frappé un peu trop fort Bautista – qui jouait le méchant M. Hinx dans le film. “Je lui ai cassé le nez. C’était une erreur”, a expliqué Craig. “J’ai lancé ce coup de poing et je l’ai frappé sur le nez, et j’ai entendu ce craquement et je me suis enfui.”

En réponse à l’histoire de Craig, Bautista s’est rendu sur Twitter pour partager sa version de l’histoire. “Il n’a pas couru !!! Il a commencé à crier ‘F— je lui ai cassé le nez !!’ Et il l’a fait”, a tweeté l’acteur. “Et puis il m’a serré dans ses bras, s’est excusé, nous avons ri, j’ai changé de vêtements, poussé TP dans mon nez, et nous avons continué à faire l’une des meilleures scènes de combat de tous les temps. Très fier de ça. Et je m’aime un peu DC [Dream Chaser].” Bautista a ensuite partagé un selfie qu’il avait pris peu de temps après s’être “nettoyé”.

J’ai creusé ça. J’ai pris ça juste après avoir été nettoyé. https://t.co/hRCsEn0O5V pic.twitter.com/dfLQcC2oEb – Vaxxed AF! #TeamPfizer Pauvre enfant à la poursuite de rêves. (@DaveBautista) 28 septembre 2021

No Time to Die marque la cinquième et dernière sortie de Craig en tant que super-espion britannique. Il a incarné le personnage pendant 15 ans, en commençant par Casino Royale en 2006, puis avec Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) et Spectre (2015). Pour le moment, on ne sait pas qui assumera le rôle des futurs films de Bond, mais la productrice exécutive de la franchise 007, Barbara Broccoli, a récemment déclaré, dans une interview à BBC Radio 4, qu’elle et d’autres producteurs commenceraient leur recherche en 2022.

Au cours de l’été, PopCulture a eu la chance de s’entretenir exclusivement avec le réalisateur de Casino Royale, Martin Campbell, et il a partagé son point de vue sur l’avenir de la série. « Tout a changé avec [Casino Royale] parce que c’est devenu beaucoup plus granuleux et plus dur », a déclaré Campbell. « J’avais les pieds sur terre. » Le réalisateur a poursuivi en disant que « l’humour » lui manque juste « un peu ». Ces « vieux éléments de Bond, juste un quelques-uns de ceux qui me manquent un peu”, a-t-il ajouté. “Daniel a fait un travail formidable, mais maintenant Bond, je pense, est devenu beaucoup plus sérieux et intériorisé. […] D’une certaine manière, je dois dire que certains de ces moments me manquent.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des idées sur qui pourrait reprendre le rôle de 007 à Craig, Campbell a avoué qu’il n’avait “aucune idée”. Il a expliqué qu’il était occupé à “faire d’autres choses” et qu’il n’avait pas eu l’occasion de vraiment considérer les acteurs qui pourraient convenir pour le rôle. “Il y a des gens qui ont participé à des émissions de télévision à succès et ceci, cela et la chose suivante”, a déclaré Campbell, ajoutant que “à moins que vous n’ayez l’oreille au sol sur ce genre de choses”, il est difficile d’avoir une idée de qui peut être en considération. No Time to Die ouvrira dans les cinémas américains le 8 octobre et sera disponible en streaming sur Paramount + à une date ultérieure.